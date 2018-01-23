Семь вещей, что мы узнали в 24-м туре

Роберто Фирмино Первая победа "Челси" после Нового года, реакция "Арсенала" на неудачи, разочаровывающее поражение "Ливерпуля" от худшей команды дивизиона, — этими и многими другими событиями был насыщен прошедший 24-й тур Премьер-Лиги.



"Челси" одержал первую победу в 2018 году

Эден Азар Крис Хьютон отчасти прав, говоря, что его "Брайтон" заслуживает большего в матчах с топовыми соперниками. "Чайки" не выглядели безнадежно ни в одной из этих встреч, но, тем не менее, проиграли каждую из таковых. И их последнее поражение одновременно стало первой победой для "Челси" в этом году.

Качество атакующей игры "синих" в последнее время оставляет желать лучшего, но на поле "Брайтона" лондонцы оказались в удобном положении. Забив пару "простых" мячей на старте, команда Антонио Конте могла бить соперника на контратаках, что и привело к итоговому разгрому. "Брайтон" его, пожалуй, не заслуживал: учитывая пару спорных судейских решений и несколько очень хороших моментов хозяев, счет 0:4 едва отображает происходившее на поле в субботу.

"Вест Бромвичу" по-прежнему не хватает удачи

Вест Бромвич Менеджер "Эвертона" Сэм Эллардайс еще неделю назад возмущался слабой игрой своей команды в обороне, но в последующие дни ему никак не удалось достучаться до игроков. "Ириски" снова остались без побед — и, по большому счету, должны были радоваться ничейному результату в поединке с "Вест Бромвичем".

Команда Алана Пардью была лучше "Эвертона" в ничейной игре команд в конце декабря, и была на полголовы лучше на этот раз. Пардью сохраняет оптимизм, но очевидно, что ему (как и его команде) особенно не везет. "Вест Бромвич" демонстрирует солидную игру, он стал интереснее атаковать ворота соперников, поставив на пару Рондон-Родригес, и наконец победил на прошлой неделе. Но "дроздам" по-прежнему нужна поддержка удачи: как минимум, в двух матчах с "Эвертоном" в последний месяц аутсайдеры не столько набрали два очка, сколько упустили четыре.

Пол Ламберт начал с победы

Пол Ламберт Шотландский тренер — один из тех, кто любит демонстрировать свои эмоции на публике, и в нынешней ситуации он предлагает "Стоуку" нужный контраст на фоне уволенного Марка Хьюза. Появление Ламберта, которого изначально не рассматривали кандидатом на должность, воодушевил стадион "Британия". Буквально с первых минут домашней встречи с "Хаддерсфилдом" болельщики предвещали успех своей команды — и "Стоук" не разочаровал.

Ламберту понадобилось всего несколько дней, чтобы повлиять на коллектив, не лишенный класса, но лишенный уверенности в себе. Наставник "Хаддерсфилда" Дэвид Вагнер после встречи признал, что "Стоук" не предоставил его команде ни единого шанса. Хозяева были сосредоточены в отборе, контролировали ход встречи и в отличном стиле реализовали моменты у чужих ворот. Великолепный старт для Пола Ламберта, вернувшегося в Премьер-Лигу спустя почти три года после увольнения из "Астон Виллы".

Марку Силва больше не тренирует "Уотфорд"

Марку Силва Циничное желание португальца мгновенно пользоваться возможностями в итоге сыграло с ним злую шутку. "Уотфорд" не простил Силве готовность перейти в "Эвертон" всего после трех месяцев работы на "Викаридж Роад". Когда спад "шершней", отлично начавших сезон, затянулся, руководство клуба решило уволить Силву — и можно не сомневаться, что в этом был элемент легкой мести.

Конечно, сейчас будут говорить о том, что команда растеряла свой фокус, зная о желаниях Силвы, но в этом есть только доля правды. "Уотфорд" проиграл три подряд матча до того момента, как стало известно о запросе "Эвертона", и выиграл сразу два подряд после этого. "Уотфорд" пошел на спад, в первую очередь потому, что это "Уотфорд" — и его возможности ограничены. Силва пытался воспользоваться моментом подъема и возросшего к нему интереса, но, по сути, та же динамика выступлений в прошлом году была у итальянца Вальтера Маццарри. Его семья Поццо готова была терпеть до конца, но Силве решили преподнести урок.

"Арсенал" отреагировал на неудачи

Арсенал Не лучший старт года, включавший в себя вылет из Кубка Англии и поражение от "Борнмута", предполагал возможные проблемы "канониров" в матче с "Кристал Пэлас". Команда Роя Ходжсона проиграла только один из 12 предыдущих поединков, хотя заранее стоило напомнить о том, что поражение это случилось именно в игре с "Арсеналом".

Тем не менее, следуя своим многолетним традициям, "Арсенал" отреагировал на серию неудач уверенной домашней победой. Четыре мяча в первые 20 минут встречи быстро закрыли вопрос, показав команду Венгера в ее лучшем виде — для чего не был нужен и медленно переезжающий в Манчестер Алексис Санчес. Связать результат можно как с желанием "Арсенала", так и с непривычным спокойствием "Пэлас". Наверняка, на фоне хороших результатов и всеобщей похвалы "орлы" немного растеряли концентрацию, что и вылилось в ряд определяющих индивидуальных ошибок.

"Саутгемптон" может радовать только с грандами

Автогол Давинсона Санчеса Субботняя победа "Стоука" отправила всегда стабильный и качественный "Саутгемптон" в зону вылета. С Мануэлем Пеллегрино "святым" никак не удается "стартовать": периодически у команды случаются неплохие матчи, но развить относительные успехи не выходит. "Саутгемптон" снова становится посредственным и, похоже, сохраняет свою лучшую игру для встреч с грандами.

Последняя победа "святых" случилась еще в конце ноября, когда команда Пеллегрино дома разгромила "Эвертон". С тех пор лучшими матчами "Саутгемптона" были встречи с "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" — игры, в которых им удалось заработать ничьи. Теперь то же самое произошло и в противостоянии с "Тоттенхэм" — при том, что команда Пеллегрино не просто оборонялась, а агрессивно противостояла более классному сопернику. "Саутгемптон", несмотря на успех, остался в зоне вылета, и понятно почему: команда явно не может нащупать свою игру в матчах, когда от нее ждут результата. В двух ближайших турах "святые" встречаются с "Брайтоном" и "Вест Бромвичем" — и рискованно ставить на победу "Саутгемптона" хотя бы в одной из этих встреч.

"Ливерпуль" быстро разочаровал

Садио Мане Победа над "Манчестер Сити" была вершиной выступлений команды Юргена Клоппа в сезоне, но мерсисайдцы быстро разочаровали, проиграв на выезде "Суонси". Нельзя сказать, что это был такой уж сюрприз: против "Ливерпуля" сыграл недостаток мотивации в игре с соперником, занимающим последнюю строчку в таблице, на фоне очень эмоциональной победы над ее лидером.

Сыграл, безусловно, и соперник. Гости "Либерти Стэдиум" действовали ниже своих стандартов, но на недооценку соперника наложились и его качества. Команда Карлуша Карвальяла глубоко оборонялась, сумела сбить темп игры и заставила "Ливерпуль" терять большую часть времени в бесполезном владении мячом. Гол после стандарта — также не удивление, хотя глобально старт Карлуша Карвальяла в "Суонси" свои ожидания превосходит. Ставя на более или менее тот же футбол, что и раньше, "лебеди" набрали уже семь очков в четырех матчах, и это достойная заявка на борьбу до последнего.

Иван Громиков специально для FAPL.ru



Метки Премьер-Лига, статьи

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2018 08:05

Количество просмотров Просмотров: 4286

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Последние комментарии:




  1. melwood-lfc 23.01.2018 10:28 # melwood-lfc
    Министр иностранных дел Украины: «Ведем переговоры с федерациями и фанатами о бойкоте ЧМ-2018»


    «Мы разговариваем с разными федерациями. Могу открыть этот вопрос.

    Но мы также говорим, могу сказать, с разными организациями фанов относительно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России», – сказал Климкин.

    Напомним, что сборная Украины по итогам отборочного турнира к ЧМ-2018 заняла третье место в группе и не вышла в финальную стадию турнира.

    https://static-s.aa-cdn.net/img/ios/915283307/859148822360ccd6a4a2950050047daf?v=1

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  2. mata05 23.01.2018 10:22 # mata05
    Лол орнул от того, когда с утра полез смотреть как сосавзеры сыграли

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  3. cfc000000 23.01.2018 10:20 # cfc000000
    Почему коутиньо не играл?

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  4. leon-britton 23.01.2018 10:11 # leon-britton
    Слабоумные глоры колбасы навсегда залезли под шконарь после того, как гордые валлийцы провели им шершавым мухомором по губам.Пользователь получил предупреждение

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  5. chr1s8rown 23.01.2018 10:10 # chr1s8rown
    надеюсь свонси выкарабкается. раз победили великий ЛФК

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  6. al-faarabi 23.01.2018 10:08 # al-faarabi
    хочу чтобы вылетели саутгемптон, сток и суонси. три говнистые команды, которые всегда е6али арсенал, ну и конечно чтобы донор колбасы застрял в чемпионшипе

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  7. sellman 23.01.2018 10:06 # sellman
    Рейтинг ЗП игроков АПЛ:

    1. Санчез - 500К
    2. Погба - 290К
    3. Лукаку - 250К
    4. Златан - 220К
    все остальные <220

    Прошел слушок, что МЮ - денег мешок

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  8. leon-britton 23.01.2018 10:04 # leon-britton
    Как я и обещал накануне: колбасной портовой помойке провели шершавым мухомором по губам. Скриньте.Пользователь получил предупреждение

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  9. mcferson 23.01.2018 09:59 # mcferson
    Кстати очень хотел бы посмотреть на Джеко в Челси. В сити все таки весь потенциал ему не дали показать,чуйка есть что если перейдет ,то будет для синих как Саллах для Лфц после Ромы,карать и пиздить, пиздить и карать

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  10. mikkiynwa 23.01.2018 09:26 # mikkiynwa
    Да уж, бывает, не повезло. Все-таки 18 матчей без поражений..

    Все равно будем выше членсов да и в лч дальше пройдём.

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  11. reddevil13 23.01.2018 09:21 # reddevil13
    Главное событие тура - подписание Санчеса. Можно было летом бесплатно урвать, но Моур есть Моур, он водитель автобуса, но не бизнескара.

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  12. mr-dodds 23.01.2018 09:13 # mr-dodds
    Скоро ещё узнаем, что Джеко нереальный топарь, лучше Кавани, Левы и им же подобных. Когда начало то?

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  13. gidro-met 23.01.2018 09:04 # gidro-met
    Мы не узнали ничего нового о Ливерпуле и о Челси.

    Всё стабильно.

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  14. selfish 23.01.2018 08:59 # selfish
    В этом вся колбаса

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  15. mr-dodds 23.01.2018 08:58 # mr-dodds
    Ещё никогда не было так похyй на переход "топа" в мю, как от перехода Санчеса. Что бы это значило.

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  16. algambra 23.01.2018 08:51 # algambra
    о боже, ЛФК обосрался с аутсайдером, все как обычно кароче

    хорошо что пропустил матч, негативные эмоции на ночь глядя ни к чему...

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  17. tursa 23.01.2018 08:45 # tursa
    ждем следующую серию побед от ливерпуля

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  18. spartan 23.01.2018 08:29 # spartan
    Фирмино конечно эпичный доди. с метра в штангу
    Клопп сам виноват что проепал
    назначить эмрешлюху Капитаном...пнх

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  19. tjk4 23.01.2018 08:24 # tjk4
    Есть что теперь перетереть, бедолаги ах ах ах ах

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  20. sellman 23.01.2018 08:18 # sellman
    Кто у Свонси сосет куй??!
    Бестрофейный Loser'пуль!Пользователь получил предупреждение

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