Санчес: "Я ушел из "Арсенала" по той же причине, что и Анри"

Алексис Санчес Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес ответил на критику со стороны легенд "Арсенала".

За последние недели в адрес 29-летнего чилийца было произнесено немало критических слов — в том числе из уст бывших игроков "Арсенала". Например, Мартин Киоун назвал Санчеса "крупнейшим наемником в футболе".

Киоун прямо обвинил Санчеса, что тот уходит за деньгами. Присоединившись к "красным дьяволам", Алексис поспешил ответить на столь обидную критику. На самом деле игрок сборной Чили ушел за трофеями — как и некогда Тьерри Анри.

"Существуют люди из числа бывших игроков клуба, которые, не имея представления, что на самом деле происходит в клубе, высказывались и наносили своими словами вред. Должен сказать, я всегда выкладывался на 100 процентов, до последнего дня. Даже в свой последний день я просил тренера включить меня в состав, потому что хотел помочь".

"Я вспоминаю свой разговор с Анри, историческим для "Арсенала" игроком. Он сменил клуб по той же причине, что и я, и сегодня пришел мой черед", — гласит заявление Санчеса.



Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2018 10:00

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  1. makeewadim 23.01.2018 10:27 # makeewadim
    Из - за отсутствия конкуренции?

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  2. melwood-lfc 23.01.2018 10:20 # melwood-lfc
    cука сравнил блять ахаха
    Анри то съебался в путу, топ клубец, который сражался за трофеи
    а тут все очевидно, что в апл шансов для параши нет и не будет
    про лч вообще молчу, с таким футболом как у чмоура, дальше 1/4 никогда не пройдут

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  3. fly-emirates7 23.01.2018 10:18 # fly-emirates7
    Анри ушел в действительно топ клуб, в котором выйграл то, что не смог с Арсеналом... а вот ты продажный такойже как и Адебайор, Насри, Клиши.... я понимаю Переходы Ван Перси, Сеска... но не твой... ты перешл в клуб который в этом сезоне точно нечего не выйграет... а при условии нынешней конкуренции в Англии и в следующем тоже... тебе предлогали перейти в клуб, который 100% берет АПЛ и в следующем году будут боротеься за все что только можно, но твы выбрал 500к в неделю... так что не стоит тут говорить о причинах твоего ухода.... ушел, досвиданья... тебе никогда не стать таким как Анри...

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  4. chr1s8rown 23.01.2018 10:18 # chr1s8rown
    будто в МУсоре пачками буид выигрывать.
    если арсенал действительно топ клуб , он ничего не позволит ему делать в личных встречах. как ЛФК делает с спермингом

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  5. irbis85 23.01.2018 10:17 # irbis85
    да вот только Анри в Барселону ушел за гарантированными трофеями, а в МЮ пока не придет второй САФ ловить нечего

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  6. mixmaster 23.01.2018 10:09 # mixmaster
    Да-да-да)))
    Анри ушел играть с Месси, а Санчес - с Пукаку
    Отличный ход - свалить из-за бабла и бросить в костер обсуждения Анри))
    500к в неделю не при чем)

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  7. leon-britton 23.01.2018 10:06 # leon-britton
    Провел анонирам шершавым мухомором по губам.

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  8. theo-zm 23.01.2018 10:05 # theo-zm
    ГОвнюк
    Не смей сравнивать себя с ним

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