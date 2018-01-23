Венгер не разрешит Уэлбеку покинуть "Арсенал"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не позволит нападающему Данни Уэлбеку покинуть "Эмирейтс" зимой.
Продав Дженка Тосуна в "Эвертон" ранее в январе, теперь турецкий "Бешикташ" подыскивает замену для ведущего нападающего, в связи с чем обратил внимание на 27-летнего Уэлбека.
Клуб из Стамбула рассчитывал арендовать нападающего, который проигрывает конкуренцию Александру Лакасетту и, вдобавок, склонен травмам. Однако Венгер ясно дал понять, что Уэлбек ему нужен.
"Я хочу, что Данни остался в "Арсенале", - сообщил Венгер Daily Mirror.
Отметим, что в остатке трансферного окна "канониры" могут всерьез перетряхнуть атаку. Алексис Санчес уже покинул клуб, Оливье Жиру готовится к уходу, а из дортмундской "Боруссии" к Венгеру может подъехать Пьер-Эмерик Обамеянг.
23.01.2018 19:00
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Последние комментарии:
уже 27 лет этому вечно подающему надежды.
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на 2 фланговые позиции в 4-3-3 схеме в команде сейчас только велбек и ивоби остались
какой на*уй отпускать
венгре продал всех крайков а замены забыл купить
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чем жирок провинился, непонятно
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Ну он вообще ни о чём! Жиру куда сильнее и полезнее его. Продать Уелбека и забыть, как страшный сон.
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Почему бы не предложить его БД, вместо Жиру?
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Самый хуевый футболист которого я когда либо видеь
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