"Ливерпуль" может продать Марковича в "Спартак"
В этом месяце "Ливерпуль" может продать вингера Лазара Марковича в московский "Спартак".
В июле 2014 сами "красные" приобрели игрока сборной Сербии у "Бенфики" за 20 миллионов фунтов, однако Лазар так и не оправдал этот ценник.
За свою мерсисайдскую карьеру Маркович успел побывать в аренде в "Фенербахче", "Спортинге" и "Халле". И вот теперь, сообщает Liverpool Echo, 23-летний игрок может покинуть "Энфилд" насовсем.
По информации издания, чемпионы России уже обозначили свою заинтересованность в Марковиче. Однако "Спартак" все еще может столкнуться с конкуренцией со стороны "Вест Бромвича" в борьбе за Лазара.
Добавим, что Маркович не попадает в заявку "Ливерпуля" с матча Кубка Лиги против "Лестера" в сентябре, но при этом продолжает тренироваться с первой командой.
24.01.2018 18:00
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Ливерпуль крепкий середняк
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ливерные закрома на "таланты" неисчерпаемы...
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"Ливерпуль" проиграл последней команде АПЛ......
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я уже и забыл, что такой игрок есть в Ливерпуле
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После 7-0 могли бы и бесплатно отдать как утешение
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топарик жуткий,
будет пороть в спартаке.
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новый коутиньо
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Лютый топарь Спартаку достаться может.
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наследие роджерсов и прочих ебачей
осталось еще продать копетана пас поперек
покериста из касла
кебабщика джана пидара косоного и пол команды с клопом вместе
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Ожидание: Лемар
Реальность: какой-то хуй из Спартака
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