Генрих Мхитарян: хороший размен для "Арсенала"
Потеря Алексиса Санчеса была для "Арсенала" неизбежной еще с прошлого лета, но по итогу "канониры" нашли из этой ситуации не самый плохой выход, получив взамен Генриха Мхитаряна.
Продажа сильнейшего исполнителя последних лет конкурентам (и принципиальным соперникам) не лучшим образом говорит об амбициях и положении клуба, но не является для "Арсенала" чем-то новым или катастрофичным. На выходе клуб получил не самый плохой вариант: чилиец ушел в "Манчестер Юнайтед" не бесплатно, и разменом ему стал армянский полузащитник Генрих Мхитарян. Футболист не такого калибра, но игрок высокого класса, выглядящий естественным дополнением к команде Арсена Венгера.
Мхитаряну в этом году исполнится 29, хотя в европейском масштабе его имя известно не так долго, и Генриху по-прежнему не удалось прочно утвердиться в числе игроков топ-уровня. В начала десятилетия армянин был звездой донецкого "Шахтера", который приобрел его у соседей — уже несуществующего клуба "Металлург". Технические навыки Мхитаряна, его мобильность и адаптированность к контратакующей игре, в 2013 привели Генриха в состав дортмундской "Боруссии".
Свой настоящий прорыв Мхитарян совершил в сезоне 2015/16, по ходу которого был не только лучшим футболистом дортмундцев, но также был признан лучшим исполнителем всей Бундеслиги. Потенциал экс-игрока "Шахтера" был, наконец, подтвержден на дистанции в одной из сильнейших европейских лиг, и это был верный знак к действию для ведущих клубов Премьер-Лиги. Как это часто бывает, Арсен Венгер не сумел закрепить свой первоначальный интерес сделкой, и Мхитарян стал футболистом "Юнайтед".
Несмотря на то, что армянин был одним из первых подписаний Жозе Моуриньо на "Олд Траффорд", он с самого начала не выглядел исполнителем, на которого указал сам португалец. Скорее, трансфер Мхитарян был просто одобрен менеджером, в отличие от некоторых других новичков МЮ последних двух лет, которых продвигал Моуриньо. "Юнайтед" нуждался в усилении атакующей линии — и очень нуждался в игроке, способном играть на нескольких позициях, включая позицию "10-го номера".
Если Моуриньо были сомнения по поводу Мхитаряна, то они довольно скоро подтвердились. В работе с игроками португальский тренер, в первую очередь, ориентируется на их менталитет и то, в какой манере они реагируют на критику. Таким образом в течение всей карьеры Моуриньо удавалось открывать лучшее в талантливых футболистах, но также это требовательность временами лишала некоторых игроков полноценного шанса. Моуриньо требует правильной реакции — Мхитарян ее не показывал, и необходимость конкурировать за место в составе под тренерским давлением лишила армянина уверенности в себе. Уже осенью Генрих в беседах с бывшими партнерами по "Шахтеру" жаловался на то, что он не понимает, чего именно хочет менеджер.
Обвинять Моуриньо в предвзятости к Мхитаряну странно. Под руководством португальского тренера всегда преуспевали атакующие исполнители, в том числе и в "Манчестер Юнайтед", где даже Хуан Мата получал куда больше доверия от тренерского штаба. Из обоймы выпадал только Мхитарян, и, наверное, это нужно связывать с менталитетом самого игрока. Футболисты, становление которых произошло на пост-советском пространстве, порой неправильно — по сути, на личном уровне — воспринимают конкуренцию и критику в европейском футболе. Учитывая интровертность Мхитаряна, он вполне мог стать подавленным, после чего ему было еще сложнее заслужить доверие тренера.
Тем не менее, карьера Мхитаряна на "Олд Траффорд" не была лишена ярких моментов. В Лиге Европы, где Моуриньо разбавлял состав игроками запаса, Мхитарян вышел на первый план и также стал автором одного из мячей в финальном поединке с "Аяксом". Судя по всему, хорошее завершение прошлой кампании подняло уверенность Генриха в себе, и новый сезон он начал не только в старте, но даже был одним из лучших, какое-то время выглядя наиболее опасным созидателем в команде. Но за первыми проблемами в игре последовали первые сомнения — как со стороны тренера, так и со стороны футболиста. Уже реже выходя на поле, Мхитарян ничем не мог убедить Моуриньо, теперь окончательно утратившего веру в игрока, теряющегося под психологическим давлением. Генрих провел на высоком уровне не так много времени, и он так же не настолько юн, чтобы изменить свой менталитет. Тем более с требовательным Моуриньо и в "Манчестер Юнайтед", где существует конкуренция на всех атакующих позициях, кроме центрфорварда.
Моуриньо поблагодарил Мхитаряна за вклад в победу в Лиге Европы, но попрощался с армянином без больших сожалений. Вряд ли в своем возрасте Генрих сможет кардинально изменить характер, чтобы стать по-настоящему большим футболистом. Но есть и хорошие новости: талант армянина остается при нем, и сейчас он переходит в команду, подходящую ему в полной мере. К тренеру, типаж которого очень сильно отличается от типажа Моуриньо.
С одной стороны, Арсен Венгер ждет от Мхитаряна того же, что и Жозе. Он говорит о способности новичка играть на разных позициях в атаке, включая и роль "десятки", где он со временем может стать потенциальной заменой Месуту Озилу. С другой стороны, Венгер использует по отношению к Генриху другой подход. Мхитарян способен демонстрировать выдающийся футбол, но ему не хватает стабильности и менталитета, который есть у того же Санчеса. Венгер, много прощающий своим игрокам, не станет давить на армянина в случае неудач, и, в конце концов, "Арсенал" должен получить от бывшего игрока "Боруссии" больше качественных поединков.
С этой точки зрения Мхитарян вообще выглядит своим игроком для "Арсенала", еще не сыграв за новую команду ни одного матча. "Канониры" с его появлением не станут сильнее, но Генрих может пополнить число футболистов, которые в последние 10 лет поддерживают общий уровень этой команды, не позволяя продажам вроде Алексиса Санчеса понизить качество игры. Учитывая прогресс конкурентов, этого становится мало для достижения прежних целей, но в отдельно взятой ситуации "Арсенал" совершил максимально выгодный для себя размен.
Иван Громиков специально для FAPL.ru
25.01.2018 07:55
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Последние комментарии:
То чувство когда вся европа имеет ор-сенал, а ор-сенал имеет щольси)))
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Посмотрел обзор. Азар несколько раз откровенно нырял, это уже не смешно каждую игру исполнять.
Тут есть проф ставочники? Хотел спросить, есть ли конторы, которые принимают ставки на нырки? Хочу стать богатым как канава, а то хожу как лох без биткоинов.
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реал обоссыши
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3 сет жара. 9 и 10 геймы невероятны. Давно такой порки не видел.
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чет приорал от рикошетника рюдигера, леол
ну и пенсы потихоньку стали сучками арсенала
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https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/1/25/21d36802b36de1dfe336c2016f981fa2-full.png
найдите челси ахахахахахахахаха
зашквары так низко даже колбаса не падала
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да, геям вчера фартануло
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ара и турок будут тащит
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и немного об игре:
https://twitter.com/BagheeraLoui/status/956290908999376899?ref_src=twcamp%5Eshare%7Ctwsrc%5Em5%7Ctwgr%5Eemail%7Ctwcon%5E7046%7Ctwterm%5E3
безвииииз, не плакай)
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кстати по поводу состава Челси смешно читать, особенно от колбасников, Мората Рудигер, Баркли Дринк были бы железной основой в ливере)
вообще из всех трансферов лютый фейл разве что бакайожка, вот его надо продавать пока цена есть за молодого негра, с учетом покупки Джеко и Палмери, состав уже и так достаточно большой, а ще и в аренде 2-3 норм игрока есть, но не хватает звезд в атаке, Азар Фабр и Мората это слишком мало, с учетом того что Педро и Виллиан скорее всего уйдут и на их место будет куплен Бейли, но это мало!
хейтерки тоже петушились по поводу состава Челси, когда мы шли на 10 месте, а потом этот состав стал чемпионом а его игроки были одними из лучших в АПл а некоторые и вовсе лучшие, почему так мю не может, ливер, арс? эти ущербные клубишки только и топчутся на одном месте под шконкой и не могут допрыгнуь до вершин, которые Челси достигает хоть и не каждый год, но регулярно, а так как это АПЛ а не ссаная ла лига или бундеслига, то и вовсе очень часто при такой конкуренции)
так что шавки обсыхайте от успехов Челси. в следующем сезоне снова будете с0сать синий писос, хотя постойте
3)Челси 50
4)ливерка 47
пропасть
6)арсиноль 42
ахаха с0сите и не отвлекайтесь))
(ответить)
все как и всегда. челси - сучки Венгера.
#безостановки
(ответить)
Генриху по-прежнему не удалось прочно утвердиться в числе игроков топ-уровня.
Источник: http://fapl.ru/posts/60114/?c=1
armenians triggered, но ведь топ-5 на своей позиции, triggered, triggered
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проеб пенсов еще пару недель не затмит секс портовых в пассивной позе с лебедями!
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Фууууууух, слава богу челси отскочил от возможности выиграть трофей.
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6ля, растроен что такое игра, а что вылетили из кала вовсе не расстроился, даже к лучшему, минус 1 матч в финале, который на 99% бы прое6али, сити хорош сейчас. Челси очень плох, так что лучше щас вылететь и не играть лишнюю игру! кстати этот финал припадает на самый сложный отрезок, где матчи с барсой дома и мю и сити на выездах, так что фух и слава богу оотскочили еще от одного матча)) а сити пускай рвут ж0пу а потом соснут у Челси!
арсиноль зае6ал отскакивать:
финал КА левый пеналь и несруразный гол сразу после 1 минуты после гола Челси - отскок
матч АПЛ 2-2 лютая шарага с рикошета на посл. минутах - отскок
матч КАЛа 1 игра по игре и моментам лютый отскок гг
2 матч - автогол, рикошет))
такие позорные победки, дуумаю гг сами понимают как им неистово фартит, это не те разгромы и унижения от Челси на протяжении не малых 10 лет))
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Е6ать фупл горит с великого Челси.
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Пенсы пидарасы!
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Ахазахаха щоооольсиииииии
орууу
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был короче пинс который горел от аснла, витерок вроде
это фейк казаха 88?
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бле, какой же конте клиент вени просто пздц)
4 всоса, 3 ничейки и 1 вин))
арсенал стабильно выкидывает изо всех кубков. щас еще в КА на них попадем и венге опять ему проведет по губам)
Очевидно, что максимум в сезоне - это четверка. причем конте сам виноват в проблемах. и их большинство в результате отсутствия нападающего. в результате все эти говносхемы с азаром и моратой на острие или тройкой виллиан/азар/педро. а ведь можно было просто (перестраховаться) оставить косту и взять морату летом. была бы конкуренция и не было б этих проблем с голами. а так, то наблюдаешь потуги тройки полузащитников, которые способны играть только внизу или попытки мораты реализвать наконец выход 1 в 1.
ТО тоже полнейший провал: мората, бакаяко, рюдигер, баркли - вроде все игроки, которых хотел конте и абсолютно все полнейшее дно. При этом тратит челси не намного меньше, чем МС или МЮ.
В итоге смотришь этот матч с арсом, когда проигрывая ничего создать не могут, ставят штрафной и думаешь: "блин, може алонсо опять решит со штрафного", а потом ловишь себя на мысли, что докатились до того, что вся надежда на челика, который в свое время в сандерленде не заиграл. и так от матча к матчу главной надеждой в атаке становится крайний защитник.
И вроде совсем непонятно, что там за долгосрочный проект у конте, когда все его трансферные цели это либо сомнительные игроки типа баркли/палмери, либо старперы типа джеко/льеренте, либо игроки, которые никогда не перейдут в челси типа сандро/видаль.
В итоге острое ощущение, что в следующем сезоне МС будет все также на коне, МЮ снова купит еще игрока выше ста лямов и станет чуть сильней, а у челси будет все тоже самое, что и в этом сезоне.
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