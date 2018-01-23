Моуриньо не забудет, как Мхитарян помог МЮ в Лиге Европы

Проводив плеймейкера Генриха Мхитаряна в "Арсенал", Жозе Моуриньо заявил, что не забудет, как армянин помог "Манчестер Юнайтед" выиграть Лигу Европы в прошлом сезоне.

Не секрет, что Мхитаряна связывали далеко не лучшие отношения с Моуриньо на "Олд Траффорд". Португалец не раз публично критиковал Генриха прямо на публике и нередко по неясным причинам оставлял вне игры.



Тем не менее, на прощание Моуриньо пожелал 28-летнему полузащитнику удачи в новом клубе и заверил, что не забудет вклад Генриха в историческую победу "красных дьяволов" в Лиге Европы.



"Я хочу пожелать Генриху успехов и всего наилучшего. Я уверен, что в "Арсенале" у него все получится. Мы не забудем про него и особенно про тот вклад, который он внес в победу в Лиге Европы", - сообщил Моуриньо официальному сайту МЮ.