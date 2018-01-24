"Ливерпуль" может продать Марковича в "Спартак"

Лазар Маркович В этом месяце "Ливерпуль" может продать вингера Лазара Марковича в московский "Спартак".

В июле 2014 сами "красные" приобрели игрока сборной Сербии у "Бенфики" за 20 миллионов фунтов, однако Лазар так и не оправдал этот ценник.

За свою мерсисайдскую карьеру Маркович успел побывать в аренде в "Фенербахче", "Спортинге" и "Халле". И вот теперь, сообщает Liverpool Echo, 23-летний игрок может покинуть "Энфилд" насовсем.

По информации издания, чемпионы России уже обозначили свою заинтересованность в Марковиче. Однако "Спартак" все еще может столкнуться с конкуренцией со стороны "Вест Бромвича" в борьбе за Лазара.

Добавим, что Маркович не попадает в заявку "Ливерпуля" с матча Кубка Лиги против "Лестера" в сентябре, но при этом продолжает тренироваться с первой командой.



Метки Ливерпуль, Маркович, Спартак

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1655

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Последние комментарии:




  1. sj606 24.01.2018 19:39 # sj606
    Ливерпуль крепкий середняк

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  2. kojan 24.01.2018 19:12 # kojan
    ливерные закрома на "таланты" неисчерпаемы...

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  3. manutd-20champ 24.01.2018 19:04 # manutd-20champ
    "Ливерпуль" проиграл последней команде АПЛ......

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  4. wolfsmensch 24.01.2018 19:02 # wolfsmensch
    я уже и забыл, что такой игрок есть в Ливерпуле

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  5. yxaxaxaxaxa 24.01.2018 18:30 # yxaxaxaxaxa
    После 7-0 могли бы и бесплатно отдать как утешение

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  6. calvin-harris 24.01.2018 18:29 # calvin-harris
    топарик жуткий,
    будет пороть в спартаке.

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  7. hammersmith 24.01.2018 18:25 # hammersmith
    новый коутиньо

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  8. merphi 24.01.2018 18:25 # merphi
    Лютый топарь Спартаку достаться может.

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  9. blackdreamer 24.01.2018 18:07 # blackdreamer
    наследие роджерсов и прочих ебачей
    осталось еще продать копетана пас поперек
    покериста из касла
    кебабщика джана пидара косоного и пол команды с клопом вместе

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  10. pauk 24.01.2018 18:03 # pauk
    Ожидание: Лемар
    Реальность: какой-то хуй из Спартака

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