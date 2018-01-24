Касорла планирует вернуться в следующем году

Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла сообщил, что его возвращение на футбольное поле может быть отложено до 2019 года.

Напомним, Касорла находится вне игры с матча Лиги Чемпионов против "Лудогорца" в октябре 2016. С тех пор 33-летний испанец перенес уже 10 операций на ахилле — последнюю только в прошлом месяце.



В этот непростой период Санти всерьез подумывал завершить игровую карьеру. Одно время Касорле даже грозила ампутация ноги. Однако сейчас полузащитник настроен гораздо более оптимистично.



"Были моменты, когда я подумывал о том, чтобы сдаться. У меня были мысли вроде: "Может быть, это не стоит того, чтобы продолжать". Однако если все сложится хорошо, возможно, в следующем году я снова смогу играть на топ-уровне".



"Свою последнюю операцию — десятую по счету — я перенес семь недель назад. Первая операция была рискованной, потому что я принимал слишком много кортикостероидов, и моя кожа выродилась. После этого мне предложили пересадку кожи, и инфекция съела мое сухожилие", — сообщил Касорла RTVE.