Стэн Кроенке увеличил свою долю в "Арсенале"
Крупнейший акционер "Арсенала" Стэн Кроенке увеличил свою долю в клубе до 67.09%, докупив 22 обычных акции.
Эти 22 акции, составляющие 0.04% от общего числа ценных бумаг футбольного клуба, обошлись американскому бизнесмену в 616 тысяч фунтов, гласит официальное заявление на фондовой бирже Лондона.
Отметим, что Стэн уже не первый раз докупает акции "Арсенала", однако предыдущий раз это случалось еще в мае 2016 — многие миноритарии дорожат своими долями, не желая вступать в сделку с Кроенке или Алишером Усмановым (30.04% акций клуба).
Добавим, учитывая цену последней сделки, целиком "Арсенал" теперь оценивается в сумму 1.7 млрд. фунтов. Впрочем, в прошлом году Усманов пытался выкупить акции Кроенке по еще более высокой цене, оценив клуб в 2 млрд. фунтов, однако Стэн отверг это предложение и публично сообщил, что является долгосрочным инвестором.
23.01.2018 18:00
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Последние комментарии:
Муд..ла убивший некогда топовый клуб... Лучше бы Усманову продал свои акции, чем в конечном итоге превратить СУПЕР КЛУБ в ПОМОЙКУ...
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Красава вообще. Пусть подольше доит гейклуб, и контракт пожизненный венгеру, и всяким днищам типа балерины.
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Как же топово усатый ссыт на педегов.
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Усманову не быть никогда инвестором арсенала
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Вот это-то и не айс, что долгосрочный инвестор...
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