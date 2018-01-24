"Ювентус" опасается упустить Джана
"Ювентус" выразил обеспокоенность, что ожидаемый в Турине приезд полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джана может и не состояться.
Достоверно известно, что чемпионы Серии А связывали особые ожидания с зимним трансферным окном. "Ювентус" надеялся уже в январе заключить предварительный контракт с Джаном, чтобы в конце сезона подписать Эмре свободным агентом.
Желание "Ювентуса" поскорее решить вопрос с будущим 24-летнего игрока сборной Германии абсолютно понятно, ведь в конце сезона количество претендентов на Джана, доступного безо всякой компенсации, может резко увеличиться.
Однако сам Эмре решил не спешить и по-прежнему открыт ко всем вариантам. Недавно Джан даже признался, что может заключить новую сделку с "Ливерпулем", и это вызывает озабоченность у "Ювентуса".
"С нашей стороны существует четкий интерес. Мы хотим заполучить его, но мы не можем сделать этого, потому что он все еще связан контрактом с "Ливерпулем". Он может продлить его, а вдобавок существуют другие команды, заинтересованные в нем".
"Мы хотим пригласить его в Турин. Я заявляю это, полностью осознавая, что он может и не перейти, однако нам важно иметь столь важные цели", — сообщил генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта Premium Sport.
24.01.2018 06:00
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Зарплату по жирней выбивает, вот и всё. Мог бы просто носсать на Юве и продлить контракт, но нет, нужно ещё крови попортить клопу-топу и поссать на красную помойку)))
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да эта шестерка ненужна никому чё боятся
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