Фил Невилл возглавил женскую сборную Англии
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Фил Невилл возглавил женскую сборную Англии.
Напомним, "львицы" находились без рулевого с сентября, когда со своего поста был уволен Марк Сэмпсон, позволивший себе оскорбить подопечную на почве расизма.
Поиски постоянной замены Сэмпсону изрядно затянулись, однако сегодня FA, наконец, подтвердила назначение Невилла, контракт с которым рассчитан до Чемпионата Европы среди женщин летом 2021.
41-летний Невилл обладает лицензией УЕФА категории Pro, но его тренерский опыт довольно скромен. Филу лишь довелось поработать помощником Дэвида Мойеса в "Юнайтед", а также ассистировать двум наставникам "Валенсии" в сезоне 2015/16, включая старшего брата Гари.
23.01.2018 21:30
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Последние комментарии:
абонемент в женскую раздевалку замутил
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сменшик маура , после баб тренировать других баб будет не проблема в 2 дивизионе
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зашквар или успех для скама?
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Львицы)) ну все, жизнь в шоколаде
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точно будет телочек гиггзу поставлять теперь
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