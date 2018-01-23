Кенеди арендован "Ньюкаслом"

Кенеди "Ньюкасл" заключил соглашение с "Челси" по аренде вингера Кенеди до конца сезона.

Практически договорившись с Эмерсоном Палмери из "Ромы", "синие" дали зеленый свет на переход Кенеди в команду Рафаэля Бенитеса. Во вторник бразилец уладил все формальности, включая медицинское обследование, и официально присоединился к "сорокам".

Отметим, что в опубликованном заявлении клуб с "Сент Джеймс Парк" называет 21-летнего Кенеди своей главной трансферной целью на январь.

В этом сезоне Кенеди отметился лишь пятью появлениями в стартовом составе "Челси", но все пять раз — в кубковых соревнованиях. В рамках же Премьер-Лиги бразилец не сыграл ни минуты.

"Я так рад этой возможности в "Ньюкасле". Они открыли дверь для меня, пригласив показать свой потенциал и играть за "Ньюкасл".

"Это клуб с традициями, а Рафа Бенитес великолепный, удивительный тренер. Я уже знаком с Кристианом Атсу, мы вместе тренировались в "Челси", и он рассказывал хорошие вещи о клубе. Так что это решение далось мне легко", — сообщил Кенеди.



Метки Кенеди, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2018 21:40

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Последние комментарии:




  1. flash25rus 23.01.2018 22:18 # flash25rus
    Печально, что Конте гробит талант по на лавке. Этот парень фору многим латерялям даст. И уж тем более он куда полезнее мертвого Алонсо.

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  2. rollik707 23.01.2018 22:16 # rollik707
    Эмерсон ин значит. Удачи Кеннеди!

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  3. meshuggah 23.01.2018 22:06 # meshuggah
    Палмери ин значит збс
    Ждем джеко

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  4. staryi-eblan 23.01.2018 21:56 # staryi-eblan
    Это же тот футболист, который у себя где-то в соцсетях опубликовал небольшое видео, где заснял спящего китайца, когда пенсы турне какое-то играли прошлым летом. Еще говорил спящему человеку, вроде: "Вставай, Китай. Wake up China"

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