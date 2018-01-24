Гвардиола хочет снова выиграть трофей на "Уэмбли"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признался, что предвкушает финал Кубка Лиги, в котором может выиграть уже третий свой трофей на "Уэмбли".

Накануне "горожане" забронировали путевку в финал, победив в ответном матче "Бристоль Сити" со счетом 2:3. Теперь команда Гвардиола дожидается своего соперника, который определится в лондонском дерби между "Арсеналом" и "Челси".



По словам Пепа, он уже в предвкушении поездки на "Уэмбли", где выигрывал Лигу Чемпионов в качестве тренера и игрока. Теперь Гвардиола надеется сделать своеобразный хет-трик, взяв свой первый трофей с "Сити".



"Это особенное место для меня, ведь мы выиграли Лигу Чемпионов еще на старом "Уэмбли". Затем я побеждал там, когда стал тренером "Барселоны". Выход "Сити" в финал – особенное событие не только для меня, а уже для всего клуба. Это отличное достижение", - сообщил Гвардиола The Independent.