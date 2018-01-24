Виллиан: "Арсенал" поплатится за продажу Санчеса"

Фабрегас и Санчес Племейкер "Челси" Виллиан считает, что расставание с Алексисом Санчесом может стоить "Арсеналу" путевки в финал Кубка Лиги.

За дня дня до ответного полуфинала с "Челси" "канониры" отпустили Санчеса в "Манчестер Юнайтед", разменяв его на плеймейкера "красных дьяволов" Генриха Мхитаряна, уже заигранного в Кубке Лиги. По мнению Виллиана, эта потеря обязательно отразится на игре "Арсенала" сегодня вечером.

"Потерять такого игрока нелегко. Для нас это было бы сравнимо с уходом Азара – он великолепный игрок. Никто не хочет расставаться с футболистом такого уровня. Они отличные игроки, но разница в том, что Санчес ушел из "Арсенал", а Эден все еще здесь".

"Такие игроки могут решить исход самых важных матчей, включая полуфинал и финал. Да, у "Арсенала" много других качественных футболистов, но Санчес особенный", - цитирует Виллиана Evening Standard.




Метки Арсенал, Виллиан, Санчес, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 24.01.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 3648

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  1. kukuruzzo 24.01.2018 22:39 # kukuruzzo
    мартышку забыли спросить

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  2. maradon 24.01.2018 22:07 # maradon
    результативная ничья

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  3. redwhitegun 24.01.2018 20:22 # redwhitegun
    Виллиан поплатится за свои слова. Сегодня...

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  4. reams 24.01.2018 19:51 # reams
    вот че он рот свой поганый раскрыл перед матчем, будет обоссан вместе со своей убогой тимой сегодня на Эмирейтс

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  5. psycho1 24.01.2018 19:38 # psycho1
    бгг, какой Санчес? Веня сегодня опять резерв может выпускать, парикоголовый мочеглот снова припрется со схемой 9-1-0 на очередную ничью играть.

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  6. tigerpool 24.01.2018 19:35 # tigerpool
    Х1 на арсенал

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  7. element-ekb 24.01.2018 19:11 # element-ekb
    Адекватно. Мы проиграем. Но это же Арсенал)

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  8. manutd-20champ 24.01.2018 19:08 # manutd-20champ
    та глотнёте и без санчеса

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  9. cfc000000 24.01.2018 19:04 # cfc000000
    Если арсенал выиграет ЛЕ, то получит ли санчес свою медальку?

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  10. mancunia-planet 24.01.2018 19:04 # mancunia-planet
    Интересный размен

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