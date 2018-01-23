"Бернли" заключил новый контракт с Дайчем

Насыщенный для "Бернли" день продолжился подписанием нового долгосрочного контракта с главным тренером Шоном Дайчем.

Напомним, ранее во вторник "бордовые" совершили свое второе январское приобретение, вслед за Жорж-Кевином Нкуду подписав и Аарона Леннона.



Спустя считанные часы с "Терф Мур" пришла еще одна громкая новость. Шон Дайч, которого за последние полгода сватали в "Кристал Пэлас", "Лестер" и "Эвертон", согласился продлить свое пребывание в "Бернли".



Таким образом, 46-летний англичанин заключил с "бордовыми" новую сделку до июня 2022. То же самое сделали и двое его ближайших помощников.



"Я довольно молод по тренерским меркам. Я все еще учусь и все еще расту, как мне кажется, поэтому — а также по причинам личного характера — "Бернли" является правильным местом для меня".



"Здесь очень хорошая обстановка, и я наслаждаюсь пребыванием здесь. Я наслаждаюсь связью с этим местом. Нам нужно много работать, но я определенно хочу это делать", — сообщил Дайч.



Добавим, что Дайч тренирует "Бернли" с октября 2012, за это время дважды выходя в Премьер-Лигу. Особенно уверенно "бордовые" смотрятся в этом сезоне, претендуя даже не попадание в еврокубки.