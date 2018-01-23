Фабрегас и Мората пропустят ответный полуфинал Кубка Лиги
Испанские игроки "Челси" Сеск Фабрегас и Алвьаро Мората пропустят ответный полуфинал Кубка Лиги против "Арсенала".
Не сумев забить голов на "Стэмфорд Бридж" ранее в январе, в среду две лондонских команды сойдутся на "Эмирейтс", чтобы выявить финалиста турнира.
Этот матч команда Антонио Конте проведет без двух важных игроков. Фабрегас, бывший капитан "канониров", не успевает восстановиться после травмы задней поверхности бедра, которая не позволила ему сыграть против "Брайтона" в минувший уикенд.
Что касается Мораты, отбывавшего свою дисквалификацию на выходных, то его беспокоит боль в спине. В отсутствие Альваро очередной шанс проявить себя получить Мичи Батшуайи, продемонстрировавший неплохое взаимопонимание с Виллианом и Эденом Азаром на Амекс" в субботу.
"Мората и Фабрегас вне игры, они недоступны для матча с "Арсеналом". Кроме того, мне нужно проверить пару ситуаций, прежде чем я смогу принять лучшее решение", — цитирует Конте Sky Sports.
23.01.2018 17:30
Просмотров: 2871
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Отличная новость. Сыграем в свой футбол надеюсь. 3-4-3.
(ответить)
Что касается Мораты, закончившего отбывать свою трехматчевую дисквалификацию на выходных,
Источник: http://fapl.ru/posts/60078/?c=1
Откуда вы это берёте? Мората только одну игру пропустил. C Норвичем у него было 2 желтых, что стало автоматом красной. И из-за это только один матч пропускается.
(ответить)
Вот это хуёво. Без этих петуханов будет тяжко.
(ответить)
В отсутствие Альваро очередной шанс проявить себя получить Мичи Батшуайи.
Что там насчет правил мягкого знака в окончаниях глаголов? Или у автора новости двойка была по русскому?
(ответить)
Бля, придется лицезреть Бакайоко.
(ответить)
Может их обоих на Икарди поменять...
(ответить)
Контыч понял, что в субботу "Челси" обыграли более серьезного соперника, чем гг'шники, так что было бы глупостью рисковать возможностью втащить 1-2 мяча в самом начале встречи, меняя игроков. Типсихкал стратег Антонио.
(ответить)
Прочитал Фабрегас и Мата BibleThump
(ответить)
Заявка на победу Чулси
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий