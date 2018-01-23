Стэн Кроенке увеличил свою долю в "Арсенале"

Стэн Кроенке Крупнейший акционер "Арсенала" Стэн Кроенке увеличил свою долю в клубе до 67.09%, докупив 22 обычных акции.

Эти 22 акции, составляющие 0.04% от общего числа ценных бумаг футбольного клуба, обошлись американскому бизнесмену в 616 тысяч фунтов, гласит официальное заявление на фондовой бирже Лондона.

Отметим, что Стэн уже не первый раз докупает акции "Арсенала", однако предыдущий раз это случалось еще в мае 2016 — многие миноритарии дорожат своими долями, не желая вступать в сделку с Кроенке или Алишером Усмановым (30.04% акций клуба).

Добавим, учитывая цену последней сделки, целиком "Арсенал" теперь оценивается в сумму 1.7 млрд. фунтов. Впрочем, в прошлом году Усманов пытался выкупить акции Кроенке по еще более высокой цене, оценив клуб в 2 млрд. фунтов, однако Стэн отверг это предложение и публично сообщил, что является долгосрочным инвестором.



Метки Арсенал, Кроенке

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. kansansan 23.01.2018 21:42 # kansansan
    Муд..ла убивший некогда топовый клуб... Лучше бы Усманову продал свои акции, чем в конечном итоге превратить СУПЕР КЛУБ в ПОМОЙКУ...

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  2. celebrate 23.01.2018 18:36 # celebrate
    Красава вообще. Пусть подольше доит гейклуб, и контракт пожизненный венгеру, и всяким днищам типа балерины.

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  3. ccchelsea 23.01.2018 18:36 # ccchelsea
    Как же топово усатый ссыт на педегов.

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  4. mr-tsoy 23.01.2018 18:02 # mr-tsoy
    Усманову не быть никогда инвестором арсенала

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  5. arsenalekc 23.01.2018 18:02 # arsenalekc
    Вот это-то и не айс, что долгосрочный инвестор...

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