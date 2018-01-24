Макларен предсказывает бунт в раздевалке МЮ
Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Стив Макларен уверен, что зарплата Алексиса Санчеса испортит атмосферу в раздевалке "красных дьяволов".
Накануне клуб с "Олд Траффорд" подтвердил трансфер Санчеса из "Арсенала". "Дьяволы" заманили 29-летнего чилийца роскошным контрактом с зарплатой в 400 тысяч фунтов каждые семь дней.
По слухам, полузащитник Поль Погба уже выразил недовольство внушительным окладом новичка, попросив увеличить себе зарплату вдвое. Макларен уверен, что в скором времени это приведет к конфликту в раздевалке "Олд Траффорд".
"Зарплата всегда была важной темой среди игроков. Они пытаются узнать, сколько зарабатывают их одноклубники, и если кто-то получает значительно больше, это может привести к проблеме".
"В краткосрочной перспективе я не вижу каких-то минусов, но в долгосрочной клубу придется решить эту проблему. Когда игроки сядут за обсуждение новых контрактов, зарплата Санчеса обязательно всплывет", - сообщил Макларен Evening Standard.
24.01.2018 08:00
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Последние комментарии:
Юнайтед уже как лет пять скупает футболистов как школьник карточки в ФИФЕ. Проходной двор а не клуб.
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скум клуб шлюх
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Человечишко развалит раздевалку и свалит как обычно.
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наемники
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удачи!
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Почба вообще негр, хуль выебывается
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Крысятник, коллектив наемников, крысы в общем.
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«Зарплата всегда была важной темой среди игроков»ко
МЮ команда скупердяев и гнилых людишек
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До чего дошел футбол. Как же эти футболисты охренели. При том что большинство бестолковые пацаны. Чем они лучше обычных людей, что зарабатывают в 10000 раз больше, при этом еще и занимаясь спортом. Понятно что большие деньги зарабатывает меньше 1% футболистов мира, но не такие же, черт побери ,огромные.
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Лукака с покбой завалят латиноса.
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