Куртуа выбирает между тремя клубами

Тибо Куртуа Голкипер "Челси" Тибо Куртуа выбирает между тремя вариантами продолжения карьеры. Бельгиец может остаться в Лондоне или уехать в "Реал" или ПСЖ.

Не сумев переманить Кепу Аррисабалагу из "Атлетика", "сливочные" возобновили интерес к 24-летнему Куртуа, который до сих пор не может согласовать новый контракт с "Челси" и неоднократно намекал на желание вернуться в Мадрид, где он провел три года в аренде в "Атлетико".

Эксперт Sky Sports Гийом Балаг уверен, что Тибо выбирает между тремя вариантами. Куртуа может перебраться на "Сантьяго Бернабеу", остаться в "Челси", заключив улучшенную сделку, или уехать на заработки в ПСЖ.

Более того, парижане даже проделали предварительную работу по трансферу Куртуа, однако сам вратарь склоняется к возвращению в столицу Испании. Независимо от своего решения, Тибо станет самым высокооплачиваемым голкипером мира.




Метки Куртуа, ПСЖ, Реал, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 22.01.2018 22:00

Количество просмотров Просмотров: 427

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kojan 22.01.2018 22:09 # kojan
    уйдёт в Реал...

    (ответить)

  2. yamateh 22.01.2018 22:05 # yamateh
    Обычно вратари стабильные, этот какой-то далб. заебал если честно

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: