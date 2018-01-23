"Челси" согласовал покупку Палмери и Джеко

"Челси" достиг договоренности с "Ромой" относительно приобретения левого защитника Эмерсона Палмери и нападающего Эдина Джеко общей стоимостью 50 миллионов фунтов.

Ранее в январе чемпионы Премьер-Лиги перебрали кучу кандидатур среди нападающих, но в итоге остановились на Джеко. Как стало известно Daily Mirror, в понедельник представители экс-игрока "Манчестер Сити" прилетели в Лондон, чтобы обсудить заключительные детали сделки.



Несмотря на опасения 31-летнего боснийца насчет игрового времени на "Стэмфорд Бридж" и строгую политику лондонского клуба в отношении возрастных игроков, "синие" уверены, что соблазнят Джеко — этому должен поспособствовать контракт с зарплатой в 120 тыс. фунтов в неделю.



А вот с Палмери "Челси" уже даже согласовал и условия личного контракта. По информации Evening Standard, Эмерсон заключит сделку до 2022 года и будет получать около 42 тыс. фунтов еженедельно.



Достигнув договоренности с 23-летним итальянцем бразильского происхождения, который добавит конкуренции на левом фланге Маркосу Алонсо, "Челси" дал зеленый свет на переход Кенеди в "Ньюкасл" на правах аренды.