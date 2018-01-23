Клопп "разочарован и зол" поражением от "Суонси"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что разочарован и даже зол игрой своей команды в выездном матче Премьер-Лиги против "Суонси".
В понедельник вечером "красные" потерпели неожиданное поражение в гостях у последней команды команды Премьер-Лиги со счетом 1:0, хотя в предыдущем туре отпраздновали победу над первой командой дивизиона — 4:3 над "Манчестер Сити".
Клопп не хочет возвращаться к предыдущему матчу, но признает, что в этот вечер "красные" были чересчур плохи, а упущенный на исходе компенсированного времени 100-процентный момент едва ли бы скрасил впечатление.
"Кажется, словно прошлый уикенд был полгода назад. Мне не интересно, что было на прошлой неделе".
"Я разочарован, и я зол, потому что было не обязательно делать то, что мы делали сегодня. Мы должны извлечь урок из этого. В последние недели парни неплохо выступали, но это не помогло нам сегодня вечером. Этот результат должен вызывать очень неприятные чувства, и он их вызывает".
"Мы проиграли матч в первом тайме — не только потому, что пропустили гол, но и потому, что не выдерживали позиции, в которых хотели находиться. Многими отрезками наша игра не была хорошей".
"Мы хотели играть иначе, но этого не происходило на поле. Мы имели моменты, которые не использовали, а также чистейший момент на последней секунде, и я не знаю, как мяч не попал в ворота".
"Нас бы устроило очко, но это не то, что мы хотели перед матчем. Это бы не сделало нашу игру ничуть лучше", — цитирует Клоппа Sky Sports.
23.01.2018 08:00
Просмотров: 1958
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Нормально играл Ливерпуль! Хейтеры прочь! Просто не свезло(
так бывает, после больших матчей команда сдаёт - любая
(ответить)
Ван Дейк классную голевуху выдал. топ!
(ответить)
ждите новую серию
(ответить)
Тоттенхэм vs Манчестер Юнайтед
Ливерпуль vs Тоттенхэм 04 февраля
Тоттенхэм vs Арсенал 10 февраля
Источник: http://fapl.ru/teams/9/
Найс график у петухов, но я готов поспорить что Шпоры наберут за эти 3 матча больше очков чем колбаса за 3 своих.
(ответить)
личные сучки свонси, 3 игры 3 поражения, гол привез самый дорогой средний защитник мира )))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий