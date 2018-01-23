Санчес: "С детства мечтал выступать за "Юнайтед"

Алексис Санчес Новичок "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес признался, что с детства мечтал выступать за клуб с "Олд Траффорд".

Накануне вечером "красные дьяволы" подтвердили переход Санчеса, взамен отправив в "Арсенал" плеймейкера Генриха Мхитаряна. В интервью MUTV 29-летний чилиец рассказал, что "Юнайтед" занимает особое место в его сердце.

"С юных лет я всегда говорил, что мечтаю выступать за "Манчестер Юнайтед". Я говорю об этом не только потому, что сейчас нахожусь здесь, и сегодня это стало явью. Будучи ребенком, я всегда говорил, что мне хотелось бы поиграть за "Юнайтед", и однажды я даже вел переговоры насчет этого с сэром Алексом Фергюсоном".

"Мы беседовали около 20 минут. И я сказал ему, что мечтаю перейти в "Манчестер Юнайтед". Это действительный громадный и очень мощный клуб, и теперь, когда мне предоставилась возможность оказаться здесь, я смотрю на эмблему, и мои волосы встают дыбом, потому что это мощный клуб, самый большой в Англии", — сообщил Санчес.



Метки Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2018 07:00

Количество просмотров Просмотров: 5204

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 23.01.2018 10:30 # chr1s8rown
    бляяяяять . даже шлюхи так не говорили б . охует. трахайте его кто нибудь чтобы так не говорил

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  2. leon-britton 23.01.2018 10:07 # leon-britton
    Обоссал гейгуннеров и поводил им шершавым мухомором по губам.

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  3. al-faarabi 23.01.2018 10:02 # al-faarabi
    продажный, как мать собакевича

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  4. reddevil13 23.01.2018 09:05 # reddevil13
    Отличного тащера урвали. 12 очков отставания уже не успеем отыграть, но битву за второе место можно не начинать даже.

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  5. makeewadim 23.01.2018 08:41 # makeewadim
    Сэр Санчес.

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  6. gidro-met 23.01.2018 08:39 # gidro-met
    Наконец-то


    КАМИНГ+АУТ

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  7. abse 23.01.2018 08:26 # abse
    Футболисты редко говорят такие вещи сами, обычно за них это делают их агенты, чтобы получить как можно больше денег и продвигать игрока, показывая их с самой лучшей стороны

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  8. tjk4 23.01.2018 08:25 # tjk4
    мощный клуб

    Источник: http://fapl.ru/posts/60064/

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  9. dulnike 23.01.2018 08:21 # dulnike
    Тем временем Мхитарян:
    «Я очень рад, что мы смогли завершить сделку, и очень рад быть здесь. Для меня это мечта, ставшая явью, так как я всегда хотел выступать за «Арсенал». Теперь, когда я здесь, я сделаю всё возможное, чтобы вписать новые страницы в историю клуба».

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  10. dulnike 23.01.2018 08:19 # dulnike
    врун. ты тогда еще мог выбрать МЮ а не барсу

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  11. cheech-mc 23.01.2018 08:13 # cheech-mc
    Фууу, Санчес , сплюнь говно с языка

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  12. mu-fc 23.01.2018 08:06 # mu-fc
    в этом году может ниче и не выиграем, но в след сезоне будем ипать всех, надо купить в опорку топоря и все

    (ответить)

  13. sawbones 23.01.2018 08:01 # sawbones
    За такой то гонорар и не такой скажешь)))
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  14. ataman 23.01.2018 07:52 # ataman
    Обидно наверно фанам Арсенала за такие слова

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  15. chelsea-super 23.01.2018 07:51 # chelsea-super
    Ахахаахах

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  16. mcfc-9320 23.01.2018 07:38 # mcfc-9320
    очень смешно санчез ну и сиди там без трофеев
    до окончание карьеры

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  17. vahrom 23.01.2018 07:36 # vahrom
    Какие же всё таки дурачки эти футболисты. Такие слова уже ни один адекватный человек всерьёз не воспринимает, для кого эту хрень вообще говорят ?

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  18. gjchancel 23.01.2018 07:30 # gjchancel
    Джеко с детства мечтал играть за Челси :)

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  19. j-silver 23.01.2018 07:19 # j-silver
    вел переговоры с сафом, сказал что мечтает. а че не перешел тогда раньше?

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  20. fly-emirates7 23.01.2018 07:19 # fly-emirates7
    Когда мне необходимо принимать трудное решение, я всегда прислушиваюсь к маленькому мальчику внутри меня. Он подсказывал мне сделать такой выбор. Он кричал о „Манчестер Юнайтед“.

    Знакомые слова? а на самом деле, красава... выбить в 29 лет ЗП больше чем у Погба... как говориться зачем ехаь в Китай, если и тут хорошо... единственный минус, жить придеться в пригороде...

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