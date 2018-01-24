Сборная Англии попала в группу с Испанией и Хорватией в Лиге наций
Жеребьевка Лиги наций определила сборную Англии в одну группу с Испанией и Хорватией.
Лига наций — новый турнир для европейского футбола, и первые его матчи будут сыграны уже в сентябре. Это соревнование призвано заменить скучные товарищеские игры, а вдобавок станет дополнительной возможностью пробиться на Евро-2020.
Соревновательный характер матчам Лиги наций обеспечен тем, что здесь команды будут повышаться и понижаться, в зависимости от своих результатов. Все участники разделены на четыре лиги — A, B, C и D — в каждой из которых по четыре группы, состоящих из трех или четырех команд.
Победители четырех групп из Лиги A выйдут в стадию плей-офф, которая состоится в июне 2019.
Лига А
Группа 1: Германия, Голландия, Франция
Группа 2: Бельгия, Исландия, Швейцария
Группа 3: Португалия, Польша, Италия
Группа 4: Испания, Англия, Хорватия
Лига В
Группа 1: Словакия, Украина, Чехия
Группа 2: Россия, Швеция, Турция
Группа 3: Австрия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия
Группа 4: Уэльс, Ирландия, Дания
Лига С
Группа 1: Шотландия, Албания, Израиль
Группа 2: Венгрия, Греция, Финляндия, Эстония
Группа 3: Словения, Норвегия, Болгария, Кипр
Группа 4: Румыния, Сербия, Черногория, Литва
Лига D
Группа 1: Грузия, Латвия, Казахстан, Андорра
Группа 2: Белоруссия, Люксембург, Молдова, Сан-Марино
Группа 3: Азербайджан, Фарерские острова, Мальта, Косово
Группа 4: Македония, Армения, Лихтенштейн, Гибралтар
24.01.2018 16:50
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Последние комментарии:
Нет такой страны - Голландия. Михайло, Википедию хоть почитай
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Победители групп в лигах В С и D переходят в следующую лигу.. (наприм. победители групп лиги С в лигу B.. и т.д.)
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xyйня какая-то! получается, командам из группы B,С и D один хер нихера не светит?!?!
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Первый раз вообще слышу про такой турнир)
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для казахов и татар пишу
сборная Англии это сборная Англий
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