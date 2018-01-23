Мхитарян: "Всегда любил, как играет "Арсенал"

Новичок "Арсенала" Генрих Мхитарян признался, что является давним поклонником команды Арсена Венгера, которую он поддерживает со времен легендарного Тьерри Анри.

Стоило нападающему "канониров" Алексису Санчесу перебраться в "Манчестер Юнайтед", как он признался, что с детства мечтал выступать за "красных дьяволов". Мхитарян, которого лондонцы получили взамен 29-летнего чилийца, не исключение — Генрих, как оказывается, является давним фанатом "Арсенала".



"Я очень рад, что мы смогли завершить эту сделку, и я очень рад оказаться здесь. Моя мечта исполнилась, потому что я всегда мечтал выступать за "Арсенал". Теперь я здесь, я буду стараться изо всех сил ради этого клуба, чтобы творить историю".



"Я всегда любил, как играет "Арсенал" и как Арсен Венгер руководит командой. Здесь побывало много молодых игроков, он хорошо руководил ими, и они выступали очень хорошо. Конечно, я также обожал игру Тьерри Анри. Я любил его игру — возможно, это и было причиной, почему я стал поддерживать "Арсенал".



"Я любил в Анри то, что он забивал много голов и играл на команду. Он был как герой для меня", — сообщил Мхитарян официальному веб-сайту "Арсенала".