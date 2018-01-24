Виллиан: "Арсенал" поплатится за продажу Санчеса"

Племейкер "Челси" Виллиан считает, что расставание с Алексисом Санчесом может стоить "Арсеналу" путевки в финал Кубка Лиги.

За дня дня до ответного полуфинала с "Челси" "канониры" отпустили Санчеса в "Манчестер Юнайтед", разменяв его на плеймейкера "красных дьяволов" Генриха Мхитаряна, уже заигранного в Кубке Лиги. По мнению Виллиана, эта потеря обязательно отразится на игре "Арсенала" сегодня вечером.



"Потерять такого игрока нелегко. Для нас это было бы сравнимо с уходом Азара – он великолепный игрок. Никто не хочет расставаться с футболистом такого уровня. Они отличные игроки, но разница в том, что Санчес ушел из "Арсенал", а Эден все еще здесь".



"Такие игроки могут решить исход самых важных матчей, включая полуфинал и финал. Да, у "Арсенала" много других качественных футболистов, но Санчес особенный", - цитирует Виллиана Evening Standard.