Макларен предсказывает бунт в раздевалке МЮ

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Стив Макларен уверен, что зарплата Алексиса Санчеса испортит атмосферу в раздевалке "красных дьяволов".

Накануне клуб с "Олд Траффорд" подтвердил трансфер Санчеса из "Арсенала". "Дьяволы" заманили 29-летнего чилийца роскошным контрактом с зарплатой в 400 тысяч фунтов каждые семь дней.



По слухам, полузащитник Поль Погба уже выразил недовольство внушительным окладом новичка, попросив увеличить себе зарплату вдвое. Макларен уверен, что в скором времени это приведет к конфликту в раздевалке "Олд Траффорд".



"Зарплата всегда была важной темой среди игроков. Они пытаются узнать, сколько зарабатывают их одноклубники, и если кто-то получает значительно больше, это может привести к проблеме".



"В краткосрочной перспективе я не вижу каких-то минусов, но в долгосрочной клубу придется решить эту проблему. Когда игроки сядут за обсуждение новых контрактов, зарплата Санчеса обязательно всплывет", - сообщил Макларен Evening Standard.