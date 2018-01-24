Сборная Англии попала в группу с Испанией и Хорватией в Лиге наций

Жеребьевка Лиги наций определила сборную Англии в одну группу с Испанией и Хорватией.

Лига наций — новый турнир для европейского футбола, и первые его матчи будут сыграны уже в сентябре. Это соревнование призвано заменить скучные товарищеские игры, а вдобавок станет дополнительной возможностью пробиться на Евро-2020.



Соревновательный характер матчам Лиги наций обеспечен тем, что здесь команды будут повышаться и понижаться, в зависимости от своих результатов. Все участники разделены на четыре лиги — A, B, C и D — в каждой из которых по четыре группы, состоящих из трех или четырех команд.



Победители четырех групп из Лиги A выйдут в стадию плей-офф, которая состоится в июне 2019.



Лига А



Группа 1: Германия, Голландия, Франция

Группа 2: Бельгия, Исландия, Швейцария

Группа 3: Португалия, Польша, Италия

Группа 4: Испания, Англия, Хорватия



Лига В



Группа 1: Словакия, Украина, Чехия

Группа 2: Россия, Швеция, Турция

Группа 3: Австрия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия

Группа 4: Уэльс, Ирландия, Дания



Лига С



Группа 1: Шотландия, Албания, Израиль

Группа 2: Венгрия, Греция, Финляндия, Эстония

Группа 3: Словения, Норвегия, Болгария, Кипр

Группа 4: Румыния, Сербия, Черногория, Литва



Лига D



Группа 1: Грузия, Латвия, Казахстан, Андорра

Группа 2: Белоруссия, Люксембург, Молдова, Сан-Марино

Группа 3: Азербайджан, Фарерские острова, Мальта, Косово

Группа 4: Македония, Армения, Лихтенштейн, Гибралтар