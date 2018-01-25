"Арсенал" обыграл "Челси" и вышел в финал Кубка Лиги
Соперником "Манчестер Сити" по финальному матчу Кубка Лиги стал "Арсенал", в ответном полуфинале переиграв "Челси" со счетом 2:1.
Несмотря на вынужденную замену в субботнем матче против "Кристал Пэлас", Начо Монреаль сохранил место в стартовом составе "канониров". Давид Оспина сменил Петра Чеха в воротах. Генрих Мхитарян в заявку не попал, поскольку уже заигран в турнире.
"Синие" недосчитались Сеска Фабрегаса и Альваро Морату. Педро появился на острие вместо Мичи Батшуайи. Росс Баркли расположился в запасе.
Матч начался с натиска в исполнении команды Антонио Конте, и уже на пятой минуте Педро из центра штрафной поразил чужие ворот после продольной передачи верхом. К счастью для "Арсенала", рефери зафиксировал офсайд и гол не засчитал.
Однако спустя две минуты Педро сделал разрезающую передачу меж двух центральных защитников хозяев, и Эден Азар выскочил один на один по центру. Бельгиец хладнокровно переиграл Оспину — 0:1.
"Арсенал" перешел на чужую половину поля и принялся комбинировать, очень легко восстановив равновесие в счете. На 12-й минуте Начо Монреаль без помех пробил головой после подачи углового, а мяч с двойным рикошетом от голов Маркоса Алонсо и Антонио Рюдгера влетел в ворота — 1:1.
Еще какое-то время игра проходила в высоком темпе, с преимуществом гостей, но затем скорости снизились, а вся борьба переместилась в центр поля. На 30-й минуте "Челси" с травмой потерял Виллиана, из-за чего дебют Баркли был форсирован.
Очередной опасный момент возник перед самым перерывом, когда Месут Озил наносил удар из пределов штрафной площади, а мяч срикошетил от ноги Андреаса Кристенсена и пролетел в сантиметрах от штанги.
Второй тайм "Арсенал" начал очень мощно, и оказываемый натиск принес свои плоды. На 60-й минуте Александр Лакасетт, пытаясь сделать передачу партнеру, попал в ногу Рюдигера, от которого мяч отскочил на линию вратарской Граниту Джаке, и тот в касание поразил цель — 2:1.
"Канониры" и дальше очень уверенно контролировали игру, а на 76-й минуте Алекс Ивоби имел прекрасную возможность досрочно решить судьбу путевки в финал, однако Вилли Кабальеро ногами отразил его удар из убойной позиции.
В концовке матча "Челси" стал поджимать, однако "Арсенал" был надежен в обороне, не позволив случиться каким-либо сюрпризам.
"Челси" совершенно провалил второй тайм, не сумев переломить ту игру, которую ему навязал "Арсенал". После перерыва "синие" были словно выжатый лимон, и им не хватило сил даже на финальный штурм.
"Арсенал" — "Челси" — 2:1 (1:1) по сумме двух матчей — 2:1
Голы: Рюдигер 12 (авт), Джака 60 — Азар 7.
"Арсенал": Оспина, Беллерин, Мустафи, Косьелни, Монреаль, Эльнени, Джака, Уилшир, Озил, Ивоби (Рэмси 84), Лакасетт (Колашинац 84).
"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мосес (Дзаппакоста 72), Бакайоко, Канте, Алонсо, Виллиан (Баркли 30), Азар, Педро (Батшуайи 65).
Предупреждения: Монреаль, Уилшир — Азар, Мосес.
25.01.2018 01:00
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Последние комментарии:
Все ждут что скажет Безмозг...Безвизг..пистец, фапл твой выходи из под шконаря, ептойть.
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Арсений по всем статьям, блеать где этот египет был раньше неплохо рубает, гребанные копченые челси просто костоломы какие то ломают всех, думал опять как всегда поставят левый пендаль и члены отскочат а не тут норм судья так что сосите
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Все, что надо знать о щ0льси и ее абсолютно е6анутых фонадов.
24.01.2018 00:54 #
bezviz
6ля даже основой позволили себя продырявить аж 2 раза. за 2 матча против клуба чемпионшипа пропустили 3 матча, да Челси просто разнесет эту пустышку голубую, так называемый футбольный проект!
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Источник: http://fapl.ru/posts/60088/
24.01.2018 01:06 #
gidro-met
ну тут понятно. дырявое решето, которое нарвётся на норм оборону Челси и вылетит к чертям собачьим в полуфинале, а ещё лучше - финале этого недотурнира.
Источник: http://fapl.ru/posts/60088/
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Оруу с членсов.
Баркли
Бакайоко
Радигер
Мората
Батшуаи
Все эти бичи почти 200 000 000
Щас 2 лоха на подходе 1 после крестов
Второе старое дерево
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это фиаско братаны
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Абсолютно бездарная и псевдохваленная оборонительная "тактика" парика вновь оставила мой любимый клуб без трофеев. Ладно прошлый сезон он вывез за счёт тепличных условий и на фоне слабости конкурентов. Но то, что происходит сейчас - вообще её годится. В команду покупают шлак типа барклей, бакайок, рудигеров.
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Кто нибудь заметил что Сеня во 2 тайме вместо 442 сделал аккурат 3511 ???
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Без Виз просыпайся, ты обосрался)))))))))))))))))))))))))))))))
Без Виииииииииииииииииззззззззззззззззззззззззззззз
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Арсенальцы раздухарились блл))
Пенсы сами виноваты, нех калично выступать
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Пенсы- постоянные сучки Арсенала.
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Орууууу)
Тупой ххл уже расписывал как они будут в финале ипать сити))))
Под шконку, чмошники
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Стали сучками гг, в рот ипал эту тиму
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Стали сучками вулвича, позор какой ужас(((
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болели щилси в частности придурок биваз смеялись над вандейком, вчера свои клоуны (рюдинегр и алонсо) забили себе классный гол
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даже без миккатарриянна дернули щилси, теперь в финале обыграйте второй денежный мешок )
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нормально.. не палясь слились с ненужного турнира :)
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У Челси уже привыкше расслабленный сфинктер, только вставляй.
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не нужен был. пенсы
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Племейкер "Челси" Виллиан считает, что расставание с Алексисом Санчесом может стоить "Арсеналу" путевки в финал Кубка Лиги.
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bez vizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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