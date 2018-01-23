Клопп "разочарован и зол" поражением от "Суонси"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что разочарован и даже зол игрой своей команды в выездном матче Премьер-Лиги против "Суонси".

В понедельник вечером "красные" потерпели неожиданное поражение в гостях у последней команды команды Премьер-Лиги со счетом 1:0, хотя в предыдущем туре отпраздновали победу над первой командой дивизиона — 4:3 над "Манчестер Сити".

Клопп не хочет возвращаться к предыдущему матчу, но признает, что в этот вечер "красные" были чересчур плохи, а упущенный на исходе компенсированного времени 100-процентный момент едва ли бы скрасил впечатление.

"Кажется, словно прошлый уикенд был полгода назад. Мне не интересно, что было на прошлой неделе".

"Я разочарован, и я зол, потому что было не обязательно делать то, что мы делали сегодня. Мы должны извлечь урок из этого. В последние недели парни неплохо выступали, но это не помогло нам сегодня вечером. Этот результат должен вызывать очень неприятные чувства, и он их вызывает".

"Мы проиграли матч в первом тайме — не только потому, что пропустили гол, но и потому, что не выдерживали позиции, в которых хотели находиться. Многими отрезками наша игра не была хорошей".

"Мы хотели играть иначе, но этого не происходило на поле. Мы имели моменты, которые не использовали, а также чистейший момент на последней секунде, и я не знаю, как мяч не попал в ворота".

"Нас бы устроило очко, но это не то, что мы хотели перед матчем. Это бы не сделало нашу игру ничуть лучше", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Суонси

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. skazka 23.01.2018 09:07 # skazka
    Нормально играл Ливерпуль! Хейтеры прочь! Просто не свезло(
    так бывает, после больших матчей команда сдаёт - любая

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  2. fc-oil 23.01.2018 08:50 # fc-oil
    Ван Дейк классную голевуху выдал. топ!

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  3. tursa 23.01.2018 08:41 # tursa
    ждите новую серию

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  4. redwhitegun 23.01.2018 08:17 # redwhitegun
    Тоттенхэм vs Манчестер Юнайтед
    Ливерпуль vs Тоттенхэм 04 февраля
    Тоттенхэм vs Арсенал 10 февраля

    Источник: http://fapl.ru/teams/9/

    Найс график у петухов, но я готов поспорить что Шпоры наберут за эти 3 матча больше очков чем колбаса за 3 своих.

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  5. mu-fc 23.01.2018 08:05 # mu-fc
    личные сучки свонси, 3 игры 3 поражения, гол привез самый дорогой средний защитник мира )))

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