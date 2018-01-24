Второе предложение "Арсенала" по Обамеянгу отклонено
Дортмундская "Боруссия" отклонила и второе предложение "Арсенала" о покупке нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.
Вопреки слухам в прессе, свое второе предложение о покупке 28-летнего габонца "Арсенал" направил только в среду. По информации BBC, ответ из Дортмунда на сумму в 50 миллионов евро (43.6 млн. фунтов) последовал незамедлительно и был отрицательным.
Авторитетный источник отмечает, что предложение лондонского клуба состояло исключительно из денег и не включало в себя право аренды нападающего Оливье Жиру до конца сезона.
Несмотря на отказ, "Боруссия" открыта к диалогу. Чтобы заставить клуб Бундеслиги всерьез задуматься о расставании со своим бомбардиром, "Арсеналу" придется улучшить свое предложение минимум до 50 млн. фунтов — суммы меньше даже не будут рассматриваться.
Поскольку до закрытия зимнего трансферного окна остается только одна неделя, "канониры" должны решить, продолжат они сражаться за Обамеянга или рассмотрят другие цели.
24.01.2018 22:00
Просмотров: 1456
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
арсенал говно
(ответить)
50.1 предложать пусть , в стииле жидов
(ответить)
не нужен был, ара будет тащить!
(ответить)
было б щик на место мане
(ответить)
не стоит он этих денег.
(ответить)
да отпустилиб Жируху чтоб в сборной блистал
(ответить)
жмоты в своем стиле
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий