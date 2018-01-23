"Сити" обсуждает приобретение Эмерика Лапорта

Эмерик Лапорт "Манчестер Сити" вступил в переговоры о приобретении центрального защитника "Атлетика" Эмерика Лапорта.

В это трансферное окно лидеры Премьер-Лиги активно ищут новичка в центр обороны, проявляя интерес к Джонни Эвансу из "Вест Бромвича", Иньиго Мартинесу из "Реал Сосьедада" и Харри Магуайру из "Лестера". Однако приоритетной целью "Сити" в данный момент является Лапорт, утверждает Sky Sports.

Напомним, "горожане" интересовались Лапортом еще летом 2016, когда на тренерский мостик едва заступил Хосеп Гвардиола. Тогда Эмерик отказал "Сити", также отвергнув интерес некоторых других топ-клубов вроде "Барселоны", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Решив не тратиться на нападающего Алексиса Санчеса, теперь клуб с "Этихад" может инвестировать 60 миллионов фунтов в Лапорта — именно такая сумма прописана в контракте 23-летнего француза в качестве отступных.

В данный момент два клуба продолжают переговоры. Однако если "горожане" действительно решат активировать пункт в контракте защитника об отступных, то в первую очередь им необходимо заинтересовать самого Эмерика.



Метки Атлетик, Лапорт, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2018 18:50

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Последние комментарии:




  1. bezviz 23.01.2018 22:29 # bezviz
    гвардиола такой ссыкун, ору просто, против бристоля выставил основу, еще же 1 матч выиграл, такой очкован...надеюсь они выйдут в финал и Челси разы6ет этих голубых выскочек и заберет чашку

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  2. windranger 23.01.2018 22:28 # windranger
    Ну что, далбаёбик ибанный, иди сюда, ссать на тебя буду. Твоё спасение - очередной уебанский поступок Лишайло. Что ты там на Ливерпульку говорил, давай, повтори, чмо.

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  3. bezviz 23.01.2018 22:14 # bezviz
    http://arhivach.org/storage/9/dd/9dd54188421215d23a358c5b2b816985.webm

    видео из телефона этого некрофила) жесть просто!!)

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  4. mata05 23.01.2018 22:09 # mata05
    Ща Бристоль с ещё одного клубишка из сранчестера снимет скальп.

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  5. spartan 23.01.2018 21:59 # spartan
    пока грит тут страдает задротством откровенным и орет, его девушка занимается полезным делом и тоже орет - голая и под другим мужиком) звучало бы неплохо, будь у него девушка на самом деле) ни одна самка 21 века не станет встречаться с таким задротом) они постоянно пиздят со своими парнями по телефону, скупу и тд) а грит все своё внимание уделяет Ливеру и местным посонам) ор

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  6. ian 23.01.2018 21:58 # ian
    Зачем Конте весь молодняк по арендам раскидывает, если знает, что ему не покупают новых игроков? Или ему уже наплевать на клуб?

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  7. kos9k 23.01.2018 21:51 # kos9k
    >у меня есть девушка, я гуляю со своей девушкой
    >проводит весь день на фапле, очередной

    оруууу

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  8. mousta 23.01.2018 21:51 # mousta
    слэш, это ты на врке?)
    ахаха ебаный ты дотер бля)

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  9. tursa 23.01.2018 21:49 # tursa
    че там с этим артемом, фейк да?
    ни фото, ни родственников и друзей, 80к, все пароли странные, особенно от ноута, кто ставит на ноут блет пароль типа dhju2ij1fd2
    короче мелвуд тебя походу жеско разбудило или че, но эти двое просто хайпанули четенько и сейчас наверное мамкам своим звонят и успокаивают типа зато нас к малахову позовут

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  10. bezviz 23.01.2018 21:47 # bezviz
    привет, ребята. меня зовут Грит Александрович и я хочу рассказать историю о том, что произошло сегодня ночью. 23.01.18 00:10

    я о6осрал колбасников на фапле. и о6оссал. дважды. возможно, сделаю это еще раз, но они начинают остывать, слегка неприятно пахнуть и не такая активные, как были до игры с Суонси.

    почему я это сделал? не знаю, потому что мне надоело слушать их ебанутые объяснения на тему того, почему ливерка лучше Челси и видеть, как они пытаются подкатывать к скамам и гг чтобы сплотиться против меня, как они классно общаются и осознавать, что эти жалкие хейтеры неудачники реально думают что сосолах лучше Азара! я вынашивал эту идею еще где-то с первых чисел января и красочно в голове представлял, как я буду сцать на них. тогда я охуел от себя. очень сильно охуел. очень очень очень сильно. а тут еще приплыл факт, что ливерка не съе6ет с места в 4-ки просто так, и я охуел еще раз.

    как все произошло? ливерка играла с Суонси, я сидел на кухне и смотрел матч, они пропустили первый гол и я ударил в их лица струей мочи, они упали в осадок. я ссыкнул еще несколько раз, у нее пошла моча изо рта и они начали просить меня прекратить сцать. я не прекратил, лол. я начал их душить фактами. во время этого они все еще продолжали говорить что-то похожее на "Грит пожалуйста остановись, мы больше так не будем". в один момент они явно захлебывались мочой, но струя продолжала литься. я решил быстро, пока они не съе6ались под шконку, как говорится, насрать на них. закончив свои дела, я понял, что им, сука, все еще мало. потом я поводил шершавым мухомором им по губам - ноль эффекта. они продолжали сопротивляться мне, ужасному Гриту. тогда я взял бутылку пива и выпил до дна. не знаю, насколько качественно я это сделал, но после этого мочи было прилично. ичсх, несколько колбасников все еще оставались на фапле. тогда я взял свой шершавый мухомор и воткнул им между глаз по два раза. потом я попиздел с астером по телефону, он респектнул мне и нассал на них еще раз и решил пойти написать этот текст. колбасники на удивление живучие, как оказалось, либо у меня было недостаточно запасов мочи, чтоб окропить их быстро. еще в какой-то момент, я ссыкал и в рот, чтоб не видеть их бугурты и не слышать какие-то странные звуки, которые продолжали издавать некоторые колбасники из под шконаря. а, и еще перетянул горло одному из колбасников, чтобы моча не выливалась изо рта, иронично, да? ну да ладно, такие подробности важны только всяким ебанутым извращенцам.

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  11. ian 23.01.2018 21:44 # ian
    Особенно выдают себя за знатоков в трансферных вопросах - люди, которые ждали 1 июля.

    идиоты -________________-

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  12. windranger 23.01.2018 21:41 # windranger
    Иан, братишка, отпишись плиз.
    Далбаёбик тоже можешь отписаться)

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  13. one-on-one 23.01.2018 21:38 # one-on-one
    Интересно какая судьба сейчас у тех кто покинул фаплю навсегда
    Что если кто то погиб, а кто то в тюрягу сел, ведь всякое может быть...

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  14. kos9k 23.01.2018 21:33 # kos9k
    https://pp.userapi.com/c840622/v840622307/46a85/Hm9PE3m39Ns.jpg

    лол, совсем е6анулись

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  15. chelsea-ferrari 23.01.2018 21:33 # chelsea-ferrari
    колбасята! не балуйтесь со спичками, вам в этот момент кто то ссыт на бестолковки.

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  16. spartan 23.01.2018 21:27 # spartan
    норм поджег дырявую псину. продолжит гореть часами

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  17. spartan 23.01.2018 21:12 # spartan
    единственный нормальный пинс - билли шпилли
    остальных можно выпиливать под фарш для цирковых зверей

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  18. one-on-one 23.01.2018 21:09 # one-on-one
    ноль эмоций. я постиг дзен. выпейте за то, чтоб я попал в ад. прощайте.


    чет гритку вспомнил))))

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  19. selfish 23.01.2018 20:55 # selfish
    В итоге перейдет в МЮ

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  20. gerrard08 23.01.2018 20:51 # gerrard08
    Кстати этот чувачок с моего инста) на их кафедре я сдавал недавно информатику)

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