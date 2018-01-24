"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Лиги

"Манчестер Сити" стал первым финалистом Кубка Лиги, повторно обыграв "Бристоль Сити" — 2:3.

Относительно победы 3:1 над "Ньюкаслом" в субботу у "горожан" произошло только два изменения в стартовом составе. Вернулись в команду Клаудио Браво и Бернарду Силва.



В первом тайме гости владели осязаемым преимуществом и довольно часто выходили на ударные позиции. Правда, с попаданием в створ у них были проблемы. Например, на 13-й минуте только крестовина выручила "Бристоль Сити". Еще несколько раз хозяев спас их голкипер Эрик Стил.



Казалось, "Бристоль Сити" выстоит до перерыва, однако череда оборонительных ошибок привела к пропущенному голу на 43-й минуте. Бернарду Силва вернул себе мяч в штрафной и, уже падая, сделал короткую передачу на Лероя Сане, который в касание поразил дальний нижний угол ворот — 0:1.



Еще в оставшиеся минуты первого тайма было видно, что пропущенный гол угнетающе подействовал на хозяев. А вскоре после перерыва "горожане" сделали счет комфортным. Серхио Агуэро ворвался в штрафную по правому краю и, не заметив сопротивления со стороны защитника, сильно пробил в дальний угол — 0:2.



Подопечные Хосепа Гвардиолы полностью контролировали игру, но редчайшая вылазка "Бристоль Сити" на 64-й минуте обернулась голом. Это Марлон Пак классно пробил головой из центра штрафной после мягкого заброса от партнера — 1:2.



Остаток матча проходил неторопливо. "Бристоль Сити" не демонстрировал особого желания избежать поражения, но в компенсированное время все-таки смог скрасить свой вылет из турнира. Аден Флинт с близкого расстояния отправил мяч в ворота после скидки партнера головой — 2:2.



Хозяева вроде бы встрепенулись, но больше моментов не создали, а на последних моментах и вовсе позволили Кевину Де Брюйне без помех расстрелять ворота, оставив победу за лидерами Премьер-Лиги — 2:3.



Несмотря на непредсказуемую концовку и два пропущенных гола, "Манчестер Сити" не имел особых проблем в этой игре. "Горожане" выходят в финал и теперь с нетерпением ожидают развязки в противостоянии "Арсенала" и "Челси".



"Бристоль Сити" — "Манчестер Сити" — 2:3 (0:1) по сумме двух матчей — 3:5



Голы: Пак 64, Флинт 90 — Сане 43, Агуэро 49, Де Брюйне 90.



"Бристоль Сити": Стил, Смит, Флинт, Райт, Магнуссон (Бэйкер 45), Браунхилл, Пак, Уолш (Дьеду 45), Брайан, Патерсон (Кент 73), Рид.



"Манчестер Сити": Браво, Уолкер (Данило 85), Стоунс, Отаменди, Зинченко, Фернандиньо, Бернарду Силва, Давид Сильва, Де Брюйне, Сане, Агуэро (Гюндоган 82).



Предупреждения: Фернандиньо, Давид Сильва.