Виллиан: "Арсенал" поплатится за продажу Санчеса"
Племейкер "Челси" Виллиан считает, что расставание с Алексисом Санчесом может стоить "Арсеналу" путевки в финал Кубка Лиги.
За дня дня до ответного полуфинала с "Челси" "канониры" отпустили Санчеса в "Манчестер Юнайтед", разменяв его на плеймейкера "красных дьяволов" Генриха Мхитаряна, уже заигранного в Кубке Лиги. По мнению Виллиана, эта потеря обязательно отразится на игре "Арсенала" сегодня вечером.
"Потерять такого игрока нелегко. Для нас это было бы сравнимо с уходом Азара – он великолепный игрок. Никто не хочет расставаться с футболистом такого уровня. Они отличные игроки, но разница в том, что Санчес ушел из "Арсенал", а Эден все еще здесь".
"Такие игроки могут решить исход самых важных матчей, включая полуфинал и финал. Да, у "Арсенала" много других качественных футболистов, но Санчес особенный", - цитирует Виллиана Evening Standard.
24.01.2018 19:00
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Последние комментарии:
мартышку забыли спросить
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результативная ничья
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Виллиан поплатится за свои слова. Сегодня...
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вот че он рот свой поганый раскрыл перед матчем, будет обоссан вместе со своей убогой тимой сегодня на Эмирейтс
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бгг, какой Санчес? Веня сегодня опять резерв может выпускать, парикоголовый мочеглот снова припрется со схемой 9-1-0 на очередную ничью играть.
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Х1 на арсенал
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Адекватно. Мы проиграем. Но это же Арсенал)
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та глотнёте и без санчеса
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Если арсенал выиграет ЛЕ, то получит ли санчес свою медальку?
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Интересный размен
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