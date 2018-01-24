"Арсенал" купит Эванса и Обамеянга за 75 миллионов фунтов

Пьер-Эмерик Обамеянг В заключительную неделю зимнего трансферного окна "Арсенал" надеется совершить два приобретения, усилившись защитником "Вест Бромвича" Джонни Эвансом и нападающим дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмериком Обамеянгом.

На своей пресс-конференции перед ответным полуфиналом Кубка Лиги против "Челси" главный тренер "канониров" Арсен Венгер честно признал, что переговоры по Обамеянгу действительно ведутся, но он не уверен в их исходе.

Однако серьезность намерений "Арсенала" в отношении Пьер-Эмерика демонстрирует тот факт, что еще в минувший уикенд лондонский клуб отправил в Дортмунд свою делегацию во главе с исполнительным директором Иваном Газидисом.

Оптимизма "канонирам" придает и то обстоятельство, что клуб Бундеслиги не против расставания со своим бомбардиром. "Боруссия" просто хочет достойную компенсацию, а также игрока на замену Обамеянгу.

Как сообщает Bild, после нескольких дней переговоров "Арсенал" улучшил свое предложение по 28-летнему габонцу до 51 миллиона фунтов, однако "Боруссия" по-прежнему оценивает Пьер-Эмерика в 61.5 млн. фунтов и вдобавок хочет арендовать до конца сезона нападающего "канониров" Оливье Жиру.

По информации The Telegraph, на "Эмирейтс" уверены, что существующие разногласия с будут преодолены, и "Боруссия" согласится на компенсацию порядка 55 млн. фунтов. Вместе с тем трансферный гуру "Арсенала" Дик Лоу контактирует с "Вест Бромвичем" относительно Эванса.

На текущей неделе шансы "канониров" заполучить Джонни резко возросли, потому что из борьбы за 30-летнего североирландца вышел "Манчестер Сити", решивший сосредоточиться на Эмерика Лапорте из "Атлетика".

Контракт Эванса с "дроздами" истекает в конце следующего сезона и вдобавок предусматривает отступные в 3 млн. фунтов в случае вылета клуба из Премьер-Лиги, поэтому "Арсенал" надеется сбить цену за Джонни до примерно 20 млн. фунтов.



Метки Арсенал, Боруссия, Вест Бромвич, Обамеянг, Эванс

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2018 07:50

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Последние комментарии:




  1. melwood-lfc 24.01.2018 10:31 # melwood-lfc
    В Бразилии отец-полицейский застрелил бывшего парня своей дочери за то, что тот слил видео их секса в сеть.


    норм там каэш обойму в черепушку всю высадил
    прям буэээээ

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  2. karandash 24.01.2018 10:21 # karandash
    Как думаете, какое влияние на человека оказывает десятилетнее прибывание на фапли?

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  3. kalei 24.01.2018 10:17 # kalei
    Вельбека в аренду до конца сезона и усе

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  4. one-on-one 24.01.2018 09:59 # one-on-one
    щолси снова обоссан))

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  5. selfish 24.01.2018 09:39 # selfish
    Пенсы ссут сами на себя, впрочем как и всегда

    (ответить)

  6. mr-lamps 24.01.2018 09:34 # mr-lamps
    главный мешок Англии
    после сосафа 0 АПЛ и 0 ЛЧ
    не в тренерах дела,просто у вас клуб шлюх и наемников
    сами задумайтесь
    какие светлые пятна были/есть в круговороте говна последние 4-5 лет
    во времена Мойши - Янузай
    во времена ЛВГ - Решфорд
    сейчас дроч на Лингарда
    просто остальных уже ничего не ебет кроме как развести помойку на ещё больший контракт

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  7. mr-lamps 24.01.2018 09:26 # mr-lamps
    Представляю как бомбит де гея
    уже мог с Реалом 2 ЛЧ и ЛА Лигу брать,а он играет в финалах против кристал пэлас и лестера
    а все опять из-за зп

    ахахахахахах

    (ответить)

  8. mr-lamps 24.01.2018 09:24 # mr-lamps
    300 000 ещё в 13 году скум платил капитану,чтоб тот не сбежал с помойки
    а теперь ещё и платят ему часть ЗП в евертоне

    ахахахаххаха

    (ответить)

  9. mr-dodds 24.01.2018 09:21 # mr-dodds
    Скиньтесь пенсу на чекушку и хлебушек, он вам всеми правилами и неправдами намекает

    (ответить)

  10. mr-lamps 24.01.2018 09:20 # mr-lamps
    и после этого будут рассказывать что скум первый клуб деревни
    перебить ЗП в 2 раза

    ахахахахахах

    (ответить)

  11. mr-lamps 24.01.2018 09:19 # mr-lamps
    500 000 - 250 000 = 250 000 в неделю(ЗП Азара 200,Де Брюйне 260,Кейна 110) - столько стоит любить скум

    ахахахахах

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  12. mr-lamps 24.01.2018 09:17 # mr-lamps
    Сити согласовал контракт с Санчезом на 250 000 в неделю
    Санчез подписывает контракт со скумом на 500 000 штук из-за любви к клубу и их истории

    ахахахахахах

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  13. arsa-sam 24.01.2018 09:14 # arsa-sam
    Нах нам вообще этот Эванс сдался за 20 лямов?

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  14. mr-lamps 24.01.2018 09:09 # mr-lamps
    Жозе Моуринью не подписал Люка Шоу, потому что посчитал, что 19-летний парень не должен получать столько, сколько он запросил.

    "Если бы мы стали платить Люку Шоу ту зарплату, которую он просил, мы бы умерли. Мы бы убили нашу финансовую стабильность и нашу стабильную обстановку в раздевалке. Потому что, когда ты платишь 19-летнему мальчику так много денег, в твою дверь постучатся остальные игроки и спросят: "Как так? Я ведь провел за этот клуб 200 матчей и получаю меньше, чем этот 19-летний мальчишка?"

    Санчес 500 000 в неделю
    ахахахахахаха

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  15. wengerrrro 24.01.2018 09:01 # wengerrrro
    трансферный гуру "Арсенала" Дик Лоу
    низкий член, теперь понятно почему такие трансферы у аснла
    пздц 20 лямов за эванса....6ляя....
    мы сейчас равны ливерпулю и мю когда они хватались за любой куй, лишь бы из омута выбраться

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  16. melwood-lfc 24.01.2018 09:01 # melwood-lfc
    Пололировал с фоток
    Бл грит хорош, с видосом с опарышами)) но это не она))
    Это баянистый видос)

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  17. wengerrrro 24.01.2018 08:58 # wengerrrro
    пздц это развод века, надеюсь сорвется

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  18. tjk4 24.01.2018 08:49 # tjk4
    Маврапанос

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  19. mancityman 24.01.2018 08:42 # mancityman
    Источник: Лапорт принял решение перейти из «Атлетика» в «Манчестер Сити»
    Центральный защитник «Атлетика» Эмерик Лапорт принял решение покинуть клуб из Бильбао и перейти в «Манчестер Сити», утверждает Goal. Сделка состоится в январе. Лапорт уже оповестил руководство «Атлетика» о своём решении покинуть клуб до закрытия текущего трансферного окна.

    Ранее сообщалось, что «горожане» собираются заплатить баскам нужную сумму отступных в размере ? 66 млн и на текущей неделе завершить сделку по 23-летнему игроку. Контракт Лапорта с басками рассчитан до лета 2020 года.

    В текущем сезоне защитник провёл в чемпионате Испании 19 матчей, в которых он сделал одну голевую передачу.

    Источник: Goal


    Отлично что этого скама не берём ирландского, а берём топа, ещё и молодого, который будет прогрессировать.
    КОРОЛИ.

    (ответить)

  20. mata-hazard 24.01.2018 08:31 # mata-hazard
    Стоп, стоп, а как же Маурапонос? Зачем его покупали?

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