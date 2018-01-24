Макларен предсказывает бунт в раздевалке МЮ

Погба и Санчес Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Стив Макларен уверен, что зарплата Алексиса Санчеса испортит атмосферу в раздевалке "красных дьяволов".

Накануне клуб с "Олд Траффорд" подтвердил трансфер Санчеса из "Арсенала". "Дьяволы" заманили 29-летнего чилийца роскошным контрактом с зарплатой в 400 тысяч фунтов каждые семь дней.

По слухам, полузащитник Поль Погба уже выразил недовольство внушительным окладом новичка, попросив увеличить себе зарплату вдвое. Макларен уверен, что в скором времени это приведет к конфликту в раздевалке "Олд Траффорд".

"Зарплата всегда была важной темой среди игроков. Они пытаются узнать, сколько зарабатывают их одноклубники, и если кто-то получает значительно больше, это может привести к проблеме".

"В краткосрочной перспективе я не вижу каких-то минусов, но в долгосрочной клубу придется решить эту проблему. Когда игроки сядут за обсуждение новых контрактов, зарплата Санчеса обязательно всплывет", - сообщил Макларен Evening Standard.




Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 24.01.2018 08:00

Количество просмотров Просмотров: 4846

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  1. vyrentz 24.01.2018 10:31 # vyrentz
    Юнайтед уже как лет пять скупает футболистов как школьник карточки в ФИФЕ. Проходной двор а не клуб.

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  2. sancho232 24.01.2018 10:30 # sancho232
    скум клуб шлюх

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  3. nikas 24.01.2018 09:27 # nikas
    Человечишко развалит раздевалку и свалит как обычно.

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  4. chr1s8rown 24.01.2018 09:24 # chr1s8rown
    наемники

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  5. mcfc-fantactic 24.01.2018 09:16 # mcfc-fantactic
    удачи!

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  6. iroquez 24.01.2018 08:58 # iroquez
    Почба вообще негр, хуль выебывается

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  7. mancityman 24.01.2018 08:38 # mancityman
    Крысятник, коллектив наемников, крысы в общем.

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  8. demon103 24.01.2018 08:26 # demon103
    «Зарплата всегда была важной темой среди игроков»ко
    МЮ команда скупердяев и гнилых людишек

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  9. qwerd 24.01.2018 08:13 # qwerd
    До чего дошел футбол. Как же эти футболисты охренели. При том что большинство бестолковые пацаны. Чем они лучше обычных людей, что зарабатывают в 10000 раз больше, при этом еще и занимаясь спортом. Понятно что большие деньги зарабатывает меньше 1% футболистов мира, но не такие же, черт побери ,огромные.

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  10. electric 24.01.2018 08:06 # electric
    Лукака с покбой завалят латиноса.

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