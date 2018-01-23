Мхитарян: "Всегда любил, как играет "Арсенал"

Генрих Мхитарян Новичок "Арсенала" Генрих Мхитарян признался, что является давним поклонником команды Арсена Венгера, которую он поддерживает со времен легендарного Тьерри Анри.

Стоило нападающему "канониров" Алексису Санчесу перебраться в "Манчестер Юнайтед", как он признался, что с детства мечтал выступать за "красных дьяволов". Мхитарян, которого лондонцы получили взамен 29-летнего чилийца, не исключение — Генрих, как оказывается, является давним фанатом "Арсенала".

"Я очень рад, что мы смогли завершить эту сделку, и я очень рад оказаться здесь. Моя мечта исполнилась, потому что я всегда мечтал выступать за "Арсенал". Теперь я здесь, я буду стараться изо всех сил ради этого клуба, чтобы творить историю".

"Я всегда любил, как играет "Арсенал" и как Арсен Венгер руководит командой. Здесь побывало много молодых игроков, он хорошо руководил ими, и они выступали очень хорошо. Конечно, я также обожал игру Тьерри Анри. Я любил его игру — возможно, это и было причиной, почему я стал поддерживать "Арсенал".

"Я любил в Анри то, что он забивал много голов и играл на команду. Он был как герой для меня", — сообщил Мхитарян официальному веб-сайту "Арсенала".



Метки Арсенал, Мхитарян

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2018 09:30

Количество просмотров Просмотров: 1454

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  1. chr1s8rown 23.01.2018 10:26 # chr1s8rown
    всегда знал что он с детство за гунеров

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  2. mixmaster 23.01.2018 10:11 # mixmaster
    кстати, на видео Мхи более радостный, а Санчеса как будто из под палки заставляли говорить в темной комнате))

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  3. tursa 23.01.2018 09:55 # tursa
    началось блэт, санчес с детства мечтал за мю играть, шашлык всегда хотел у венгре жарить

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  4. selfish 23.01.2018 09:52 # selfish
    Грустный армянин - видно, как он "мечтал" перейти в Арсенал, даже жаль немного, что пал в немилость к Моуру и попал под раздачу

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  5. reddevil13 23.01.2018 09:40 # reddevil13
    Помним, главное - красивая игра.

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  6. krolik 23.01.2018 09:40 # krolik
    Миха! тебе не надоело сочинять "мечтал тот"."мечтал этот"?? разве недостаточно пару абзацев про хороший обмен футболистами. Игра покажет.

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  7. krolik 23.01.2018 09:35 # krolik
    Правильное решение. Усилишь атаку в тандеме с Озилом. Железная основа.

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