"Челси" согласовал стоимость Эдина Джеко
"Челси" и "Рома" согласовали условия трансфера нападающего Эдина Джеко в лондонский клуб.
Напомним, лихорадочные поиски мощного нападающего привели "синих" к Джеко, который ранее в своей карьере дважды выигрывал Премьер-Лигу с "Манчестер Сити". Помимо Эдина, "Челси" нацелился и на его одноклубника Эмерсона Палмери, выступающего на позиции левого защитника.
И если переговоры насчет Палмери прошли гладко — по слухам, 23-летний итальянец бразильского происхождения уже готовится прибыть в Лондон на подписание контракта — то ситуация с Джеко потребовала определенных усилий.
И вот сейчас, сообщает Sky Sports, два клуба полностью договорились. Однако "Челси" еще не достиг компромисса с лагерем 31-летнего боснийца. Пока нет точной информации, сомневается ли Джеко насчет условий контракта, или его беспокоят перспективы игрового времени на "Стэмфорд Бридж".
24.01.2018 20:30
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Последние комментарии:
убрали снчоса и арсинол превратился в ту же помойку, который был всю историю
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тупой азар. ни за что заработал жк
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Тупее тактики на матч с пенсами на Эмирейтс Венгер конечно не мог и придумать, пздц, ну что за долбаеб
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монреал , многоходовка
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гол года xaxax
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гг зае6али отскакивать со своими халявными голами, то на посл. минутах, то автоголы, пи3дец...
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один из лучших автоголов ахахах
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щленщееееееее)))
От двух бестолковок так смачно, упххахахаха))
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Монреаль как все четко рассчитал) ..как в бильярде)
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У Арсенала в центре Матич и Ловрен. Что-то я пропустил инфу о их трансфере.
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Куртуа такие изи берет.
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ахахахахаха
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Чет быстро
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Просто разъеб
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при 1-1 будет дополнительное время? забыл правила этого псевдо-турнира
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Кто где смотрит?
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2 гола за 7 мин.
Играючи забивают
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пенсы на изи е6ут гг)
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Пздц гг терпилы.
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орсиноль уже подтекает
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