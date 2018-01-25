"Рома" отрицает договоренность с "Челси" по Джеко

"Рома" оперативно опровергла слухи о достигнутой договоренности с "Челси" относительно перехода нападающего Эдина Джеко в лондонский клуб.

В среду вечером в прессе появилась информация, что два клуба ударили по рукам, и теперь "синим" остается лишь уговорить самого Джеко, чтобы трансфер состоялся.



Однако спортивный директор римлян Мончи поспешил заверить, что "Челси" до сих пор не сделал предложение, которое бы устроило "Рому". При этом клуб Серии А допускает продажу 31-летнего боснийца.



"Любой клуб в мире будет, по крайней мере, рассматривать какие-либо поступающие предложения. Мы готовы слушать, а там уже будем решать".



"В данный момент Джеко здесь, и все мы рады этому. Это означает, что мы до сих пор не получили предложения, которое было бы приемлемым для нас", — цитирует Мончи официальный Твиттер "Ромы".



Меж тем, Evening Standard отмечает, что сделка действительно не близка. Агент Джеко до сих пор не может приехать в Лондон, поскольку изготовление его британской визы задерживается, и переговоры с "Челси" ведутся исключительно по телефону.



Добавим, что этим же вечером Эдин избавил "Рому" от поражения в матче против "Сампдории", отличившись в компенсированное время.