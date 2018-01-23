Семь вещей, что мы узнали в 24-м туре
Первая победа "Челси" после Нового года, реакция "Арсенала" на неудачи, разочаровывающее поражение "Ливерпуля" от худшей команды дивизиона, — этими и многими другими событиями был насыщен прошедший 24-й тур Премьер-Лиги.
"Челси" одержал первую победу в 2018 году
Крис Хьютон отчасти прав, говоря, что его "Брайтон" заслуживает большего в матчах с топовыми соперниками. "Чайки" не выглядели безнадежно ни в одной из этих встреч, но, тем не менее, проиграли каждую из таковых. И их последнее поражение одновременно стало первой победой для "Челси" в этом году.
Качество атакующей игры "синих" в последнее время оставляет желать лучшего, но на поле "Брайтона" лондонцы оказались в удобном положении. Забив пару "простых" мячей на старте, команда Антонио Конте могла бить соперника на контратаках, что и привело к итоговому разгрому. "Брайтон" его, пожалуй, не заслуживал: учитывая пару спорных судейских решений и несколько очень хороших моментов хозяев, счет 0:4 едва отображает происходившее на поле в субботу.
"Вест Бромвичу" по-прежнему не хватает удачи
Менеджер "Эвертона" Сэм Эллардайс еще неделю назад возмущался слабой игрой своей команды в обороне, но в последующие дни ему никак не удалось достучаться до игроков. "Ириски" снова остались без побед — и, по большому счету, должны были радоваться ничейному результату в поединке с "Вест Бромвичем".
Команда Алана Пардью была лучше "Эвертона" в ничейной игре команд в конце декабря, и была на полголовы лучше на этот раз. Пардью сохраняет оптимизм, но очевидно, что ему (как и его команде) особенно не везет. "Вест Бромвич" демонстрирует солидную игру, он стал интереснее атаковать ворота соперников, поставив на пару Рондон-Родригес, и наконец победил на прошлой неделе. Но "дроздам" по-прежнему нужна поддержка удачи: как минимум, в двух матчах с "Эвертоном" в последний месяц аутсайдеры не столько набрали два очка, сколько упустили четыре.
Пол Ламберт начал с победы
Шотландский тренер — один из тех, кто любит демонстрировать свои эмоции на публике, и в нынешней ситуации он предлагает "Стоуку" нужный контраст на фоне уволенного Марка Хьюза. Появление Ламберта, которого изначально не рассматривали кандидатом на должность, воодушевил стадион "Британия". Буквально с первых минут домашней встречи с "Хаддерсфилдом" болельщики предвещали успех своей команды — и "Стоук" не разочаровал.
Ламберту понадобилось всего несколько дней, чтобы повлиять на коллектив, не лишенный класса, но лишенный уверенности в себе. Наставник "Хаддерсфилда" Дэвид Вагнер после встречи признал, что "Стоук" не предоставил его команде ни единого шанса. Хозяева были сосредоточены в отборе, контролировали ход встречи и в отличном стиле реализовали моменты у чужих ворот. Великолепный старт для Пола Ламберта, вернувшегося в Премьер-Лигу спустя почти три года после увольнения из "Астон Виллы".
Марку Силва больше не тренирует "Уотфорд"
Циничное желание португальца мгновенно пользоваться возможностями в итоге сыграло с ним злую шутку. "Уотфорд" не простил Силве готовность перейти в "Эвертон" всего после трех месяцев работы на "Викаридж Роад". Когда спад "шершней", отлично начавших сезон, затянулся, руководство клуба решило уволить Силву — и можно не сомневаться, что в этом был элемент легкой мести.
Конечно, сейчас будут говорить о том, что команда растеряла свой фокус, зная о желаниях Силвы, но в этом есть только доля правды. "Уотфорд" проиграл три подряд матча до того момента, как стало известно о запросе "Эвертона", и выиграл сразу два подряд после этого. "Уотфорд" пошел на спад, в первую очередь потому, что это "Уотфорд" — и его возможности ограничены. Силва пытался воспользоваться моментом подъема и возросшего к нему интереса, но, по сути, та же динамика выступлений в прошлом году была у итальянца Вальтера Маццарри. Его семья Поццо готова была терпеть до конца, но Силве решили преподнести урок.
"Арсенал" отреагировал на неудачи
Не лучший старт года, включавший в себя вылет из Кубка Англии и поражение от "Борнмута", предполагал возможные проблемы "канониров" в матче с "Кристал Пэлас". Команда Роя Ходжсона проиграла только один из 12 предыдущих поединков, хотя заранее стоило напомнить о том, что поражение это случилось именно в игре с "Арсеналом".
Тем не менее, следуя своим многолетним традициям, "Арсенал" отреагировал на серию неудач уверенной домашней победой. Четыре мяча в первые 20 минут встречи быстро закрыли вопрос, показав команду Венгера в ее лучшем виде — для чего не был нужен и медленно переезжающий в Манчестер Алексис Санчес. Связать результат можно как с желанием "Арсенала", так и с непривычным спокойствием "Пэлас". Наверняка, на фоне хороших результатов и всеобщей похвалы "орлы" немного растеряли концентрацию, что и вылилось в ряд определяющих индивидуальных ошибок.
"Саутгемптон" может радовать только с грандами
Субботняя победа "Стоука" отправила всегда стабильный и качественный "Саутгемптон" в зону вылета. С Мануэлем Пеллегрино "святым" никак не удается "стартовать": периодически у команды случаются неплохие матчи, но развить относительные успехи не выходит. "Саутгемптон" снова становится посредственным и, похоже, сохраняет свою лучшую игру для встреч с грандами.
Последняя победа "святых" случилась еще в конце ноября, когда команда Пеллегрино дома разгромила "Эвертон". С тех пор лучшими матчами "Саутгемптона" были встречи с "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" — игры, в которых им удалось заработать ничьи. Теперь то же самое произошло и в противостоянии с "Тоттенхэм" — при том, что команда Пеллегрино не просто оборонялась, а агрессивно противостояла более классному сопернику. "Саутгемптон", несмотря на успех, остался в зоне вылета, и понятно почему: команда явно не может нащупать свою игру в матчах, когда от нее ждут результата. В двух ближайших турах "святые" встречаются с "Брайтоном" и "Вест Бромвичем" — и рискованно ставить на победу "Саутгемптона" хотя бы в одной из этих встреч.
"Ливерпуль" быстро разочаровал
Победа над "Манчестер Сити" была вершиной выступлений команды Юргена Клоппа в сезоне, но мерсисайдцы быстро разочаровали, проиграв на выезде "Суонси". Нельзя сказать, что это был такой уж сюрприз: против "Ливерпуля" сыграл недостаток мотивации в игре с соперником, занимающим последнюю строчку в таблице, на фоне очень эмоциональной победы над ее лидером.
Сыграл, безусловно, и соперник. Гости "Либерти Стэдиум" действовали ниже своих стандартов, но на недооценку соперника наложились и его качества. Команда Карлуша Карвальяла глубоко оборонялась, сумела сбить темп игры и заставила "Ливерпуль" терять большую часть времени в бесполезном владении мячом. Гол после стандарта — также не удивление, хотя глобально старт Карлуша Карвальяла в "Суонси" свои ожидания превосходит. Ставя на более или менее тот же футбол, что и раньше, "лебеди" набрали уже семь очков в четырех матчах, и это достойная заявка на борьбу до последнего.
Иван Громиков специально для FAPL.ru
23.01.2018 08:05
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(ответить)
Лол орнул от того, когда с утра полез смотреть как сосавзеры сыграли
(ответить)
Почему коутиньо не играл?
(ответить)
Слабоумные глоры колбасы навсегда залезли под шконарь после того, как гордые валлийцы провели им шершавым мухомором по губам.
(ответить)
надеюсь свонси выкарабкается. раз победили великий ЛФК
(ответить)
хочу чтобы вылетели саутгемптон, сток и суонси. три говнистые команды, которые всегда е6али арсенал, ну и конечно чтобы донор колбасы застрял в чемпионшипе
(ответить)
Рейтинг ЗП игроков АПЛ:
1. Санчез - 500К
2. Погба - 290К
3. Лукаку - 250К
4. Златан - 220К
все остальные <220
Прошел слушок, что МЮ - денег мешок
(ответить)
Как я и обещал накануне: колбасной портовой помойке провели шершавым мухомором по губам. Скриньте.
(ответить)
Кстати очень хотел бы посмотреть на Джеко в Челси. В сити все таки весь потенциал ему не дали показать,чуйка есть что если перейдет ,то будет для синих как Саллах для Лфц после Ромы,карать и пиздить, пиздить и карать
(ответить)
Да уж, бывает, не повезло. Все-таки 18 матчей без поражений..
Все равно будем выше членсов да и в лч дальше пройдём.
(ответить)
Главное событие тура - подписание Санчеса. Можно было летом бесплатно урвать, но Моур есть Моур, он водитель автобуса, но не бизнескара.
(ответить)
Скоро ещё узнаем, что Джеко нереальный топарь, лучше Кавани, Левы и им же подобных. Когда начало то?
(ответить)
Мы не узнали ничего нового о Ливерпуле и о Челси.
Всё стабильно.
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В этом вся колбаса
(ответить)
Ещё никогда не было так похyй на переход "топа" в мю, как от перехода Санчеса. Что бы это значило.
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о боже, ЛФК обосрался с аутсайдером, все как обычно кароче
хорошо что пропустил матч, негативные эмоции на ночь глядя ни к чему...
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ждем следующую серию побед от ливерпуля
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Фирмино конечно эпичный доди. с метра в штангу
Клопп сам виноват что проепал
назначить эмрешлюху Капитаном...пнх
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Есть что теперь перетереть, бедолаги ах ах ах ах
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Кто у Свонси сосет куй??!
Бестрофейный Loser'пуль!
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