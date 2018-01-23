Моуриньо не забудет, как Мхитарян помог МЮ в Лиге Европы
Проводив плеймейкера Генриха Мхитаряна в "Арсенал", Жозе Моуриньо заявил, что не забудет, как армянин помог "Манчестер Юнайтед" выиграть Лигу Европы в прошлом сезоне.
Не секрет, что Мхитаряна связывали далеко не лучшие отношения с Моуриньо на "Олд Траффорд". Португалец не раз публично критиковал Генриха прямо на публике и нередко по неясным причинам оставлял вне игры.
Тем не менее, на прощание Моуриньо пожелал 28-летнему полузащитнику удачи в новом клубе и заверил, что не забудет вклад Генриха в историческую победу "красных дьяволов" в Лиге Европы.
"Я хочу пожелать Генриху успехов и всего наилучшего. Я уверен, что в "Арсенале" у него все получится. Мы не забудем про него и особенно про тот вклад, который он внес в победу в Лиге Европы", - сообщил Моуриньо официальному сайту МЮ.
23.01.2018 21:00
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не заиграет он в АПЛ, не его это лига. это давно уже понятно. германия, италия, франция это его должно быть.
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Еще бы если бы не Гено, не был бы ты в лч, и ой как не вывез бы своих базаров.
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это было круто ... печально что игрок без характера
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не забуду мать родную и отца подлеца
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вроде и похвалил, вроде и потроллил
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вот почему купил его венгер
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Ну хоть где-то он пользу принёс.
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