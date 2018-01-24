Конте не считает сезон "Челси" провальным

Главный тренер "Челси" Антонио не считает, что "синие" проводят провальный сезон.

Еще перед началом кампании Конте предупреждал, что впереди у "Челси" тяжелейший год после чемпионства в прошлом сезоне. С тех пор Антонио только убедился в своей правоте: даже если лондонцы останутся без трофеев, итальянец не назовет это провалом.



"Мы проводим хороший сезон, потому что выкладываемся на 120 процентов. Я великолепно делаю свою работу, то же самое касается игроков. Не так важно, выходишь ты в финал кубкового турнира, выигрываешь его или Премьер-Лигу. Самое главное, чтобы тренер и игроки работали как единое целое".



"Мы понимаем, что на вершине лиги есть два клуба из Манчестера. Всем остальным же нужно бороться за попадание в Лигу Чемпионов", - сообщил Конте Sky Sports.