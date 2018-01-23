"Юнайтед" сохранил лидерство в рейтинге самых доходных клубов мира
"Манчестер Юнайтед" сохранил лидерство в обновленном рейтинге самых доходных клубов мира Football Money League от Deloitte.
Напомним, "красным дьяволам" удалось потеснить "Реал" после 11 лет на вершине рейтинга еще в прошлом году. Спустя 12 месяцев "Юнайтед" подтвердил свое превосходство над Королевским клубом — в заодно над всеми остальными.
По подсчетам аналитиков из Deloitte, в сезоне 2016/17, по данным за который и составлялся рейтинг, "Юнайтед" удалось заработать 581 миллион фунтов, что всего на 1.49 млн. фунтов больше дохода "Реала" за отчетный период.
Лидерство "дьяволов" можно объяснить призовыми от УЕФА за победу в Лиге Европы в размере 39 млн. фунтов. В то же время "Реал" выиграл Ла Лигу и Лигу Чемпионов, но этого все равно оказалось недостаточно, чтобы обойти шестой клуб Премьер-Лиги прошлого сезона.
В целом же топ-20 самых доходных клубов мира — половина которых представляют Премьер-Лигу, что является рекордным показателем — суммарно заработали 6.9 млрд. фунтов в сезоне 2016/17 (на 6% больше, чем годом ранее).
Как отмечает BBC, единственным дебютантом в топ-20 оказался "Саутгемптон". На позициях рейтинга с 21-го по 30-е новичок лишь один — "Борнмут". Всего в топ-30 сразу 14 клубов представляют Премьер-Лигу.
Отметим, что составители рейтинга учитывают только доходные статьи клубов, не беря в расчет долговые обязательства.
23.01.2018 09:00
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ПСГ и шити на йух пусть идут со своими фиктивными спонсорскими контрактами, которые по факту просто вливания шейхов
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пенсы здесь на своем законном месте
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Что вы хотели, МЮ управляют масоны
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Business Bus
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Что за дела пенсы? У вас же бизнес по продаже молодых рабов, а так низко в рейтинге.
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В Англии много платять, но вот поражаюсь таким клубом как Милан, каждый год ниже и ниже отпустятся, а когда то были...
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Челси постоянно играет в ЛЧ, брал АПЛ, а доходов больше всего на 20 млн, чем у ЛФК.
Так как эта помойка вообще никому не интересна, ору.
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Даже не новость. Ну разве что для пенсов, они любят считать и обсуждать чужие деньги.
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