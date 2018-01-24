"Арсенал" купит Эванса и Обамеянга за 75 миллионов фунтов

В заключительную неделю зимнего трансферного окна "Арсенал" надеется совершить два приобретения, усилившись защитником "Вест Бромвича" Джонни Эвансом и нападающим дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмериком Обамеянгом.

На своей пресс-конференции перед ответным полуфиналом Кубка Лиги против "Челси" главный тренер "канониров" Арсен Венгер честно признал, что переговоры по Обамеянгу действительно ведутся, но он не уверен в их исходе.



Однако серьезность намерений "Арсенала" в отношении Пьер-Эмерика демонстрирует тот факт, что еще в минувший уикенд лондонский клуб отправил в Дортмунд свою делегацию во главе с исполнительным директором Иваном Газидисом.



Оптимизма "канонирам" придает и то обстоятельство, что клуб Бундеслиги не против расставания со своим бомбардиром. "Боруссия" просто хочет достойную компенсацию, а также игрока на замену Обамеянгу.



Как сообщает Bild, после нескольких дней переговоров "Арсенал" улучшил свое предложение по 28-летнему габонцу до 51 миллиона фунтов, однако "Боруссия" по-прежнему оценивает Пьер-Эмерика в 61.5 млн. фунтов и вдобавок хочет арендовать до конца сезона нападающего "канониров" Оливье Жиру.



По информации The Telegraph, на "Эмирейтс" уверены, что существующие разногласия с будут преодолены, и "Боруссия" согласится на компенсацию порядка 55 млн. фунтов. Вместе с тем трансферный гуру "Арсенала" Дик Лоу контактирует с "Вест Бромвичем" относительно Эванса.



На текущей неделе шансы "канониров" заполучить Джонни резко возросли, потому что из борьбы за 30-летнего североирландца вышел "Манчестер Сити", решивший сосредоточиться на Эмерика Лапорте из "Атлетика".



Контракт Эванса с "дроздами" истекает в конце следующего сезона и вдобавок предусматривает отступные в 3 млн. фунтов в случае вылета клуба из Премьер-Лиги, поэтому "Арсенал" надеется сбить цену за Джонни до примерно 20 млн. фунтов.