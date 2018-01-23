Фил Невилл возглавил женскую сборную Англии

Фил Невилл Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Фил Невилл возглавил женскую сборную Англии.

Напомним, "львицы" находились без рулевого с сентября, когда со своего поста был уволен Марк Сэмпсон, позволивший себе оскорбить подопечную на почве расизма.

Поиски постоянной замены Сэмпсону изрядно затянулись, однако сегодня FA, наконец, подтвердила назначение Невилла, контракт с которым рассчитан до Чемпионата Европы среди женщин летом 2021.

41-летний Невилл обладает лицензией УЕФА категории Pro, но его тренерский опыт довольно скромен. Филу лишь довелось поработать помощником Дэвида Мойеса в "Юнайтед", а также ассистировать двум наставникам "Валенсии" в сезоне 2015/16, включая старшего брата Гари.



Метки женская сборная Англии, Невилл, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2018 21:30

Количество просмотров Просмотров: 402

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Последние комментарии:




  1. tursa 23.01.2018 22:06 # tursa
    абонемент в женскую раздевалку замутил

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  2. blackdreamer 23.01.2018 22:03 # blackdreamer
    сменшик маура , после баб тренировать других баб будет не проблема в 2 дивизионе

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  3. moneymaker 23.01.2018 21:42 # moneymaker
    зашквар или успех для скама?

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  4. januzaj00 23.01.2018 21:39 # januzaj00
    Львицы)) ну все, жизнь в шоколаде

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  5. van-der-slav 23.01.2018 21:33 # van-der-slav
    точно будет телочек гиггзу поставлять теперь

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