Санчес хочет выиграть с "Юнайтед" "абсолютно все"

Алексис Санчес Новичок "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес заявил, что хочет выиграть все возможные трофеи на "Олд Траффорд", в том числе Лигу Чемпионов.

Накануне 29-летний Санчес исполнил свою мечту, перебравшись из "Арсенала" в МЮ в обмен на плеймейкера Генриха Мхитаряна. Получив роскошный контракт, теперь Алексис приступает к реализации сугубо футбольных амбиций — чилиец хочет выиграть с новым клубом Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу.

"Я живу футболом и люблю футбол. Каждый день я тренируюсь изо всех сил и стараюсь стать лучше. Мне нравится играть слева, мне нравится играть в середине. Но правда в том, что я могу сыграть на любой позиции в атаке".

"Я верю, что с этим клубом можно добиться чего угодно. Одна только эмблема "Манчестер Юнайтед" значит очень многое. Это огромный клуб, который известен по всему миру".

"Я хотел приехать сюда и выиграть абсолютно все: Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов и любые другие турниры, в которых клуб принимает участие", - сообщил Санчес в интервью официальному сайту "красных дьяволов".




Метки Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 23.01.2018 22:00

Количество просмотров Просмотров: 683

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  1. ars19995 23.01.2018 22:30 # ars19995
    Удачи ублюдок)))

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  2. mrsimph 23.01.2018 22:27 # mrsimph
    Только приехал, а уже скум

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  3. gunars 23.01.2018 22:19 # gunars
    ну, дерзай

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  4. tursa 23.01.2018 22:05 # tursa
    за трофеями пришел, деньги не причем

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  5. blackdreamer 23.01.2018 22:03 # blackdreamer
    Привычки остались с арсинала каждый сезон делать покер

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  6. electric 23.01.2018 22:00 # electric
    Ахахахахаха

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