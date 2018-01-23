Моуриньо не забудет, как Мхитарян помог МЮ в Лиге Европы

Мхитарян и Моуриньо Проводив плеймейкера Генриха Мхитаряна в "Арсенал", Жозе Моуриньо заявил, что не забудет, как армянин помог "Манчестер Юнайтед" выиграть Лигу Европы в прошлом сезоне.

Не секрет, что Мхитаряна связывали далеко не лучшие отношения с Моуриньо на "Олд Траффорд". Португалец не раз публично критиковал Генриха прямо на публике и нередко по неясным причинам оставлял вне игры.

Тем не менее, на прощание Моуриньо пожелал 28-летнему полузащитнику удачи в новом клубе и заверил, что не забудет вклад Генриха в историческую победу "красных дьяволов" в Лиге Европы.

"Я хочу пожелать Генриху успехов и всего наилучшего. Я уверен, что в "Арсенале" у него все получится. Мы не забудем про него и особенно про тот вклад, который он внес в победу в Лиге Европы", - сообщил Моуриньо официальному сайту МЮ.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Мхитарян

Автор foxmcfc   

Дата 23.01.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1549

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 23.01.2018 21:46 # manutd-20champ
    не заиграет он в АПЛ, не его это лига. это давно уже понятно. германия, италия, франция это его должно быть.

    (ответить)

  2. gerrard08 23.01.2018 21:44 # gerrard08
    Еще бы если бы не Гено, не был бы ты в лч, и ой как не вывез бы своих базаров.

    (ответить)

  3. sj606 23.01.2018 21:33 # sj606
    это было круто ... печально что игрок без характера

    (ответить)

  4. dulo 23.01.2018 21:23 # dulo
    не забуду мать родную и отца подлеца

    (ответить)

  5. h22o 23.01.2018 21:11 # h22o
    вроде и похвалил, вроде и потроллил

    (ответить)

  6. chr1s8rown 23.01.2018 21:06 # chr1s8rown
    вот почему купил его венгер

    (ответить)

  7. trent 23.01.2018 21:05 # trent
    Ну хоть где-то он пользу принёс.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: