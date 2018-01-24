Конте: "Челси" не претендовал на Санчеса"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что его клуб никогда не был заинтересован в приобретении нападающего Алексиса Санчеса по причинам финансового характера.

В понедельник Санчес завершил переход в "Манчестер Юнайтед", став самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги. По слухам, зарплата 29-летнего чилийца может достигать 500 тысяч фунтов в неделю.



Ранее в январе пресса также сообщала об интересе к Алексису со стороны "Челси", однако Конте знает, что это было ложью, ведь "синие" просто не могут позволить себе столь затратное приобретение.



"Мы никогда не участвовали в борьбе за него. Никогда. Особенно по причине зарплаты. Только один или два клуба могут позволить себе такого рода зарплату".



"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" могут себе это позволить. Мы же должны стараться заложить фундамент, а затем добиться успеха через упорную работу. Не деньгами. Через работу".



"Мы выиграли лигу и достигли финала Кубка Англии, отразив прибыль в 50 миллионов фунтов на трансферном рынке. В прошлом подобного еще никогда не случалось", — цитирует Конте Sky Sports.