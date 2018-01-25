"Арсенал" обыграл "Челси" и вышел в финал Кубка Лиги

Арсенал Соперником "Манчестер Сити" по финальному матчу Кубка Лиги стал "Арсенал", в ответном полуфинале переиграв "Челси" со счетом 2:1.

Несмотря на вынужденную замену в субботнем матче против "Кристал Пэлас", Начо Монреаль сохранил место в стартовом составе "канониров". Давид Оспина сменил Петра Чеха в воротах. Генрих Мхитарян в заявку не попал, поскольку уже заигран в турнире.

"Синие" недосчитались Сеска Фабрегаса и Альваро Морату. Педро появился на острие вместо Мичи Батшуайи. Росс Баркли расположился в запасе.

Матч начался с натиска в исполнении команды Антонио Конте, и уже на пятой минуте Педро из центра штрафной поразил чужие ворот после продольной передачи верхом. К счастью для "Арсенала", рефери зафиксировал офсайд и гол не засчитал.

Однако спустя две минуты Педро сделал разрезающую передачу меж двух центральных защитников хозяев, и Эден Азар выскочил один на один по центру. Бельгиец хладнокровно переиграл Оспину — 0:1.

"Арсенал" перешел на чужую половину поля и принялся комбинировать, очень легко восстановив равновесие в счете. На 12-й минуте Начо Монреаль без помех пробил головой после подачи углового, а мяч с двойным рикошетом от голов Маркоса Алонсо и Антонио Рюдгера влетел в ворота — 1:1.

Еще какое-то время игра проходила в высоком темпе, с преимуществом гостей, но затем скорости снизились, а вся борьба переместилась в центр поля. На 30-й минуте "Челси" с травмой потерял Виллиана, из-за чего дебют Баркли был форсирован.

Очередной опасный момент возник перед самым перерывом, когда Месут Озил наносил удар из пределов штрафной площади, а мяч срикошетил от ноги Андреаса Кристенсена и пролетел в сантиметрах от штанги.

Второй тайм "Арсенал" начал очень мощно, и оказываемый натиск принес свои плоды. На 60-й минуте Александр Лакасетт, пытаясь сделать передачу партнеру, попал в ногу Рюдигера, от которого мяч отскочил на линию вратарской Граниту Джаке, и тот в касание поразил цель — 2:1.

"Канониры" и дальше очень уверенно контролировали игру, а на 76-й минуте Алекс Ивоби имел прекрасную возможность досрочно решить судьбу путевки в финал, однако Вилли Кабальеро ногами отразил его удар из убойной позиции.

В концовке матча "Челси" стал поджимать, однако "Арсенал" был надежен в обороне, не позволив случиться каким-либо сюрпризам.

"Челси" совершенно провалил второй тайм, не сумев переломить ту игру, которую ему навязал "Арсенал". После перерыва "синие" были словно выжатый лимон, и им не хватило сил даже на финальный штурм.

"Арсенал" — "Челси" — 2:1 (1:1) по сумме двух матчей — 2:1

Голы: Рюдигер 12 (авт), Джака 60 — Азар 7.

"Арсенал": Оспина, Беллерин, Мустафи, Косьелни, Монреаль, Эльнени, Джака, Уилшир, Озил, Ивоби (Рэмси 84), Лакасетт (Колашинац 84).

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мосес (Дзаппакоста 72), Бакайоко, Канте, Алонсо, Виллиан (Баркли 30), Азар, Педро (Батшуайи 65).

Предупреждения: Монреаль, Уилшир — Азар, Мосес.



Метки Арсенал, Кубок Лиги, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2018 01:00

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Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 25.01.2018 10:04 # mcfc-fantactic
    Все ждут что скажет Безмозг...Безвизг..пистец, фапл твой выходи из под шконаря, ептойть.

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  2. kalei 25.01.2018 08:56 # kalei
    Арсений по всем статьям, блеать где этот египет был раньше неплохо рубает, гребанные копченые челси просто костоломы какие то ломают всех, думал опять как всегда поставят левый пендаль и члены отскочат а не тут норм судья так что сосите

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  3. windranger 25.01.2018 08:02 # windranger
    Все, что надо знать о щ0льси и ее абсолютно е6анутых фонадов.

    24.01.2018 00:54 #
    bezviz

    6ля даже основой позволили себя продырявить аж 2 раза. за 2 матча против клуба чемпионшипа пропустили 3 матча, да Челси просто разнесет эту пустышку голубую, так называемый футбольный проект!
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    Источник: http://fapl.ru/posts/60088/

    24.01.2018 01:06 #
    gidro-met

    ну тут понятно. дырявое решето, которое нарвётся на норм оборону Челси и вылетит к чертям собачьим в полуфинале, а ещё лучше - финале этого недотурнира.


    Источник: http://fapl.ru/posts/60088/

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  4. mikkiynwa 25.01.2018 07:47 # mikkiynwa
    Оруу с членсов.




    Баркли
    Бакайоко
    Радигер
    Мората
    Батшуаи
    Все эти бичи почти 200 000 000

    Щас 2 лоха на подходе 1 после крестов
    Второе старое дерево

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  5. j-silver 25.01.2018 07:40 # j-silver
    это фиаско братаны

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  6. toha-bludsikir 25.01.2018 07:30 # toha-bludsikir
    Абсолютно бездарная и псевдохваленная оборонительная "тактика" парика вновь оставила мой любимый клуб без трофеев. Ладно прошлый сезон он вывез за счёт тепличных условий и на фоне слабости конкурентов. Но то, что происходит сейчас - вообще её годится. В команду покупают шлак типа барклей, бакайок, рудигеров.

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  7. sheef 25.01.2018 07:25 # sheef
    Кто нибудь заметил что Сеня во 2 тайме вместо 442 сделал аккурат 3511 ???

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  8. suarezov 25.01.2018 07:18 # suarezov
    Без Виз просыпайся, ты обосрался)))))))))))))))))))))))))))))))

    Без Виииииииииииииииииззззззззззззззззззззззззззззз

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  9. redredred 25.01.2018 07:10 # redredred
    Арсенальцы раздухарились блл))
    Пенсы сами виноваты, нех калично выступать

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  10. arsland 25.01.2018 07:09 # arsland
    Пенсы- постоянные сучки Арсенала.

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  11. mikkiynwa 25.01.2018 07:00 # mikkiynwa
    Орууууу)


    Тупой ххл уже расписывал как они будут в финале ипать сити))))

    Под шконку, чмошники

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  12. rollik707 25.01.2018 06:20 # rollik707
    Стали сучками гг, в рот ипал эту тиму

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  13. celebrate 25.01.2018 05:53 # celebrate
    Стали сучками вулвича, позор какой ужас(((

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  14. mu-fc 25.01.2018 05:52 # mu-fc
    болели щилси в частности придурок биваз смеялись над вандейком, вчера свои клоуны (рюдинегр и алонсо) забили себе классный гол

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  15. mu-fc 25.01.2018 05:51 # mu-fc
    даже без миккатарриянна дернули щилси, теперь в финале обыграйте второй денежный мешок )

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  16. olegxit 25.01.2018 05:47 # olegxit
    нормально.. не палясь слились с ненужного турнира :)

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  17. ed-malcev 25.01.2018 05:45 # ed-malcev
    У Челси уже привыкше расслабленный сфинктер, только вставляй.

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  18. suarezov 25.01.2018 05:17 # suarezov
    не нужен был. пенсы

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  19. suarezov 25.01.2018 05:16 # suarezov
    Племейкер "Челси" Виллиан считает, что расставание с Алексисом Санчесом может стоить "Арсеналу" путевки в финал Кубка Лиги.

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  20. suarezov 25.01.2018 05:14 # suarezov
    bez vizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

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