Санчес: "С детства мечтал выступать за "Юнайтед"

Новичок "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес признался, что с детства мечтал выступать за клуб с "Олд Траффорд".

Накануне вечером "красные дьяволы" подтвердили переход Санчеса, взамен отправив в "Арсенал" плеймейкера Генриха Мхитаряна. В интервью MUTV 29-летний чилиец рассказал, что "Юнайтед" занимает особое место в его сердце.



"С юных лет я всегда говорил, что мечтаю выступать за "Манчестер Юнайтед". Я говорю об этом не только потому, что сейчас нахожусь здесь, и сегодня это стало явью. Будучи ребенком, я всегда говорил, что мне хотелось бы поиграть за "Юнайтед", и однажды я даже вел переговоры насчет этого с сэром Алексом Фергюсоном".



"Мы беседовали около 20 минут. И я сказал ему, что мечтаю перейти в "Манчестер Юнайтед". Это действительный громадный и очень мощный клуб, и теперь, когда мне предоставилась возможность оказаться здесь, я смотрю на эмблему, и мои волосы встают дыбом, потому что это мощный клуб, самый большой в Англии", — сообщил Санчес.