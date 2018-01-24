"Ливерпуль" может продать Марковича в "Спартак"

В этом месяце "Ливерпуль" может продать вингера Лазара Марковича в московский "Спартак".

В июле 2014 сами "красные" приобрели игрока сборной Сербии у "Бенфики" за 20 миллионов фунтов, однако Лазар так и не оправдал этот ценник.



За свою мерсисайдскую карьеру Маркович успел побывать в аренде в "Фенербахче", "Спортинге" и "Халле". И вот теперь, сообщает Liverpool Echo, 23-летний игрок может покинуть "Энфилд" насовсем.



По информации издания, чемпионы России уже обозначили свою заинтересованность в Марковиче. Однако "Спартак" все еще может столкнуться с конкуренцией со стороны "Вест Бромвича" в борьбе за Лазара.



Добавим, что Маркович не попадает в заявку "Ливерпуля" с матча Кубка Лиги против "Лестера" в сентябре, но при этом продолжает тренироваться с первой командой.