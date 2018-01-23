"Сити" обсуждает приобретение Эмерика Лапорта

"Манчестер Сити" вступил в переговоры о приобретении центрального защитника "Атлетика" Эмерика Лапорта.

В это трансферное окно лидеры Премьер-Лиги активно ищут новичка в центр обороны, проявляя интерес к Джонни Эвансу из "Вест Бромвича", Иньиго Мартинесу из "Реал Сосьедада" и Харри Магуайру из "Лестера". Однако приоритетной целью "Сити" в данный момент является Лапорт, утверждает Sky Sports.



Напомним, "горожане" интересовались Лапортом еще летом 2016, когда на тренерский мостик едва заступил Хосеп Гвардиола. Тогда Эмерик отказал "Сити", также отвергнув интерес некоторых других топ-клубов вроде "Барселоны", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".



Решив не тратиться на нападающего Алексиса Санчеса, теперь клуб с "Этихад" может инвестировать 60 миллионов фунтов в Лапорта — именно такая сумма прописана в контракте 23-летнего француза в качестве отступных.



В данный момент два клуба продолжают переговоры. Однако если "горожане" действительно решат активировать пункт в контракте защитника об отступных, то в первую очередь им необходимо заинтересовать самого Эмерика.