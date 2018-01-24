"Арсенал" купит Эванса и Обамеянга за 75 миллионов фунтов
В заключительную неделю зимнего трансферного окна "Арсенал" надеется совершить два приобретения, усилившись защитником "Вест Бромвича" Джонни Эвансом и нападающим дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмериком Обамеянгом.
На своей пресс-конференции перед ответным полуфиналом Кубка Лиги против "Челси" главный тренер "канониров" Арсен Венгер честно признал, что переговоры по Обамеянгу действительно ведутся, но он не уверен в их исходе.
Однако серьезность намерений "Арсенала" в отношении Пьер-Эмерика демонстрирует тот факт, что еще в минувший уикенд лондонский клуб отправил в Дортмунд свою делегацию во главе с исполнительным директором Иваном Газидисом.
Оптимизма "канонирам" придает и то обстоятельство, что клуб Бундеслиги не против расставания со своим бомбардиром. "Боруссия" просто хочет достойную компенсацию, а также игрока на замену Обамеянгу.
Как сообщает Bild, после нескольких дней переговоров "Арсенал" улучшил свое предложение по 28-летнему габонцу до 51 миллиона фунтов, однако "Боруссия" по-прежнему оценивает Пьер-Эмерика в 61.5 млн. фунтов и вдобавок хочет арендовать до конца сезона нападающего "канониров" Оливье Жиру.
По информации The Telegraph, на "Эмирейтс" уверены, что существующие разногласия с будут преодолены, и "Боруссия" согласится на компенсацию порядка 55 млн. фунтов. Вместе с тем трансферный гуру "Арсенала" Дик Лоу контактирует с "Вест Бромвичем" относительно Эванса.
На текущей неделе шансы "канониров" заполучить Джонни резко возросли, потому что из борьбы за 30-летнего североирландца вышел "Манчестер Сити", решивший сосредоточиться на Эмерика Лапорте из "Атлетика".
Контракт Эванса с "дроздами" истекает в конце следующего сезона и вдобавок предусматривает отступные в 3 млн. фунтов в случае вылета клуба из Премьер-Лиги, поэтому "Арсенал" надеется сбить цену за Джонни до примерно 20 млн. фунтов.
24.01.2018 07:50
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Последние комментарии:
В Бразилии отец-полицейский застрелил бывшего парня своей дочери за то, что тот слил видео их секса в сеть.
норм там каэш обойму в черепушку всю высадил
прям буэээээ
(ответить)
Как думаете, какое влияние на человека оказывает десятилетнее прибывание на фапли?
(ответить)
Вельбека в аренду до конца сезона и усе
(ответить)
щолси снова обоссан))
(ответить)
Пенсы ссут сами на себя, впрочем как и всегда
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главный мешок Англии
после сосафа 0 АПЛ и 0 ЛЧ
не в тренерах дела,просто у вас клуб шлюх и наемников
сами задумайтесь
какие светлые пятна были/есть в круговороте говна последние 4-5 лет
во времена Мойши - Янузай
во времена ЛВГ - Решфорд
сейчас дроч на Лингарда
просто остальных уже ничего не ебет кроме как развести помойку на ещё больший контракт
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Представляю как бомбит де гея
уже мог с Реалом 2 ЛЧ и ЛА Лигу брать,а он играет в финалах против кристал пэлас и лестера
а все опять из-за зп
ахахахахахах
(ответить)
300 000 ещё в 13 году скум платил капитану,чтоб тот не сбежал с помойки
а теперь ещё и платят ему часть ЗП в евертоне
ахахахаххаха
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Скиньтесь пенсу на чекушку и хлебушек, он вам всеми правилами и неправдами намекает
(ответить)
и после этого будут рассказывать что скум первый клуб деревни
перебить ЗП в 2 раза
ахахахахахах
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500 000 - 250 000 = 250 000 в неделю(ЗП Азара 200,Де Брюйне 260,Кейна 110) - столько стоит любить скум
ахахахахах
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Сити согласовал контракт с Санчезом на 250 000 в неделю
Санчез подписывает контракт со скумом на 500 000 штук из-за любви к клубу и их истории
ахахахахахах
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Нах нам вообще этот Эванс сдался за 20 лямов?
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Жозе Моуринью не подписал Люка Шоу, потому что посчитал, что 19-летний парень не должен получать столько, сколько он запросил.
"Если бы мы стали платить Люку Шоу ту зарплату, которую он просил, мы бы умерли. Мы бы убили нашу финансовую стабильность и нашу стабильную обстановку в раздевалке. Потому что, когда ты платишь 19-летнему мальчику так много денег, в твою дверь постучатся остальные игроки и спросят: "Как так? Я ведь провел за этот клуб 200 матчей и получаю меньше, чем этот 19-летний мальчишка?"
Санчес 500 000 в неделю
ахахахахахаха
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трансферный гуру "Арсенала" Дик Лоу
низкий член, теперь понятно почему такие трансферы у аснла
пздц 20 лямов за эванса....6ляя....
мы сейчас равны ливерпулю и мю когда они хватались за любой куй, лишь бы из омута выбраться
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Пололировал с фоток
Бл грит хорош, с видосом с опарышами)) но это не она))
Это баянистый видос)
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пздц это развод века, надеюсь сорвется
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Маврапанос
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Источник: Лапорт принял решение перейти из «Атлетика» в «Манчестер Сити»
Центральный защитник «Атлетика» Эмерик Лапорт принял решение покинуть клуб из Бильбао и перейти в «Манчестер Сити», утверждает Goal. Сделка состоится в январе. Лапорт уже оповестил руководство «Атлетика» о своём решении покинуть клуб до закрытия текущего трансферного окна.
Ранее сообщалось, что «горожане» собираются заплатить баскам нужную сумму отступных в размере ? 66 млн и на текущей неделе завершить сделку по 23-летнему игроку. Контракт Лапорта с басками рассчитан до лета 2020 года.
В текущем сезоне защитник провёл в чемпионате Испании 19 матчей, в которых он сделал одну голевую передачу.
Источник: Goal
Отлично что этого скама не берём ирландского, а берём топа, ещё и молодого, который будет прогрессировать.
КОРОЛИ.
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Стоп, стоп, а как же Маурапонос? Зачем его покупали?
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