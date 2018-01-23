"Кристал Пэлас" купил Ярослава Яха

"Кристал Пэлас" объявил о приобретении центрального защитника "Заглембе" и сборной Польши Ярослава Яха.

23-летний Ях, на счету которого два матча за национальную команду, заключил с "орлами" контракт на три с половиной года и стал первым польским игроком в более чем столетней истории клуба с "Селхерст Парк".



В этом сезоне Ярослав успел провести 20 матчей за "Заглембе" во всех турнирах, забив один гол и свой игрой заинтересовав тренера сборной Польши Адама Навалку, который пригласил Яха на товарищеские встречи с Уругваем и Мексикой в ноябре.



Добавим, что это уже второе зимнее приобретение "орлов". Ранее в январе они арендовали у "Бенфики" шведского полузащитника Эрдала Ракипа.



