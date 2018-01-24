Лапорт в считанных днях от перехода в "Сити"

"Манчестер Сити" рассчитывает завершить приобретение центрального защитника "Атлетика" Эмерика Лапорта со дня на день.

Как известно, в преддверии зимнего трансферного окна приоритетными целями "горожан" для укрепления центра обороны назывались Джонни Эванс из "Вест Бромвича" и Иньиго Мартинес из "Реал Сосьедада".



Однако Хосеп Гвардиола решил по-своему и возобновил интерес к Лапорту, которого он пытался заполучить еще летом 2016, сразу после своего назначения главным тренером "Сити".



Эксперт Sky Sports по испанскому футболу Гийом Балаг уверен, что на текущей неделе Лапорт присоединится к команде Гвардиолы. Для этого "Сити" активирует пункт в контракте Эмерика с клубом из Бильбао об отступных в 60 миллионов фунтов.



"Вполне очевидно, что "Атлетик" не согласится на сумму меньше отступных. Сюда могут добавиться налоги, но они сделают скидку на их размер, если получат свои 65 миллионов евро. Они бессильны в этой ситуации".



"Конечно, следующим шагом "Сити" еще предстоит согласовать условия с игроком. Летом 2016 казалось, что договоренность достигнута, и они думали, что подпишут игрока, однако затем он передумал и сказал: "Я не перейду".



"Думаю, они уверены, что на сей раз Лапорт скажет "да". Каждый ожидает, что сделка состоится в ближайшие дни", — сообщил Балаг.