Конте: "Челси" не претендовал на Санчеса"

Алексис Санчес и Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что его клуб никогда не был заинтересован в приобретении нападающего Алексиса Санчеса по причинам финансового характера.

В понедельник Санчес завершил переход в "Манчестер Юнайтед", став самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги. По слухам, зарплата 29-летнего чилийца может достигать 500 тысяч фунтов в неделю.

Ранее в январе пресса также сообщала об интересе к Алексису со стороны "Челси", однако Конте знает, что это было ложью, ведь "синие" просто не могут позволить себе столь затратное приобретение.

"Мы никогда не участвовали в борьбе за него. Никогда. Особенно по причине зарплаты. Только один или два клуба могут позволить себе такого рода зарплату".

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" могут себе это позволить. Мы же должны стараться заложить фундамент, а затем добиться успеха через упорную работу. Не деньгами. Через работу".

"Мы выиграли лигу и достигли финала Кубка Англии, отразив прибыль в 50 миллионов фунтов на трансферном рынке. В прошлом подобного еще никогда не случалось", — цитирует Конте Sky Sports.



Метки Конте, Санчес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2018 09:00

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  1. eesama 24.01.2018 10:24 # eesama
    Мы выиграли лигу и достигли финала Кубка Англии, отразив прибыль в 50 миллионов фунтов на трансферном рынке. В прошлом подобного еще никогда не случалось", — цитирует Конте Sky Sports.

    Источник: http://fapl.ru/posts/60093/

    а как же лестер?

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  2. mr-lamps 24.01.2018 09:02 # mr-lamps
    КОРОЛИ
    просто изи обоссали мешков

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  3. mr-dodds 24.01.2018 09:01 # mr-dodds
    Слова нищеброда. Классический пенс, говорящий о чужих бабосах, при этом непалено плача

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