"Ливерпуль" неожиданно проиграл "Суонси"

Алфи Моусон Обыграв первую команду Премьер-Лиги в предыдущем туре, спустя восемь дней "Ливерпуль" сенсационно уступил последней команде дивизиона, потерпев поражение 1:0 в гостях у "Суонси".

Относительно ничьей 1:1 против "Ньюкасла" в стартовом составе "лебедей" появились Федерико Фернандес, Кайл Ноутон и Лерой Фер, заменив Оливера Макберни, Кайла Бартли и Тома Кэрролла.

Впервые в стартовом составе "красных" на матч Премьер-Лиги появился защитник Виргил Ван Дейк, заменив Деяна Ловрена. Сидящий на чемоданах Эмре Джан получил право примерить капитанскую повязку.

Гости достаточно осторожно начали матч, но затем принялись планомерно наращивать процент по владению мячом. Уже на 14-й минуте защитнику "Суонси" Мартину Олссену пришлось выносить снаряд с линии своих ворот после удара Роберто Фирмино, однако за мгновение до этого прозвучал свисток рефери из-за игры рукой.

Впоследствии пробить пытались Ван Дейк и Мохамед Салаха, однако первым, кто попал в створ и сделал это по правилам, стал Алекс Окслейд-Чемберлен — с его ударом на 33-й минуте уверенно справился бывший партнер по "Арсеналу" Лукаш Фабиански.

"Лебеди" редко приближались к воротам Лориса Кариуса, но на 40-й минуте все-таки заработали право на угловой. Борьбу на втором этаже выиграл Ван Дейк, сбросив мяч прямо на Фернандеса, от которого как от стенки сфера отскочила к Алфи Моусону, а тот немедленно поразил нижний угол — 1:0.

Какое-то время "Ливерпуль" выглядел растерянно, но все-таки получил прекрасный момент, чтобы уйти на счет при равном счете. Салах совершил прорыв по левому флангу, а затем выполнил мягкий заброс в центр штрафной на Садио Мане. Сенегалец из выгодной позиции пробил выше.

С началом второго тайма "красные" закрепились на чужой половине поля, но играли без темпа и без остроты. Лишь на 56-й минуте Эндрю Робертсону удался отличный прострел с левого фланга, однако никто из его партнеров не поспел на дальнюю штангу.

Время неумолимо истекало, а "Ливерпуль" словно бился о бетонную стену. Хозяева совершенно не давали сопернику пространства, и Фабиански практически не вступал в игру.

На исходе компенсированного времени "красные" были обязаны сравнивать счет, но Фирмино нанес удар головой в перекладину, а Адам Лаллана не разобрался на добивании. "Суонси" удержал победу.

Возможно, яркая победа над "Манчестер Сити" истощила "Ливерпуль" морально и физически. Открыв счет, "Суонси" смог полностью закрыться и сделать ставку на свою сильнейшую линию — оборонительную. "Лебеди" измотали и без того не свежего соперника, добившись неожиданного результата.

"Суонси" — "Ливерпуль". Отчет о матче



Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Суонси

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2018 00:55

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Последние комментарии:




  1. chelsealondon 23.01.2018 08:26 # chelsealondon
    Зачем неожиданно очень даже ожидаемо....

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  2. sausage 23.01.2018 08:18 # sausage
    Грустно конечно, что проиграли этим немощам, но ради такого фейерверка из пенсов можно один раз и потерпеть.

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  3. mr-dodds 23.01.2018 08:17 # mr-dodds
    Азхазха, как жёстко обосцали портовых. Лебеди на классе, а клооппико только на кураже и умеет играть.
    И "хозяин лузерпульцев" предсказывал подобный расклад, теперь то всю неделю может их обсирать, собирать, писять)

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  4. sellman 23.01.2018 08:10 # sellman
    Кто у Свонси сосет куй,
    Бестрофейный Loser'пуль!

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  5. golokante 23.01.2018 08:10 # golokante
    Никаких эмоций. Ливерпуль не представляет угрозы, чтобы радоваться его осечкам.

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  6. funkyfresh 23.01.2018 07:51 # funkyfresh
    колбаса верна себе, так и остались середняками, тут уже ничего не поможет, ваше место в музее

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  7. esen10 23.01.2018 07:48 # esen10
    Ливер Сити вынес Суонси попал. Это АПЛ ребята без коррупции

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  8. dragonishka 23.01.2018 07:47 # dragonishka
    Обыграть команду с первого места и проиграть последней...Клопп топ.

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  9. rollik707 23.01.2018 07:34 # rollik707
    Думал ну, все есть клуп кто может составить конкуренцию щити. Ан-нет, оказалось то, что раз в год и палка(и) стреляет(ют)

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  10. mikkiynwa 23.01.2018 07:28 # mikkiynwa
    Не повезло конечно. Но не отскакивать же как Чулси постоянно.

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  11. iroquez 23.01.2018 07:20 # iroquez
    Говнапуля

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  12. rollik707 23.01.2018 07:18 # rollik707
    Меееееееееееееееееееееееелллллььььььььщщщщщщщщщщууууууууууууууууууууууууууутттттттттттт

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  13. mcferson 23.01.2018 07:18 # mcferson
    ФК Спартак Мерсисайд)

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  14. wymkentski 23.01.2018 07:14 # wymkentski
    Надеюсь Арсенал выкинет этих немощей из 4, заняв свое родное место, а лузерпуль пусть катиться на свое 6 место, бомжам не место в тусе королей, ваш уровень эвертон, саутгемптон и тому подобные (:

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  15. rollik707 23.01.2018 07:14 # rollik707
    Лол кууууууууууууууууллл ливапууууулллл

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  16. liverfun 23.01.2018 07:07 # liverfun
    Очевидно одно: ливерпуль радует всех своей игрой, от своих фанатов, до хейтеров. Все смотрят, как красные играют. Клопп топ добился своего и сделал красных самой обсуждаемой и интересной командой апл. Это просто факт, как и то, что эта случайность со свонси никак ни повлияла на таблицу и озвученные тренером задачи на остаток сезона

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  17. tursa 23.01.2018 06:32 # tursa
    блин че теперь весь день под шконкой лежать чтоле

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  18. j-silver 23.01.2018 06:29 # j-silver
    ах ах че там, у шершавых говорят ван дейк топово затащил ах ах ах

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  19. joker08 23.01.2018 06:12 # joker08
    с победой

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  20. mu-fc 23.01.2018 05:32 # mu-fc
    типичный лузерпуль, могут обыграть кого угодно, могут просрать кому угодно. у очкарика пукан наверное разорвался

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