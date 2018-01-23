"Юнайтед" сохранил лидерство в рейтинге самых доходных клубов мира

Олд Траффорд "Манчестер Юнайтед" сохранил лидерство в обновленном рейтинге самых доходных клубов мира Football Money League от Deloitte.

Напомним, "красным дьяволам" удалось потеснить "Реал" после 11 лет на вершине рейтинга еще в прошлом году. Спустя 12 месяцев "Юнайтед" подтвердил свое превосходство над Королевским клубом — в заодно над всеми остальными.

По подсчетам аналитиков из Deloitte, в сезоне 2016/17, по данным за который и составлялся рейтинг, "Юнайтед" удалось заработать 581 миллион фунтов, что всего на 1.49 млн. фунтов больше дохода "Реала" за отчетный период.

Лидерство "дьяволов" можно объяснить призовыми от УЕФА за победу в Лиге Европы в размере 39 млн. фунтов. В то же время "Реал" выиграл Ла Лигу и Лигу Чемпионов, но этого все равно оказалось недостаточно, чтобы обойти шестой клуб Премьер-Лиги прошлого сезона.

В целом же топ-20 самых доходных клубов мира — половина которых представляют Премьер-Лигу, что является рекордным показателем — суммарно заработали 6.9 млрд. фунтов в сезоне 2016/17 (на 6% больше, чем годом ранее).

Как отмечает BBC, единственным дебютантом в топ-20 оказался "Саутгемптон". На позициях рейтинга с 21-го по 30-е новичок лишь один — "Борнмут". Всего в топ-30 сразу 14 клубов представляют Премьер-Лигу.

Отметим, что составители рейтинга учитывают только доходные статьи клубов, не беря в расчет долговые обязательства.

Deloitte Football Money League



Метки Deloitte, Манчестер Юнайтед, рейтинги, финансы

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2018 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1893

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Последние комментарии:




  1. mata05 23.01.2018 10:19 # mata05
    ПСГ и шити на йух пусть идут со своими фиктивными спонсорскими контрактами, которые по факту просто вливания шейхов

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  2. al-faarabi 23.01.2018 10:00 # al-faarabi
    пенсы здесь на своем законном месте

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  3. selfish 23.01.2018 09:50 # selfish
    Что вы хотели, МЮ управляют масоны

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  4. dragonishka 23.01.2018 09:34 # dragonishka
    Business Bus

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  5. fc-oil 23.01.2018 09:10 # fc-oil
    Что за дела пенсы? У вас же бизнес по продаже молодых рабов, а так низко в рейтинге.

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  6. khrupkiy 23.01.2018 09:09 # khrupkiy
    В Англии много платять, но вот поражаюсь таким клубом как Милан, каждый год ниже и ниже отпустятся, а когда то были...

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  7. mikkiynwa 23.01.2018 09:08 # mikkiynwa
    Челси постоянно играет в ЛЧ, брал АПЛ, а доходов больше всего на 20 млн, чем у ЛФК.
    Так как эта помойка вообще никому не интересна, ору.

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  8. mr-dodds 23.01.2018 09:01 # mr-dodds
    Даже не новость. Ну разве что для пенсов, они любят считать и обсуждать чужие деньги.

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