Санчес: "Я ушел из "Арсенала" по той же причине, что и Анри"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес ответил на критику со стороны легенд "Арсенала".

За последние недели в адрес 29-летнего чилийца было произнесено немало критических слов — в том числе из уст бывших игроков "Арсенала". Например, Мартин Киоун назвал Санчеса "крупнейшим наемником в футболе".



Киоун прямо обвинил Санчеса, что тот уходит за деньгами. Присоединившись к "красным дьяволам", Алексис поспешил ответить на столь обидную критику. На самом деле игрок сборной Чили ушел за трофеями — как и некогда Тьерри Анри.



"Существуют люди из числа бывших игроков клуба, которые, не имея представления, что на самом деле происходит в клубе, высказывались и наносили своими словами вред. Должен сказать, я всегда выкладывался на 100 процентов, до последнего дня. Даже в свой последний день я просил тренера включить меня в состав, потому что хотел помочь".



"Я вспоминаю свой разговор с Анри, историческим для "Арсенала" игроком. Он сменил клуб по той же причине, что и я, и сегодня пришел мой черед", — гласит заявление Санчеса.