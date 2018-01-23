Санчес хочет выиграть с "Юнайтед" "абсолютно все"
Новичок "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес заявил, что хочет выиграть все возможные трофеи на "Олд Траффорд", в том числе Лигу Чемпионов.
Накануне 29-летний Санчес исполнил свою мечту, перебравшись из "Арсенала" в МЮ в обмен на плеймейкера Генриха Мхитаряна. Получив роскошный контракт, теперь Алексис приступает к реализации сугубо футбольных амбиций — чилиец хочет выиграть с новым клубом Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу.
"Я живу футболом и люблю футбол. Каждый день я тренируюсь изо всех сил и стараюсь стать лучше. Мне нравится играть слева, мне нравится играть в середине. Но правда в том, что я могу сыграть на любой позиции в атаке".
"Я верю, что с этим клубом можно добиться чего угодно. Одна только эмблема "Манчестер Юнайтед" значит очень многое. Это огромный клуб, который известен по всему миру".
"Я хотел приехать сюда и выиграть абсолютно все: Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов и любые другие турниры, в которых клуб принимает участие", - сообщил Санчес в интервью официальному сайту "красных дьяволов".
23.01.2018 22:00
Просмотров: 683
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Удачи ублюдок)))
(ответить)
Только приехал, а уже скум
(ответить)
ну, дерзай
(ответить)
за трофеями пришел, деньги не причем
(ответить)
Привычки остались с арсинала каждый сезон делать покер
(ответить)
Ахахахахаха
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий