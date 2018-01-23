Стэн Кроенке увеличил свою долю в "Арсенале"

Крупнейший акционер "Арсенала" Стэн Кроенке увеличил свою долю в клубе до 67.09%, докупив 22 обычных акции.

Эти 22 акции, составляющие 0.04% от общего числа ценных бумаг футбольного клуба, обошлись американскому бизнесмену в 616 тысяч фунтов, гласит официальное заявление на фондовой бирже Лондона.



Отметим, что Стэн уже не первый раз докупает акции "Арсенала", однако предыдущий раз это случалось еще в мае 2016 — многие миноритарии дорожат своими долями, не желая вступать в сделку с Кроенке или Алишером Усмановым (30.04% акций клуба).



Добавим, учитывая цену последней сделки, целиком "Арсенал" теперь оценивается в сумму 1.7 млрд. фунтов. Впрочем, в прошлом году Усманов пытался выкупить акции Кроенке по еще более высокой цене, оценив клуб в 2 млрд. фунтов, однако Стэн отверг это предложение и публично сообщил, что является долгосрочным инвестором.