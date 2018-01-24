Конте не считает сезон "Челси" провальным
Главный тренер "Челси" Антонио не считает, что "синие" проводят провальный сезон.
Еще перед началом кампании Конте предупреждал, что впереди у "Челси" тяжелейший год после чемпионства в прошлом сезоне. С тех пор Антонио только убедился в своей правоте: даже если лондонцы останутся без трофеев, итальянец не назовет это провалом.
"Мы проводим хороший сезон, потому что выкладываемся на 120 процентов. Я великолепно делаю свою работу, то же самое касается игроков. Не так важно, выходишь ты в финал кубкового турнира, выигрываешь его или Премьер-Лигу. Самое главное, чтобы тренер и игроки работали как единое целое".
"Мы понимаем, что на вершине лиги есть два клуба из Манчестера. Всем остальным же нужно бороться за попадание в Лигу Чемпионов", - сообщил Конте Sky Sports.
24.01.2018 16:00
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Последние комментарии:
Какой ещё нахуй провальный? Команда участвует в четырёх турнирах и уверенно идёт в четвёрке сильнейших АПЛ. Ещё борьба вся только начинается по сути.
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сегодня выиипем гг и потом в финале нагнем сдувшийся голубой мешок)) 1 трофей уже есть а сколько трофеев у ливерных за 10 лет?))
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"Мы понимаем, что на вершине лиги есть два клуба из Манчестера"
На вершине не могут быть "два" клуба. На вершине 1 клуб с атакующим футболом и с громадным отставанием от него 2 других автобусных коллектива
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о чём это он? сезон в самом разгаре. или соломку стелет?
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Вот только ТО проваливают.
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>Я великолепно делаю свою работу
>Усилил чемпионский состав на 300+ миллионов, к декабрю команда закончила борьбу за трофеи и мечтает попасть в топ-4
Есть дебилы считающие это убожество тренером?
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Ну вот, бороться за попадание в 4-ку уже успех, Конте хуйни не скажет)))
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Есть дебилы, что думают иначе?
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