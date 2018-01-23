Фабрегас и Мората пропустят ответный полуфинал Кубка Лиги

Альваро Мората и Сеск Фабрегас Испанские игроки "Челси" Сеск Фабрегас и Алвьаро Мората пропустят ответный полуфинал Кубка Лиги против "Арсенала".

Не сумев забить голов на "Стэмфорд Бридж" ранее в январе, в среду две лондонских команды сойдутся на "Эмирейтс", чтобы выявить финалиста турнира.

Этот матч команда Антонио Конте проведет без двух важных игроков. Фабрегас, бывший капитан "канониров", не успевает восстановиться после травмы задней поверхности бедра, которая не позволила ему сыграть против "Брайтона" в минувший уикенд.

Что касается Мораты, отбывавшего свою дисквалификацию на выходных, то его беспокоит боль в спине. В отсутствие Альваро очередной шанс проявить себя получить Мичи Батшуайи, продемонстрировавший неплохое взаимопонимание с Виллианом и Эденом Азаром на Амекс" в субботу.

"Мората и Фабрегас вне игры, они недоступны для матча с "Арсеналом". Кроме того, мне нужно проверить пару ситуаций, прежде чем я смогу принять лучшее решение", — цитирует Конте Sky Sports.



Метки Мората, травмы, Фабрегас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2018 17:30

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Последние комментарии:




  1. flash25rus 23.01.2018 22:20 # flash25rus
    Отличная новость. Сыграем в свой футбол надеюсь. 3-4-3.

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  2. poleshuk 23.01.2018 19:02 # poleshuk
    Что касается Мораты, закончившего отбывать свою трехматчевую дисквалификацию на выходных,

    Источник: http://fapl.ru/posts/60078/?c=1

    Откуда вы это берёте? Мората только одну игру пропустил. C Норвичем у него было 2 желтых, что стало автоматом красной. И из-за это только один матч пропускается.

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  3. ccchelsea 23.01.2018 18:35 # ccchelsea
    Вот это хуёво. Без этих петуханов будет тяжко.

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  4. skylake 23.01.2018 18:23 # skylake
    В отсутствие Альваро очередной шанс проявить себя получить Мичи Батшуайи.

    Что там насчет правил мягкого знака в окончаниях глаголов? Или у автора новости двойка была по русскому?

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  5. chelsea-super 23.01.2018 18:01 # chelsea-super
    Бля, придется лицезреть Бакайоко.

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  6. celebrate 23.01.2018 17:39 # celebrate
    Может их обоих на Икарди поменять...

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  7. monsieurgood 23.01.2018 17:38 # monsieurgood
    Контыч понял, что в субботу "Челси" обыграли более серьезного соперника, чем гг'шники, так что было бы глупостью рисковать возможностью втащить 1-2 мяча в самом начале встречи, меняя игроков. Типсихкал стратег Антонио.

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  8. ganinilyha 23.01.2018 17:34 # ganinilyha
    Прочитал Фабрегас и Мата BibleThump

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  9. moneymaker 23.01.2018 17:34 # moneymaker
    Заявка на победу Чулси

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