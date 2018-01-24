Анри отрицает свою причастность к уходу Санчеса из "Арсенала"

Тьерри Анри Легенда "Арсенала" Тьерри Анри заявил, что не советовал нападающему Алексису Санчесу покинуть лондонский клуб.

Завершив трансфер в "Манчестер Юнайтед" на текущей неделе, Санчес отверг предположения о том, что ушел лишь ради больших денег. 29-летний чилиец дал ясно понять, что в первую очередь его интересуют спортивные достижения.

"Я вспоминаю свой разговор с Анри, историческим для "Арсенала" игроком. Он сменил клуб по той же причине, что и я, и сегодня пришел мой черед", — говорилось в заявлении Санчеса.

Такого рода откровение вызвало недовольство со стороны болельщиков "канониров", однако Тьерри поспешил заверить, что он здесь не при чем.

"Знаю, мне не нужно объяснять это большинству фанатов "Арсенала", но, вопреки слухам, я никогда не говорил Санчесу уйти из "Арсенала". Я и не догадывался, что он собирается перейти в "Манчестер Юнайтед", пока не увидел новости, как и все вы", — написал Анри в Твиттере.



Метки Анри, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 929

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Последние комментарии:




  1. selfish 24.01.2018 10:17 # selfish
    Поздно уже соломку стелить, продажная легенда клуба

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  2. chr1s8rown 24.01.2018 10:16 # chr1s8rown
    какой ж сансос пиздюк

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  3. gunnerfromvlad 24.01.2018 10:15 # gunnerfromvlad
    Ахахахаха..

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  4. recyjoed 24.01.2018 10:06 # recyjoed
    Пи3дабол. Сказал:
    Уходи за баблом,
    Тут тебе делать нефиг,
    Чего думаешь ты?! -
    Оплеуху отвесив

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