Клопп "разочарован и зол" поражением от "Суонси"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что разочарован и даже зол игрой своей команды в выездном матче Премьер-Лиги против "Суонси".

В понедельник вечером "красные" потерпели неожиданное поражение в гостях у последней команды команды Премьер-Лиги со счетом 1:0, хотя в предыдущем туре отпраздновали победу над первой командой дивизиона — 4:3 над "Манчестер Сити".



Клопп не хочет возвращаться к предыдущему матчу, но признает, что в этот вечер "красные" были чересчур плохи, а упущенный на исходе компенсированного времени 100-процентный момент едва ли бы скрасил впечатление.



"Кажется, словно прошлый уикенд был полгода назад. Мне не интересно, что было на прошлой неделе".



"Я разочарован, и я зол, потому что было не обязательно делать то, что мы делали сегодня. Мы должны извлечь урок из этого. В последние недели парни неплохо выступали, но это не помогло нам сегодня вечером. Этот результат должен вызывать очень неприятные чувства, и он их вызывает".



"Мы проиграли матч в первом тайме — не только потому, что пропустили гол, но и потому, что не выдерживали позиции, в которых хотели находиться. Многими отрезками наша игра не была хорошей".



"Мы хотели играть иначе, но этого не происходило на поле. Мы имели моменты, которые не использовали, а также чистейший момент на последней секунде, и я не знаю, как мяч не попал в ворота".



"Нас бы устроило очко, но это не то, что мы хотели перед матчем. Это бы не сделало нашу игру ничуть лучше", — цитирует Клоппа Sky Sports.