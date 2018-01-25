Конте напомнил, что не контролирует трансферы "Челси"
Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что не может ответить о возможных приобретениях в остатке зимнего трансферного окна — в этом вопросе от него в клубе едва ли что-то зависит.
Если верить слухам, "синие" близки к двойному приобретению защитника Эмерсона Палмери и нападающего Эдина Джеко из "Ромы". Однако после поражения 2:1 от "Арсенал" и, как следствие, вылета из Кубка Лиги, итальянский тренер напомнил, что не имеет большого влияния на трансферную политику клуба.
"Начиная с лета, клуб самостоятельно определяет абсолютного каждого игрока, что сюда приходят. Иногда я могу повлиять на это, иногда не могу повлиять. Моя первоочередная задача — делать свою работу, быть тренером, улучшать своих игроков. Определенно, я не имею большого влияния на трансферный рынок".
"С лета ситуация не менялась. Повторюсь: я очень счастлив работать со своими игроками. Так обстоят дела с лета, не только сейчас. Моя задача состоит в том, чтобы выкладываться без остатка ради этого клуба. На трансферном же рынке клуб должен самостоятельно решать, как лучше всего для команды", — цитирует Конте The Independent.
25.01.2018 07:00
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В прошлом сезоне хорошо себя показал! В этом же, это тихий ужас..
Раскритиковал Баркли на пустом месте. Я очень разочарован итальяшкой)
Пора валить)
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Ещё не хватало, чтобы тренер выбирал кого должен купить клуб. Советовать конечно нужно, но последнее слово всегда должно быть за руководством. В общем каждый должен заниматься своим делом.
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и чо ? блюсвину, флэш25рус и прочим пенсам пофиг. раньше все грехи вешали на эменало, после ухода нигры во всём стал виноват конте, на очереди грановская с абрамовичем и петиции о продаже клуба арабам.
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Конте мужик!!! Говорит все как есть!
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пздц, опять ноет
маур тупо загубил карьеру итальянца в англий
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