Конте напомнил, что не контролирует трансферы "Челси"

Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что не может ответить о возможных приобретениях в остатке зимнего трансферного окна — в этом вопросе от него в клубе едва ли что-то зависит.

Если верить слухам, "синие" близки к двойному приобретению защитника Эмерсона Палмери и нападающего Эдина Джеко из "Ромы". Однако после поражения 2:1 от "Арсенал" и, как следствие, вылета из Кубка Лиги, итальянский тренер напомнил, что не имеет большого влияния на трансферную политику клуба.



"Начиная с лета, клуб самостоятельно определяет абсолютного каждого игрока, что сюда приходят. Иногда я могу повлиять на это, иногда не могу повлиять. Моя первоочередная задача — делать свою работу, быть тренером, улучшать своих игроков. Определенно, я не имею большого влияния на трансферный рынок".



"С лета ситуация не менялась. Повторюсь: я очень счастлив работать со своими игроками. Так обстоят дела с лета, не только сейчас. Моя задача состоит в том, чтобы выкладываться без остатка ради этого клуба. На трансферном же рынке клуб должен самостоятельно решать, как лучше всего для команды", — цитирует Конте The Independent.