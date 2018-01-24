"Саутгемптон" покупает Гидо Каррильо

Гидо Каррильо "Саутгемптон" договорился о приобретении нападающего "Монако" Гидо Каррильо. Трансфер оценивается в 19.2 миллионов фунтов.

Главной проблемой "святых", опустившихся в зону вылета Премьер-Лиги, остаются забитые голы. Команда Маурисио Пеллегрини поразила ворота соперников всего 24 раза в 24 матчах, а лучшим бомбардир Чарли Остин отличился шестью мячами и в данный момент находится в лазарете.

Благодаря деньгам с продажи Виргила Ван Дейка в "Ливерпуль" – трансфер голландца принес "святым" 75 миллионов фунтов – "Саутгемптон" готов серьезно потратиться на усиление атаки и уже приступил к активным действиям.

Как сообщает The Telegraph, клуб с "Сент Мэри" уже договорился о приобретении 26-летнего Каррильо. В этом сезоне аргентинец забил только четыре мяча за "Монако", но для этого ему потребовалось всего 417 минут. До конца января Гидо прибудет в "Саутгемптон" и воссоединится с тренером, под руководством которого выступал на родине.

Также Пеллегрино присматривается к нападающему "Спартака" Квинси Промесу. В случае оформления сделки голландец станет самым дорогим приобретением "святых" — его трансфер оценивается в 30 миллионов фунтов.



Метки Каррильо, Монако, Саутгемптон

Автор foxmcfc   

Дата 24.01.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1127

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pauk 24.01.2018 20:05 # pauk
    Это не его Хан соло убил на Татуине?

    (ответить)

  2. hammersmith 24.01.2018 18:30 # hammersmith
    через полтора года в кфк за 231 млн.

    (ответить)

  3. blueswin 24.01.2018 17:52 # blueswin
    он же тяжело травмирован был весь прошлый год вроде

    (ответить)

  4. tursa 24.01.2018 17:42 # tursa
    уволить пюэла была отличная идея

    (ответить)

  5. lancerlancer1 24.01.2018 17:29 # lancerlancer1
    имя фамилия как у наркобарона

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: