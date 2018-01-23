"Бернли" заключил новый контракт с Дайчем

Шон Дайч Насыщенный для "Бернли" день продолжился подписанием нового долгосрочного контракта с главным тренером Шоном Дайчем.

Напомним, ранее во вторник "бордовые" совершили свое второе январское приобретение, вслед за Жорж-Кевином Нкуду подписав и Аарона Леннона.

Спустя считанные часы с "Терф Мур" пришла еще одна громкая новость. Шон Дайч, которого за последние полгода сватали в "Кристал Пэлас", "Лестер" и "Эвертон", согласился продлить свое пребывание в "Бернли".

Таким образом, 46-летний англичанин заключил с "бордовыми" новую сделку до июня 2022. То же самое сделали и двое его ближайших помощников.

"Я довольно молод по тренерским меркам. Я все еще учусь и все еще расту, как мне кажется, поэтому — а также по причинам личного характера — "Бернли" является правильным местом для меня".

"Здесь очень хорошая обстановка, и я наслаждаюсь пребыванием здесь. Я наслаждаюсь связью с этим местом. Нам нужно много работать, но я определенно хочу это делать", — сообщил Дайч.

Добавим, что Дайч тренирует "Бернли" с октября 2012, за это время дважды выходя в Премьер-Лигу. Особенно уверенно "бордовые" смотрятся в этом сезоне, претендуя даже не попадание в еврокубки.



Метки Бернли, Дайч, контракты

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2018 20:00

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  1. hammersmith 23.01.2018 21:50 # hammersmith
    на дождевых червях

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  2. tursa 23.01.2018 21:33 # tursa
    в след сезоне выпрут

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  3. danny949494 23.01.2018 20:22 # danny949494
    Будущий приемник Венгера.

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