"Бернли" заключил новый контракт с Дайчем
Насыщенный для "Бернли" день продолжился подписанием нового долгосрочного контракта с главным тренером Шоном Дайчем.
Напомним, ранее во вторник "бордовые" совершили свое второе январское приобретение, вслед за Жорж-Кевином Нкуду подписав и Аарона Леннона.
Спустя считанные часы с "Терф Мур" пришла еще одна громкая новость. Шон Дайч, которого за последние полгода сватали в "Кристал Пэлас", "Лестер" и "Эвертон", согласился продлить свое пребывание в "Бернли".
Таким образом, 46-летний англичанин заключил с "бордовыми" новую сделку до июня 2022. То же самое сделали и двое его ближайших помощников.
"Я довольно молод по тренерским меркам. Я все еще учусь и все еще расту, как мне кажется, поэтому — а также по причинам личного характера — "Бернли" является правильным местом для меня".
"Здесь очень хорошая обстановка, и я наслаждаюсь пребыванием здесь. Я наслаждаюсь связью с этим местом. Нам нужно много работать, но я определенно хочу это делать", — сообщил Дайч.
Добавим, что Дайч тренирует "Бернли" с октября 2012, за это время дважды выходя в Премьер-Лигу. Особенно уверенно "бордовые" смотрятся в этом сезоне, претендуя даже не попадание в еврокубки.
23.01.2018 20:00
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