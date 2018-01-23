"Челси" согласовал покупку Палмери и Джеко
"Челси" достиг договоренности с "Ромой" относительно приобретения левого защитника Эмерсона Палмери и нападающего Эдина Джеко общей стоимостью 50 миллионов фунтов.
Ранее в январе чемпионы Премьер-Лиги перебрали кучу кандидатур среди нападающих, но в итоге остановились на Джеко. Как стало известно Daily Mirror, в понедельник представители экс-игрока "Манчестер Сити" прилетели в Лондон, чтобы обсудить заключительные детали сделки.
Несмотря на опасения 31-летнего боснийца насчет игрового времени на "Стэмфорд Бридж" и строгую политику лондонского клуба в отношении возрастных игроков, "синие" уверены, что соблазнят Джеко — этому должен поспособствовать контракт с зарплатой в 120 тыс. фунтов в неделю.
А вот с Палмери "Челси" уже даже согласовал и условия личного контракта. По информации Evening Standard, Эмерсон заключит сделку до 2022 года и будет получать около 42 тыс. фунтов еженедельно.
Достигнув договоренности с 23-летним итальянцем бразильского происхождения, который добавит конкуренции на левом фланге Маркосу Алонсо, "Челси" дал зеленый свет на переход Кенеди в "Ньюкасл" на правах аренды.
23.01.2018 06:00
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Последние комментарии:
Как я и предсказывал оформили топчика за 50 млн)). Челси похож на Арс, топы уходят за пол цены в др клубы, на их место приходят обедки топов
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в ЛЧ то всё равно не заявишь, а за четверку как раз борьбу выиграть можно
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Просто бизнес кар....
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Свонсиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии
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пенсы всегда скупают тех, кто их карает на поле
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Джеко Красавец! Нагнул пенсов в ЛЧ так, что они предложили ему контракт. Наверно контекс заеп.ался смотреть как мората является от каждого прикосновения. Про бачюшкаи вообще молчу, лигенду челси.
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Джеко - это конечно шикарнейшее усиление здесь и сейчас. Лучшего варианта и не придумаешь. Жаль только то, что он уже возрастной. Скорее всего отработает свой контракт и уйдёт свободным агентом. Ну в принципе это не проблема, так как к тому времени Абрахам будет готов занять его место. Надеюсь, что Миши продадут пока он нормально стоит.
Ну и Эмерсон - это отличный выбор на позицию запосного левого латераля на остаток этого сезона и на позицию основного левого латераля в будущем. Парень в полном порядке, должен обязательно заиграть топ уровне со временем.
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Эмерсон хз, надеюсь добавит конкуренции Алонсо, а вот Джеко норм, для баночника сгодится.
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пенсы поглядели на колбасу с салахом и решили перезапустить карьеру джеко в наглии? хуюшки. не умеют они, за редким исключением, использовать игроков по назначению. тот же мората: прирожденный джокер, но и его долбоебы используют не так, как надо. а за джеко можно порадоваться: выбьет неплохой контракт перед тем, как уехать доигрывать в турцию\китай\сша.
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Джеко как джокер в Сити неплохо справлялся. Надеюсь и тут неплохо проявит себя в этой роли! А этот Палмери такой же ноунейм как и Жопакоста. Надеюсь хоть уровнем игры не ниже
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Опять поссали на лузеров говорящих о Кэролах и Краучах
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