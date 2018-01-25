Генрих Мхитарян: хороший размен для "Арсенала"

Потеря Алексиса Санчеса была для "Арсенала" неизбежной еще с прошлого лета, но по итогу "канониры" нашли из этой ситуации не самый плохой выход, получив взамен Генриха Мхитаряна.

Продажа сильнейшего исполнителя последних лет конкурентам (и принципиальным соперникам) не лучшим образом говорит об амбициях и положении клуба, но не является для "Арсенала" чем-то новым или катастрофичным. На выходе клуб получил не самый плохой вариант: чилиец ушел в "Манчестер Юнайтед" не бесплатно, и разменом ему стал армянский полузащитник Генрих Мхитарян. Футболист не такого калибра, но игрок высокого класса, выглядящий естественным дополнением к команде Арсена Венгера.



Мхитаряну в этом году исполнится 29, хотя в европейском масштабе его имя известно не так долго, и Генриху по-прежнему не удалось прочно утвердиться в числе игроков топ-уровня. В начала десятилетия армянин был звездой донецкого "Шахтера", который приобрел его у соседей — уже несуществующего клуба "Металлург". Технические навыки Мхитаряна, его мобильность и адаптированность к контратакующей игре, в 2013 привели Генриха в состав дортмундской "Боруссии".



Свой настоящий прорыв Мхитарян совершил в сезоне 2015/16, по ходу которого был не только лучшим футболистом дортмундцев, но также был признан лучшим исполнителем всей Бундеслиги. Потенциал экс-игрока "Шахтера" был, наконец, подтвержден на дистанции в одной из сильнейших европейских лиг, и это был верный знак к действию для ведущих клубов Премьер-Лиги. Как это часто бывает, Арсен Венгер не сумел закрепить свой первоначальный интерес сделкой, и Мхитарян стал футболистом "Юнайтед".



Несмотря на то, что армянин был одним из первых подписаний Жозе Моуриньо на "Олд Траффорд", он с самого начала не выглядел исполнителем, на которого указал сам португалец. Скорее, трансфер Мхитарян был просто одобрен менеджером, в отличие от некоторых других новичков МЮ последних двух лет, которых продвигал Моуриньо. "Юнайтед" нуждался в усилении атакующей линии — и очень нуждался в игроке, способном играть на нескольких позициях, включая позицию "10-го номера".



Если Моуриньо были сомнения по поводу Мхитаряна, то они довольно скоро подтвердились. В работе с игроками португальский тренер, в первую очередь, ориентируется на их менталитет и то, в какой манере они реагируют на критику. Таким образом в течение всей карьеры Моуриньо удавалось открывать лучшее в талантливых футболистах, но также это требовательность временами лишала некоторых игроков полноценного шанса. Моуриньо требует правильной реакции — Мхитарян ее не показывал, и необходимость конкурировать за место в составе под тренерским давлением лишила армянина уверенности в себе. Уже осенью Генрих в беседах с бывшими партнерами по "Шахтеру" жаловался на то, что он не понимает, чего именно хочет менеджер.



Обвинять Моуриньо в предвзятости к Мхитаряну странно. Под руководством португальского тренера всегда преуспевали атакующие исполнители, в том числе и в "Манчестер Юнайтед", где даже Хуан Мата получал куда больше доверия от тренерского штаба. Из обоймы выпадал только Мхитарян, и, наверное, это нужно связывать с менталитетом самого игрока. Футболисты, становление которых произошло на пост-советском пространстве, порой неправильно — по сути, на личном уровне — воспринимают конкуренцию и критику в европейском футболе. Учитывая интровертность Мхитаряна, он вполне мог стать подавленным, после чего ему было еще сложнее заслужить доверие тренера.



Тем не менее, карьера Мхитаряна на "Олд Траффорд" не была лишена ярких моментов. В Лиге Европы, где Моуриньо разбавлял состав игроками запаса, Мхитарян вышел на первый план и также стал автором одного из мячей в финальном поединке с "Аяксом". Судя по всему, хорошее завершение прошлой кампании подняло уверенность Генриха в себе, и новый сезон он начал не только в старте, но даже был одним из лучших, какое-то время выглядя наиболее опасным созидателем в команде. Но за первыми проблемами в игре последовали первые сомнения — как со стороны тренера, так и со стороны футболиста. Уже реже выходя на поле, Мхитарян ничем не мог убедить Моуриньо, теперь окончательно утратившего веру в игрока, теряющегося под психологическим давлением. Генрих провел на высоком уровне не так много времени, и он так же не настолько юн, чтобы изменить свой менталитет. Тем более с требовательным Моуриньо и в "Манчестер Юнайтед", где существует конкуренция на всех атакующих позициях, кроме центрфорварда.



Моуриньо поблагодарил Мхитаряна за вклад в победу в Лиге Европы, но попрощался с армянином без больших сожалений. Вряд ли в своем возрасте Генрих сможет кардинально изменить характер, чтобы стать по-настоящему большим футболистом. Но есть и хорошие новости: талант армянина остается при нем, и сейчас он переходит в команду, подходящую ему в полной мере. К тренеру, типаж которого очень сильно отличается от типажа Моуриньо.



С одной стороны, Арсен Венгер ждет от Мхитаряна того же, что и Жозе. Он говорит о способности новичка играть на разных позициях в атаке, включая и роль "десятки", где он со временем может стать потенциальной заменой Месуту Озилу. С другой стороны, Венгер использует по отношению к Генриху другой подход. Мхитарян способен демонстрировать выдающийся футбол, но ему не хватает стабильности и менталитета, который есть у того же Санчеса. Венгер, много прощающий своим игрокам, не станет давить на армянина в случае неудач, и, в конце концов, "Арсенал" должен получить от бывшего игрока "Боруссии" больше качественных поединков.



С этой точки зрения Мхитарян вообще выглядит своим игроком для "Арсенала", еще не сыграв за новую команду ни одного матча. "Канониры" с его появлением не станут сильнее, но Генрих может пополнить число футболистов, которые в последние 10 лет поддерживают общий уровень этой команды, не позволяя продажам вроде Алексиса Санчеса понизить качество игры. Учитывая прогресс конкурентов, этого становится мало для достижения прежних целей, но в отдельно взятой ситуации "Арсенал" совершил максимально выгодный для себя размен.



Иван Громиков специально для FAPL.ru