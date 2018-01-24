"Челси" согласовал стоимость Эдина Джеко

Эдин Джеко "Челси" и "Рома" согласовали условия трансфера нападающего Эдина Джеко в лондонский клуб.

Напомним, лихорадочные поиски мощного нападающего привели "синих" к Джеко, который ранее в своей карьере дважды выигрывал Премьер-Лигу с "Манчестер Сити". Помимо Эдина, "Челси" нацелился и на его одноклубника Эмерсона Палмери, выступающего на позиции левого защитника.

И если переговоры насчет Палмери прошли гладко — по слухам, 23-летний итальянец бразильского происхождения уже готовится прибыть в Лондон на подписание контракта — то ситуация с Джеко потребовала определенных усилий.

И вот сейчас, сообщает Sky Sports, два клуба полностью договорились. Однако "Челси" еще не достиг компромисса с лагерем 31-летнего боснийца. Пока нет точной информации, сомневается ли Джеко насчет условий контракта, или его беспокоят перспективы игрового времени на "Стэмфорд Бридж".



Метки Джеко, Рома, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2018 20:30

Количество просмотров Просмотров: 5687

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Последние комментарии:




  1. iroquez 24.01.2018 23:19 # iroquez
    убрали снчоса и арсинол превратился в ту же помойку, который был всю историю

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  2. chr1s8rown 24.01.2018 23:19 # chr1s8rown
    тупой азар. ни за что заработал жк

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  3. reams 24.01.2018 23:17 # reams
    Тупее тактики на матч с пенсами на Эмирейтс Венгер конечно не мог и придумать, пздц, ну что за долбаеб

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  4. chr1s8rown 24.01.2018 23:16 # chr1s8rown
    монреал , многоходовка

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  5. sj606 24.01.2018 23:16 # sj606
    гол года xaxax

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  6. bezviz 24.01.2018 23:15 # bezviz
    гг зае6али отскакивать со своими халявными голами, то на посл. минутах, то автоголы, пи3дец...

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  7. kos9k 24.01.2018 23:15 # kos9k
    один из лучших автоголов ахахах

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  8. windranger 24.01.2018 23:14 # windranger
    щленщееееееее)))
    От двух бестолковок так смачно, упххахахаха))

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  9. aliluya-nn 24.01.2018 23:14 # aliluya-nn
    Монреаль как все четко рассчитал) ..как в бильярде)

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  10. look 24.01.2018 23:13 # look
    У Арсенала в центре Матич и Ловрен. Что-то я пропустил инфу о их трансфере.

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  11. cristean2 24.01.2018 23:13 # cristean2
    Куртуа такие изи берет.

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  12. farot 24.01.2018 23:13 # farot
    ахахахахаха

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  13. kanoniru-poker 24.01.2018 23:13 # kanoniru-poker
    Чет быстро

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  14. pauk 24.01.2018 23:11 # pauk
    Просто разъеб

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  15. kos9k 24.01.2018 23:11 # kos9k
    при 1-1 будет дополнительное время? забыл правила этого псевдо-турнира

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  16. keksex 24.01.2018 23:11 # keksex
    Кто где смотрит?

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  17. apucmokpam 24.01.2018 23:11 # apucmokpam
    2 гола за 7 мин.
    Играючи забивают

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  18. kos9k 24.01.2018 23:10 # kos9k
    пенсы на изи е6ут гг)

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  19. windranger 24.01.2018 23:09 # windranger
    Пздц гг терпилы.

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  20. pan1ka 24.01.2018 23:09 # pan1ka
    орсиноль уже подтекает

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