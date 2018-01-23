Санчес: "С детства мечтал выступать за "Юнайтед"
Новичок "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес признался, что с детства мечтал выступать за клуб с "Олд Траффорд".
Накануне вечером "красные дьяволы" подтвердили переход Санчеса, взамен отправив в "Арсенал" плеймейкера Генриха Мхитаряна. В интервью MUTV 29-летний чилиец рассказал, что "Юнайтед" занимает особое место в его сердце.
"С юных лет я всегда говорил, что мечтаю выступать за "Манчестер Юнайтед". Я говорю об этом не только потому, что сейчас нахожусь здесь, и сегодня это стало явью. Будучи ребенком, я всегда говорил, что мне хотелось бы поиграть за "Юнайтед", и однажды я даже вел переговоры насчет этого с сэром Алексом Фергюсоном".
"Мы беседовали около 20 минут. И я сказал ему, что мечтаю перейти в "Манчестер Юнайтед". Это действительный громадный и очень мощный клуб, и теперь, когда мне предоставилась возможность оказаться здесь, я смотрю на эмблему, и мои волосы встают дыбом, потому что это мощный клуб, самый большой в Англии", — сообщил Санчес.
23.01.2018 07:00
Просмотров: 5204
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Последние комментарии:
бляяяяять . даже шлюхи так не говорили б . охует. трахайте его кто нибудь чтобы так не говорил
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Обоссал гейгуннеров и поводил им шершавым мухомором по губам.
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продажный, как мать собакевича
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Отличного тащера урвали. 12 очков отставания уже не успеем отыграть, но битву за второе место можно не начинать даже.
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Сэр Санчес.
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Наконец-то
КАМИНГ+АУТ
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Футболисты редко говорят такие вещи сами, обычно за них это делают их агенты, чтобы получить как можно больше денег и продвигать игрока, показывая их с самой лучшей стороны
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мощный клуб
Источник: http://fapl.ru/posts/60064/
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Тем временем Мхитарян:
«Я очень рад, что мы смогли завершить сделку, и очень рад быть здесь. Для меня это мечта, ставшая явью, так как я всегда хотел выступать за «Арсенал». Теперь, когда я здесь, я сделаю всё возможное, чтобы вписать новые страницы в историю клуба».
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врун. ты тогда еще мог выбрать МЮ а не барсу
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Фууу, Санчес , сплюнь говно с языка
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в этом году может ниче и не выиграем, но в след сезоне будем ипать всех, надо купить в опорку топоря и все
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За такой то гонорар и не такой скажешь)))
https://prnt.sc/i48t8s
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Обидно наверно фанам Арсенала за такие слова
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Ахахаахах
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очень смешно санчез ну и сиди там без трофеев
до окончание карьеры
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Какие же всё таки дурачки эти футболисты. Такие слова уже ни один адекватный человек всерьёз не воспринимает, для кого эту хрень вообще говорят ?
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Джеко с детства мечтал играть за Челси :)
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вел переговоры с сафом, сказал что мечтает. а че не перешел тогда раньше?
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Когда мне необходимо принимать трудное решение, я всегда прислушиваюсь к маленькому мальчику внутри меня. Он подсказывал мне сделать такой выбор. Он кричал о „Манчестер Юнайтед“.
Знакомые слова? а на самом деле, красава... выбить в 29 лет ЗП больше чем у Погба... как говориться зачем ехаь в Китай, если и тут хорошо... единственный минус, жить придеться в пригороде...
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