Касорла планирует вернуться в следующем году

Санти Касорла Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла сообщил, что его возвращение на футбольное поле может быть отложено до 2019 года.

Напомним, Касорла находится вне игры с матча Лиги Чемпионов против "Лудогорца" в октябре 2016. С тех пор 33-летний испанец перенес уже 10 операций на ахилле — последнюю только в прошлом месяце.

В этот непростой период Санти всерьез подумывал завершить игровую карьеру. Одно время Касорле даже грозила ампутация ноги. Однако сейчас полузащитник настроен гораздо более оптимистично.

"Были моменты, когда я подумывал о том, чтобы сдаться. У меня были мысли вроде: "Может быть, это не стоит того, чтобы продолжать". Однако если все сложится хорошо, возможно, в следующем году я снова смогу играть на топ-уровне".

"Свою последнюю операцию — десятую по счету — я перенес семь недель назад. Первая операция была рискованной, потому что я принимал слишком много кортикостероидов, и моя кожа выродилась. После этого мне предложили пересадку кожи, и инфекция съела мое сухожилие", — сообщил Касорла RTVE.



Метки Арсенал, Касорла, травмы

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2018 07:00

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  1. iroquez 24.01.2018 09:00 # iroquez
    Инвалид ебаный.

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  2. qwerd 24.01.2018 08:16 # qwerd
    Ногу отрезать , судя по всему, ему предлагали в нашей клинике. А чего париться, нет ноги- нет проблем, свое дело сделали

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  3. ccchelsea 24.01.2018 07:10 # ccchelsea
    Ещё что-то планирует. Странный тип в общем.

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  4. celebrate 24.01.2018 07:02 # celebrate
    Лигенда гейклуба.

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