Сборная Англии попала в группу с Испанией и Хорватией в Лиге наций

Лига наций Жеребьевка Лиги наций определила сборную Англии в одну группу с Испанией и Хорватией.

Лига наций — новый турнир для европейского футбола, и первые его матчи будут сыграны уже в сентябре. Это соревнование призвано заменить скучные товарищеские игры, а вдобавок станет дополнительной возможностью пробиться на Евро-2020.

Соревновательный характер матчам Лиги наций обеспечен тем, что здесь команды будут повышаться и понижаться, в зависимости от своих результатов. Все участники разделены на четыре лиги — A, B, C и D — в каждой из которых по четыре группы, состоящих из трех или четырех команд.

Победители четырех групп из Лиги A выйдут в стадию плей-офф, которая состоится в июне 2019.

Лига А

Группа 1: Германия, Голландия, Франция
Группа 2: Бельгия, Исландия, Швейцария
Группа 3: Португалия, Польша, Италия
Группа 4: Испания, Англия, Хорватия

Лига В

Группа 1: Словакия, Украина, Чехия
Группа 2: Россия, Швеция, Турция
Группа 3: Австрия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия
Группа 4: Уэльс, Ирландия, Дания

Лига С

Группа 1: Шотландия, Албания, Израиль
Группа 2: Венгрия, Греция, Финляндия, Эстония
Группа 3: Словения, Норвегия, Болгария, Кипр
Группа 4: Румыния, Сербия, Черногория, Литва

Лига D

Группа 1: Грузия, Латвия, Казахстан, Андорра
Группа 2: Белоруссия, Люксембург, Молдова, Сан-Марино
Группа 3: Азербайджан, Фарерские острова, Мальта, Косово
Группа 4: Македония, Армения, Лихтенштейн, Гибралтар



Метки жеребьевка, Лига наций, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2018 16:50

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Последние комментарии:




  1. dim4u 24.01.2018 18:33 # dim4u
    Нет такой страны - Голландия. Михайло, Википедию хоть почитай

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  2. olegxit 24.01.2018 17:39 # olegxit
    Победители групп в лигах В С и D переходят в следующую лигу.. (наприм. победители групп лиги С в лигу B.. и т.д.)

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  3. lancerlancer1 24.01.2018 17:32 # lancerlancer1
    xyйня какая-то! получается, командам из группы B,С и D один хер нихера не светит?!?!

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  4. gerrard08 24.01.2018 17:31 # gerrard08
    Первый раз вообще слышу про такой турнир)

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  5. melwood-lfc 24.01.2018 16:51 # melwood-lfc
    для казахов и татар пишу
    сборная Англии это сборная Англий

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