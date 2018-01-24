"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Лиги

Манчестер Сити "Манчестер Сити" стал первым финалистом Кубка Лиги, повторно обыграв "Бристоль Сити" — 2:3.

Относительно победы 3:1 над "Ньюкаслом" в субботу у "горожан" произошло только два изменения в стартовом составе. Вернулись в команду Клаудио Браво и Бернарду Силва.

В первом тайме гости владели осязаемым преимуществом и довольно часто выходили на ударные позиции. Правда, с попаданием в створ у них были проблемы. Например, на 13-й минуте только крестовина выручила "Бристоль Сити". Еще несколько раз хозяев спас их голкипер Эрик Стил.

Казалось, "Бристоль Сити" выстоит до перерыва, однако череда оборонительных ошибок привела к пропущенному голу на 43-й минуте. Бернарду Силва вернул себе мяч в штрафной и, уже падая, сделал короткую передачу на Лероя Сане, который в касание поразил дальний нижний угол ворот — 0:1.

Еще в оставшиеся минуты первого тайма было видно, что пропущенный гол угнетающе подействовал на хозяев. А вскоре после перерыва "горожане" сделали счет комфортным. Серхио Агуэро ворвался в штрафную по правому краю и, не заметив сопротивления со стороны защитника, сильно пробил в дальний угол — 0:2.

Подопечные Хосепа Гвардиолы полностью контролировали игру, но редчайшая вылазка "Бристоль Сити" на 64-й минуте обернулась голом. Это Марлон Пак классно пробил головой из центра штрафной после мягкого заброса от партнера — 1:2.

Остаток матча проходил неторопливо. "Бристоль Сити" не демонстрировал особого желания избежать поражения, но в компенсированное время все-таки смог скрасить свой вылет из турнира. Аден Флинт с близкого расстояния отправил мяч в ворота после скидки партнера головой — 2:2.

Хозяева вроде бы встрепенулись, но больше моментов не создали, а на последних моментах и вовсе позволили Кевину Де Брюйне без помех расстрелять ворота, оставив победу за лидерами Премьер-Лиги — 2:3.

Несмотря на непредсказуемую концовку и два пропущенных гола, "Манчестер Сити" не имел особых проблем в этой игре. "Горожане" выходят в финал и теперь с нетерпением ожидают развязки в противостоянии "Арсенала" и "Челси".

"Бристоль Сити" — "Манчестер Сити" — 2:3 (0:1) по сумме двух матчей — 3:5

Голы: Пак 64, Флинт 90 — Сане 43, Агуэро 49, Де Брюйне 90.

"Бристоль Сити": Стил, Смит, Флинт, Райт, Магнуссон (Бэйкер 45), Браунхилл, Пак, Уолш (Дьеду 45), Брайан, Патерсон (Кент 73), Рид.

"Манчестер Сити": Браво, Уолкер (Данило 85), Стоунс, Отаменди, Зинченко, Фернандиньо, Бернарду Силва, Давид Сильва, Де Брюйне, Сане, Агуэро (Гюндоган 82).

Предупреждения: Фернандиньо, Давид Сильва.



Метки Бристоль Сити, Кубок Лиги, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2018 00:45

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Последние комментарии:




  1. iroquez 24.01.2018 07:24 # iroquez
    Напорятся ртом на могучий елдак челси в финале

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  2. rollik707 24.01.2018 06:21 # rollik707
    Голубые откочили. Играть со стартовым составом и пропустить два гола?! В рот епал этот мешок

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  3. mcfc-fantactic 24.01.2018 06:07 # mcfc-fantactic
    Хочется поиметь челси в финале. Пусть судейка затащит членососов, венгер как всегда поноет...и всем будет счастье.

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  4. wengerrrro 24.01.2018 02:43 # wengerrrro
    Сегодня определим проигравшего в финале.

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  5. mickey 24.01.2018 02:06 # mickey
    Ща Мхитарян феерить начнёт, сначала Челси выкинет, потом Сити покарает)))

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  6. ccchelsea 24.01.2018 01:57 # ccchelsea
    Хуйня. Обыграем их в финале, если не обосрёмся с Арсеналом.

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  7. winslow 24.01.2018 01:38 # winslow
    должны обыграть Арсенал в финале

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  8. gidro-met 24.01.2018 01:06 # gidro-met
    ну тут понятно. дырявое решето, которое нарвётся на норм оборону Челси и вылетит к чертям собачьим в полуфинале, а ещё лучше - финале этого недотурнира.

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  9. bezviz 24.01.2018 00:54 # bezviz
    6ля даже основой позволили себя продырявить аж 2 раза. за 2 матча против клуба чемпионшипа пропустили 3 матча, да Челси просто разнесет эту пустышку голубую, так называемый футбольный проект!

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  10. jesus33 24.01.2018 00:50 # jesus33
    Отлично, когда жеребьёвка?

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  11. mancityman 24.01.2018 00:49 # mancityman
    КОРОЛИ

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