Второе предложение "Арсенала" по Обамеянгу отклонено

Пьер-Эмерик Обамеянг Дортмундская "Боруссия" отклонила и второе предложение "Арсенала" о покупке нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

Вопреки слухам в прессе, свое второе предложение о покупке 28-летнего габонца "Арсенал" направил только в среду. По информации BBC, ответ из Дортмунда на сумму в 50 миллионов евро (43.6 млн. фунтов) последовал незамедлительно и был отрицательным.

Авторитетный источник отмечает, что предложение лондонского клуба состояло исключительно из денег и не включало в себя право аренды нападающего Оливье Жиру до конца сезона.

Несмотря на отказ, "Боруссия" открыта к диалогу. Чтобы заставить клуб Бундеслиги всерьез задуматься о расставании со своим бомбардиром, "Арсеналу" придется улучшить свое предложение минимум до 50 млн. фунтов — суммы меньше даже не будут рассматриваться.

Поскольку до закрытия зимнего трансферного окна остается только одна неделя, "канониры" должны решить, продолжат они сражаться за Обамеянга или рассмотрят другие цели.



Метки Арсенал, Боруссия, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2018 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1456

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. iroquez 24.01.2018 23:14 # iroquez
    арсенал говно

    (ответить)

  2. blackdreamer 24.01.2018 23:14 # blackdreamer
    50.1 предложать пусть , в стииле жидов

    (ответить)

  3. gunars 24.01.2018 22:54 # gunars
    не нужен был, ара будет тащить!

    (ответить)

  4. chr1s8rown 24.01.2018 22:45 # chr1s8rown
    было б щик на место мане

    (ответить)

  5. kanoniru-poker 24.01.2018 22:15 # kanoniru-poker
    не стоит он этих денег.

    (ответить)

  6. maradon 24.01.2018 22:11 # maradon
    да отпустилиб Жируху чтоб в сборной блистал

    (ответить)

  7. fascll 24.01.2018 22:07 # fascll
    жмоты в своем стиле

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: