"Арсенал" обыграл "Челси" и вышел в финал Кубка Лиги

Соперником "Манчестер Сити" по финальному матчу Кубка Лиги стал "Арсенал", в ответном полуфинале переиграв "Челси" со счетом 2:1.

Несмотря на вынужденную замену в субботнем матче против "Кристал Пэлас", Начо Монреаль сохранил место в стартовом составе "канониров". Давид Оспина сменил Петра Чеха в воротах. Генрих Мхитарян в заявку не попал, поскольку уже заигран в турнире.



"Синие" недосчитались Сеска Фабрегаса и Альваро Морату. Педро появился на острие вместо Мичи Батшуайи. Росс Баркли расположился в запасе.



Матч начался с натиска в исполнении команды Антонио Конте, и уже на пятой минуте Педро из центра штрафной поразил чужие ворот после продольной передачи верхом. К счастью для "Арсенала", рефери зафиксировал офсайд и гол не засчитал.



Однако спустя две минуты Педро сделал разрезающую передачу меж двух центральных защитников хозяев, и Эден Азар выскочил один на один по центру. Бельгиец хладнокровно переиграл Оспину — 0:1.



"Арсенал" перешел на чужую половину поля и принялся комбинировать, очень легко восстановив равновесие в счете. На 12-й минуте Начо Монреаль без помех пробил головой после подачи углового, а мяч с двойным рикошетом от голов Маркоса Алонсо и Антонио Рюдгера влетел в ворота — 1:1.



Еще какое-то время игра проходила в высоком темпе, с преимуществом гостей, но затем скорости снизились, а вся борьба переместилась в центр поля. На 30-й минуте "Челси" с травмой потерял Виллиана, из-за чего дебют Баркли был форсирован.



Очередной опасный момент возник перед самым перерывом, когда Месут Озил наносил удар из пределов штрафной площади, а мяч срикошетил от ноги Андреаса Кристенсена и пролетел в сантиметрах от штанги.



Второй тайм "Арсенал" начал очень мощно, и оказываемый натиск принес свои плоды. На 60-й минуте Александр Лакасетт, пытаясь сделать передачу партнеру, попал в ногу Рюдигера, от которого мяч отскочил на линию вратарской Граниту Джаке, и тот в касание поразил цель — 2:1.



"Канониры" и дальше очень уверенно контролировали игру, а на 76-й минуте Алекс Ивоби имел прекрасную возможность досрочно решить судьбу путевки в финал, однако Вилли Кабальеро ногами отразил его удар из убойной позиции.



В концовке матча "Челси" стал поджимать, однако "Арсенал" был надежен в обороне, не позволив случиться каким-либо сюрпризам.



"Челси" совершенно провалил второй тайм, не сумев переломить ту игру, которую ему навязал "Арсенал". После перерыва "синие" были словно выжатый лимон, и им не хватило сил даже на финальный штурм.



"Арсенал" — "Челси" — 2:1 (1:1) по сумме двух матчей — 2:1



Голы: Рюдигер 12 (авт), Джака 60 — Азар 7.



"Арсенал": Оспина, Беллерин, Мустафи, Косьелни, Монреаль, Эльнени, Джака, Уилшир, Озил, Ивоби (Рэмси 84), Лакасетт (Колашинац 84).



"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мосес (Дзаппакоста 72), Бакайоко, Канте, Алонсо, Виллиан (Баркли 30), Азар, Педро (Батшуайи 65).



Предупреждения: Монреаль, Уилшир — Азар, Мосес.