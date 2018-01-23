Санчес хочет выиграть с "Юнайтед" "абсолютно все"

Новичок "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес заявил, что хочет выиграть все возможные трофеи на "Олд Траффорд", в том числе Лигу Чемпионов.

Накануне 29-летний Санчес исполнил свою мечту, перебравшись из "Арсенала" в МЮ в обмен на плеймейкера Генриха Мхитаряна. Получив роскошный контракт, теперь Алексис приступает к реализации сугубо футбольных амбиций — чилиец хочет выиграть с новым клубом Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу.



"Я живу футболом и люблю футбол. Каждый день я тренируюсь изо всех сил и стараюсь стать лучше. Мне нравится играть слева, мне нравится играть в середине. Но правда в том, что я могу сыграть на любой позиции в атаке".



"Я верю, что с этим клубом можно добиться чего угодно. Одна только эмблема "Манчестер Юнайтед" значит очень многое. Это огромный клуб, который известен по всему миру".



"Я хотел приехать сюда и выиграть абсолютно все: Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов и любые другие турниры, в которых клуб принимает участие", - сообщил Санчес в интервью официальному сайту "красных дьяволов".