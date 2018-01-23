Кенеди арендован "Ньюкаслом"

"Ньюкасл" заключил соглашение с "Челси" по аренде вингера Кенеди до конца сезона.

Практически договорившись с Эмерсоном Палмери из "Ромы", "синие" дали зеленый свет на переход Кенеди в команду Рафаэля Бенитеса. Во вторник бразилец уладил все формальности, включая медицинское обследование, и официально присоединился к "сорокам".



Отметим, что в опубликованном заявлении клуб с "Сент Джеймс Парк" называет 21-летнего Кенеди своей главной трансферной целью на январь.



В этом сезоне Кенеди отметился лишь пятью появлениями в стартовом составе "Челси", но все пять раз — в кубковых соревнованиях. В рамках же Премьер-Лиги бразилец не сыграл ни минуты.



"Я так рад этой возможности в "Ньюкасле". Они открыли дверь для меня, пригласив показать свой потенциал и играть за "Ньюкасл".



"Это клуб с традициями, а Рафа Бенитес великолепный, удивительный тренер. Я уже знаком с Кристианом Атсу, мы вместе тренировались в "Челси", и он рассказывал хорошие вещи о клубе. Так что это решение далось мне легко", — сообщил Кенеди.