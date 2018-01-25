Жоау Мариу близок к переходу в "Вест Хэм"

"Вест Хэм" находится в шаге от сделке по аренде Жоау Мариу из "Интера" и вдобавок получит право последующего выкупа полузащитника.

Напомним, лондонский клуб активизировал свой интерес к 25-летнему игроку сборной Португалии после известия о том, что Мануэль Лансини задержится в лазарете минимум на месяц.



Несмотря на интерес к своей персоне со стороны целого ряда европейских клубов, включая "Уотфорд", — до увольнения с тренерского мостика Марку Силвы — наиболее предпочтительным вариантом продолжения своей карьеры Мариу видит как раз "Вест Хэм".



The Telegraph сообщает, что Жоау уже договорился с "молотобойцами", и в данный момент два клуба общаются между собой насчет размера арендной платы. Ожидается, что "Вест Хэм" также получит право последующего выкупа Мариу, примерно за 26 миллионов фунтов.



Добавим, что в 2016 году, ярко проявив себя на Чемпионате Европы, Мариу перешел в "Интер" из "Спортинга" за 26 миллионов фунтов. При Лучано Спаллетти в качестве главного тренера Жоау не имеет места в стартовом составе на "Сан Сиро".