Конте не считает сезон "Челси" провальным

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио не считает, что "синие" проводят провальный сезон.

Еще перед началом кампании Конте предупреждал, что впереди у "Челси" тяжелейший год после чемпионства в прошлом сезоне. С тех пор Антонио только убедился в своей правоте: даже если лондонцы останутся без трофеев, итальянец не назовет это провалом.

"Мы проводим хороший сезон, потому что выкладываемся на 120 процентов. Я великолепно делаю свою работу, то же самое касается игроков. Не так важно, выходишь ты в финал кубкового турнира, выигрываешь его или Премьер-Лигу. Самое главное, чтобы тренер и игроки работали как единое целое".

"Мы понимаем, что на вершине лиги есть два клуба из Манчестера. Всем остальным же нужно бороться за попадание в Лигу Чемпионов", - сообщил Конте Sky Sports.




Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 24.01.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 2504

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ccchelsea 24.01.2018 18:00 # ccchelsea
    Какой ещё нахуй провальный? Команда участвует в четырёх турнирах и уверенно идёт в четвёрке сильнейших АПЛ. Ещё борьба вся только начинается по сути.

    (ответить)

  2. paisley08 24.01.2018 16:56 # paisley08
    сегодня выиипем гг и потом в финале нагнем сдувшийся голубой мешок)) 1 трофей уже есть а сколько трофеев у ливерных за 10 лет?))

    (ответить)

  3. staryi-eblan 24.01.2018 16:47 # staryi-eblan
    "Мы понимаем, что на вершине лиги есть два клуба из Манчестера"

    На вершине не могут быть "два" клуба. На вершине 1 клуб с атакующим футболом и с громадным отставанием от него 2 других автобусных коллектива

    (ответить)

  4. manutd-20champ 24.01.2018 16:46 # manutd-20champ
    о чём это он? сезон в самом разгаре. или соломку стелет?

    (ответить)

  5. celebrate 24.01.2018 16:17 # celebrate
    Вот только ТО проваливают.

    (ответить)

  6. psycho1 24.01.2018 16:10 # psycho1
    >Я великолепно делаю свою работу

    >Усилил чемпионский состав на 300+ миллионов, к декабрю команда закончила борьбу за трофеи и мечтает попасть в топ-4

    Есть дебилы считающие это убожество тренером?

    (ответить)

  7. mickey 24.01.2018 16:09 # mickey
    Ну вот, бороться за попадание в 4-ку уже успех, Конте хуйни не скажет)))

    (ответить)

  8. pauk 24.01.2018 16:07 # pauk
    Есть дебилы, что думают иначе?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: