Фабрегас и Мората пропустят ответный полуфинал Кубка Лиги

Испанские игроки "Челси" Сеск Фабрегас и Алвьаро Мората пропустят ответный полуфинал Кубка Лиги против "Арсенала".

Не сумев забить голов на "Стэмфорд Бридж" ранее в январе, в среду две лондонских команды сойдутся на "Эмирейтс", чтобы выявить финалиста турнира.



Этот матч команда Антонио Конте проведет без двух важных игроков. Фабрегас, бывший капитан "канониров", не успевает восстановиться после травмы задней поверхности бедра, которая не позволила ему сыграть против "Брайтона" в минувший уикенд.



Что касается Мораты, отбывавшего свою дисквалификацию на выходных, то его беспокоит боль в спине. В отсутствие Альваро очередной шанс проявить себя получить Мичи Батшуайи, продемонстрировавший неплохое взаимопонимание с Виллианом и Эденом Азаром на Амекс" в субботу.



"Мората и Фабрегас вне игры, они недоступны для матча с "Арсеналом". Кроме того, мне нужно проверить пару ситуаций, прежде чем я смогу принять лучшее решение", — цитирует Конте Sky Sports.