Санчес: "Я ушел из "Арсенала" по той же причине, что и Анри"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес ответил на критику со стороны легенд "Арсенала".
За последние недели в адрес 29-летнего чилийца было произнесено немало критических слов — в том числе из уст бывших игроков "Арсенала". Например, Мартин Киоун назвал Санчеса "крупнейшим наемником в футболе".
Киоун прямо обвинил Санчеса, что тот уходит за деньгами. Присоединившись к "красным дьяволам", Алексис поспешил ответить на столь обидную критику. На самом деле игрок сборной Чили ушел за трофеями — как и некогда Тьерри Анри.
"Существуют люди из числа бывших игроков клуба, которые, не имея представления, что на самом деле происходит в клубе, высказывались и наносили своими словами вред. Должен сказать, я всегда выкладывался на 100 процентов, до последнего дня. Даже в свой последний день я просил тренера включить меня в состав, потому что хотел помочь".
"Я вспоминаю свой разговор с Анри, историческим для "Арсенала" игроком. Он сменил клуб по той же причине, что и я, и сегодня пришел мой черед", — гласит заявление Санчеса.
23.01.2018 10:00
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Последние комментарии:
Из - за отсутствия конкуренции?
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cука сравнил блять ахаха
Анри то съебался в путу, топ клубец, который сражался за трофеи
а тут все очевидно, что в апл шансов для параши нет и не будет
про лч вообще молчу, с таким футболом как у чмоура, дальше 1/4 никогда не пройдут
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Анри ушел в действительно топ клуб, в котором выйграл то, что не смог с Арсеналом... а вот ты продажный такойже как и Адебайор, Насри, Клиши.... я понимаю Переходы Ван Перси, Сеска... но не твой... ты перешл в клуб который в этом сезоне точно нечего не выйграет... а при условии нынешней конкуренции в Англии и в следующем тоже... тебе предлогали перейти в клуб, который 100% берет АПЛ и в следующем году будут боротеься за все что только можно, но твы выбрал 500к в неделю... так что не стоит тут говорить о причинах твоего ухода.... ушел, досвиданья... тебе никогда не стать таким как Анри...
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будто в МУсоре пачками буид выигрывать.
если арсенал действительно топ клуб , он ничего не позволит ему делать в личных встречах. как ЛФК делает с спермингом
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да вот только Анри в Барселону ушел за гарантированными трофеями, а в МЮ пока не придет второй САФ ловить нечего
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Да-да-да)))
Анри ушел играть с Месси, а Санчес - с Пукаку
Отличный ход - свалить из-за бабла и бросить в костер обсуждения Анри))
500к в неделю не при чем)
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Провел анонирам шершавым мухомором по губам.
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ГОвнюк
Не смей сравнивать себя с ним
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