"Челси" согласовал стоимость Эдина Джеко

"Челси" и "Рома" согласовали условия трансфера нападающего Эдина Джеко в лондонский клуб.

Напомним, лихорадочные поиски мощного нападающего привели "синих" к Джеко, который ранее в своей карьере дважды выигрывал Премьер-Лигу с "Манчестер Сити". Помимо Эдина, "Челси" нацелился и на его одноклубника Эмерсона Палмери, выступающего на позиции левого защитника.



И если переговоры насчет Палмери прошли гладко — по слухам, 23-летний итальянец бразильского происхождения уже готовится прибыть в Лондон на подписание контракта — то ситуация с Джеко потребовала определенных усилий.



И вот сейчас, сообщает Sky Sports, два клуба полностью договорились. Однако "Челси" еще не достиг компромисса с лагерем 31-летнего боснийца. Пока нет точной информации, сомневается ли Джеко насчет условий контракта, или его беспокоят перспективы игрового времени на "Стэмфорд Бридж".