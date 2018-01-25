Конте напомнил, что не контролирует трансферы "Челси"

Антонио Конте Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что не может ответить о возможных приобретениях в остатке зимнего трансферного окна — в этом вопросе от него в клубе едва ли что-то зависит.

Если верить слухам, "синие" близки к двойному приобретению защитника Эмерсона Палмери и нападающего Эдина Джеко из "Ромы". Однако после поражения 2:1 от "Арсенал" и, как следствие, вылета из Кубка Лиги, итальянский тренер напомнил, что не имеет большого влияния на трансферную политику клуба.

"Начиная с лета, клуб самостоятельно определяет абсолютного каждого игрока, что сюда приходят. Иногда я могу повлиять на это, иногда не могу повлиять. Моя первоочередная задача — делать свою работу, быть тренером, улучшать своих игроков. Определенно, я не имею большого влияния на трансферный рынок".

"С лета ситуация не менялась. Повторюсь: я очень счастлив работать со своими игроками. Так обстоят дела с лета, не только сейчас. Моя задача состоит в том, чтобы выкладываться без остатка ради этого клуба. На трансферном же рынке клуб должен самостоятельно решать, как лучше всего для команды", — цитирует Конте The Independent.



Метки Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2018 07:00

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Последние комментарии:




  1. skazka 25.01.2018 09:21 # skazka
    В прошлом сезоне хорошо себя показал! В этом же, это тихий ужас..
    Раскритиковал Баркли на пустом месте. Я очень разочарован итальяшкой)
    Пора валить)

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  2. ccchelsea 25.01.2018 07:48 # ccchelsea
    Ещё не хватало, чтобы тренер выбирал кого должен купить клуб. Советовать конечно нужно, но последнее слово всегда должно быть за руководством. В общем каждый должен заниматься своим делом.

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  3. budun 25.01.2018 07:46 # budun
    и чо ? блюсвину, флэш25рус и прочим пенсам пофиг. раньше все грехи вешали на эменало, после ухода нигры во всём стал виноват конте, на очереди грановская с абрамовичем и петиции о продаже клуба арабам.

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  4. kara-balapan 25.01.2018 07:26 # kara-balapan
    Конте мужик!!! Говорит все как есть!

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  5. wengerrrro 25.01.2018 07:02 # wengerrrro
    пздц, опять ноет
    маур тупо загубил карьеру итальянца в англий

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