"Ливерпуль" неожиданно проиграл "Суонси"

Обыграв первую команду Премьер-Лиги в предыдущем туре, спустя восемь дней "Ливерпуль" сенсационно уступил последней команде дивизиона, потерпев поражение 1:0 в гостях у "Суонси".

Относительно ничьей 1:1 против "Ньюкасла" в стартовом составе "лебедей" появились Федерико Фернандес, Кайл Ноутон и Лерой Фер, заменив Оливера Макберни, Кайла Бартли и Тома Кэрролла.



Впервые в стартовом составе "красных" на матч Премьер-Лиги появился защитник Виргил Ван Дейк, заменив Деяна Ловрена. Сидящий на чемоданах Эмре Джан получил право примерить капитанскую повязку.



Гости достаточно осторожно начали матч, но затем принялись планомерно наращивать процент по владению мячом. Уже на 14-й минуте защитнику "Суонси" Мартину Олссену пришлось выносить снаряд с линии своих ворот после удара Роберто Фирмино, однако за мгновение до этого прозвучал свисток рефери из-за игры рукой.



Впоследствии пробить пытались Ван Дейк и Мохамед Салаха, однако первым, кто попал в створ и сделал это по правилам, стал Алекс Окслейд-Чемберлен — с его ударом на 33-й минуте уверенно справился бывший партнер по "Арсеналу" Лукаш Фабиански.



"Лебеди" редко приближались к воротам Лориса Кариуса, но на 40-й минуте все-таки заработали право на угловой. Борьбу на втором этаже выиграл Ван Дейк, сбросив мяч прямо на Фернандеса, от которого как от стенки сфера отскочила к Алфи Моусону, а тот немедленно поразил нижний угол — 1:0.



Какое-то время "Ливерпуль" выглядел растерянно, но все-таки получил прекрасный момент, чтобы уйти на счет при равном счете. Салах совершил прорыв по левому флангу, а затем выполнил мягкий заброс в центр штрафной на Садио Мане. Сенегалец из выгодной позиции пробил выше.



С началом второго тайма "красные" закрепились на чужой половине поля, но играли без темпа и без остроты. Лишь на 56-й минуте Эндрю Робертсону удался отличный прострел с левого фланга, однако никто из его партнеров не поспел на дальнюю штангу.



Время неумолимо истекало, а "Ливерпуль" словно бился о бетонную стену. Хозяева совершенно не давали сопернику пространства, и Фабиански практически не вступал в игру.



На исходе компенсированного времени "красные" были обязаны сравнивать счет, но Фирмино нанес удар головой в перекладину, а Адам Лаллана не разобрался на добивании. "Суонси" удержал победу.



Возможно, яркая победа над "Манчестер Сити" истощила "Ливерпуль" морально и физически. Открыв счет, "Суонси" смог полностью закрыться и сделать ставку на свою сильнейшую линию — оборонительную. "Лебеди" измотали и без того не свежего соперника, добившись неожиданного результата.



"Суонси" — "Ливерпуль". Отчет о матче