"Саутгемптон" покупает Гидо Каррильо

"Саутгемптон" договорился о приобретении нападающего "Монако" Гидо Каррильо. Трансфер оценивается в 19.2 миллионов фунтов.

Главной проблемой "святых", опустившихся в зону вылета Премьер-Лиги, остаются забитые голы. Команда Маурисио Пеллегрини поразила ворота соперников всего 24 раза в 24 матчах, а лучшим бомбардир Чарли Остин отличился шестью мячами и в данный момент находится в лазарете.



Благодаря деньгам с продажи Виргила Ван Дейка в "Ливерпуль" – трансфер голландца принес "святым" 75 миллионов фунтов – "Саутгемптон" готов серьезно потратиться на усиление атаки и уже приступил к активным действиям.



Как сообщает The Telegraph, клуб с "Сент Мэри" уже договорился о приобретении 26-летнего Каррильо. В этом сезоне аргентинец забил только четыре мяча за "Монако", но для этого ему потребовалось всего 417 минут. До конца января Гидо прибудет в "Саутгемптон" и воссоединится с тренером, под руководством которого выступал на родине.



Также Пеллегрино присматривается к нападающему "Спартака" Квинси Промесу. В случае оформления сделки голландец станет самым дорогим приобретением "святых" — его трансфер оценивается в 30 миллионов фунтов.