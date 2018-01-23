Венгер не разрешит Уэлбеку покинуть "Арсенал"

Данни Уэлбек Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не позволит нападающему Данни Уэлбеку покинуть "Эмирейтс" зимой.

Продав Дженка Тосуна в "Эвертон" ранее в январе, теперь турецкий "Бешикташ" подыскивает замену для ведущего нападающего, в связи с чем обратил внимание на 27-летнего Уэлбека.

Клуб из Стамбула рассчитывал арендовать нападающего, который проигрывает конкуренцию Александру Лакасетту и, вдобавок, склонен травмам. Однако Венгер ясно дал понять, что Уэлбек ему нужен.

"Я хочу, что Данни остался в "Арсенале", - сообщил Венгер Daily Mirror.

Отметим, что в остатке трансферного окна "канониры" могут всерьез перетряхнуть атаку. Алексис Санчес уже покинул клуб, Оливье Жиру готовится к уходу, а из дортмундской "Боруссии" к Венгеру может подъехать Пьер-Эмерик Обамеянг.




Метки Арсенал, Венгер, Уэлбек

Автор foxmcfc   

Дата 23.01.2018 19:00

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  1. insomniac 23.01.2018 21:22 # insomniac
    уже 27 лет этому вечно подающему надежды.

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  2. almatinec1 23.01.2018 20:47 # almatinec1
    на 2 фланговые позиции в 4-3-3 схеме в команде сейчас только велбек и ивоби остались
    какой на*уй отпускать
    венгре продал всех крайков а замены забыл купить

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  3. osivori 23.01.2018 20:13 # osivori
    чем жирок провинился, непонятно

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  4. kily 23.01.2018 19:22 # kily
    Ну он вообще ни о чём! Жиру куда сильнее и полезнее его. Продать Уелбека и забыть, как страшный сон.

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  5. r-n 23.01.2018 19:21 # r-n
    Почему бы не предложить его БД, вместо Жиру?

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  6. speedwagon-ars 23.01.2018 19:16 # speedwagon-ars
    Самый хуевый футболист которого я когда либо видеь

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