Второе предложение "Арсенала" по Обамеянгу отклонено

Дортмундская "Боруссия" отклонила и второе предложение "Арсенала" о покупке нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

Вопреки слухам в прессе, свое второе предложение о покупке 28-летнего габонца "Арсенал" направил только в среду. По информации BBC, ответ из Дортмунда на сумму в 50 миллионов евро (43.6 млн. фунтов) последовал незамедлительно и был отрицательным.



Авторитетный источник отмечает, что предложение лондонского клуба состояло исключительно из денег и не включало в себя право аренды нападающего Оливье Жиру до конца сезона.



Несмотря на отказ, "Боруссия" открыта к диалогу. Чтобы заставить клуб Бундеслиги всерьез задуматься о расставании со своим бомбардиром, "Арсеналу" придется улучшить свое предложение минимум до 50 млн. фунтов — суммы меньше даже не будут рассматриваться.



Поскольку до закрытия зимнего трансферного окна остается только одна неделя, "канониры" должны решить, продолжат они сражаться за Обамеянга или рассмотрят другие цели.