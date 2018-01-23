Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Фил Невилл возглавил женскую сборную Англии.

Напомним, "львицы" находились без рулевого с сентября, когда со своего поста был уволен Марк Сэмпсон, позволивший себе оскорбить подопечную на почве расизма.



Поиски постоянной замены Сэмпсону изрядно затянулись, однако сегодня FA, наконец, подтвердила назначение Невилла, контракт с которым рассчитан до Чемпионата Европы среди женщин летом 2021.



41-летний Невилл обладает лицензией УЕФА категории Pro, но его тренерский опыт довольно скромен. Филу лишь довелось поработать помощником Дэвида Мойеса в "Юнайтед", а также ассистировать двум наставникам "Валенсии" в сезоне 2015/16, включая старшего брата Гари.