"Юнайтед" сохранил лидерство в рейтинге самых доходных клубов мира

"Манчестер Юнайтед" сохранил лидерство в обновленном рейтинге самых доходных клубов мира Football Money League от Deloitte.

Напомним, "красным дьяволам" удалось потеснить "Реал" после 11 лет на вершине рейтинга еще в прошлом году. Спустя 12 месяцев "Юнайтед" подтвердил свое превосходство над Королевским клубом — в заодно над всеми остальными.



По подсчетам аналитиков из Deloitte, в сезоне 2016/17, по данным за который и составлялся рейтинг, "Юнайтед" удалось заработать 581 миллион фунтов, что всего на 1.49 млн. фунтов больше дохода "Реала" за отчетный период.



Лидерство "дьяволов" можно объяснить призовыми от УЕФА за победу в Лиге Европы в размере 39 млн. фунтов. В то же время "Реал" выиграл Ла Лигу и Лигу Чемпионов, но этого все равно оказалось недостаточно, чтобы обойти шестой клуб Премьер-Лиги прошлого сезона.



В целом же топ-20 самых доходных клубов мира — половина которых представляют Премьер-Лигу, что является рекордным показателем — суммарно заработали 6.9 млрд. фунтов в сезоне 2016/17 (на 6% больше, чем годом ранее).



Как отмечает BBC, единственным дебютантом в топ-20 оказался "Саутгемптон". На позициях рейтинга с 21-го по 30-е новичок лишь один — "Борнмут". Всего в топ-30 сразу 14 клубов представляют Премьер-Лигу.



Отметим, что составители рейтинга учитывают только доходные статьи клубов, не беря в расчет долговые обязательства.



