Конте: "Челси" не претендовал на Санчеса"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что его клуб никогда не был заинтересован в приобретении нападающего Алексиса Санчеса по причинам финансового характера.
В понедельник Санчес завершил переход в "Манчестер Юнайтед", став самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги. По слухам, зарплата 29-летнего чилийца может достигать 500 тысяч фунтов в неделю.
Ранее в январе пресса также сообщала об интересе к Алексису со стороны "Челси", однако Конте знает, что это было ложью, ведь "синие" просто не могут позволить себе столь затратное приобретение.
"Мы никогда не участвовали в борьбе за него. Никогда. Особенно по причине зарплаты. Только один или два клуба могут позволить себе такого рода зарплату".
"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" могут себе это позволить. Мы же должны стараться заложить фундамент, а затем добиться успеха через упорную работу. Не деньгами. Через работу".
"Мы выиграли лигу и достигли финала Кубка Англии, отразив прибыль в 50 миллионов фунтов на трансферном рынке. В прошлом подобного еще никогда не случалось", — цитирует Конте Sky Sports.
24.01.2018 09:00
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Мы выиграли лигу и достигли финала Кубка Англии, отразив прибыль в 50 миллионов фунтов на трансферном рынке. В прошлом подобного еще никогда не случалось", — цитирует Конте Sky Sports.
Источник: http://fapl.ru/posts/60093/
а как же лестер?
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КОРОЛИ
просто изи обоссали мешков
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Слова нищеброда. Классический пенс, говорящий о чужих бабосах, при этом непалено плача
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