Куртуа выбирает между тремя клубами

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа выбирает между тремя вариантами продолжения карьеры. Бельгиец может остаться в Лондоне или уехать в "Реал" или ПСЖ.

Не сумев переманить Кепу Аррисабалагу из "Атлетика", "сливочные" возобновили интерес к 24-летнему Куртуа, который до сих пор не может согласовать новый контракт с "Челси" и неоднократно намекал на желание вернуться в Мадрид, где он провел три года в аренде в "Атлетико".



Эксперт Sky Sports Гийом Балаг уверен, что Тибо выбирает между тремя вариантами. Куртуа может перебраться на "Сантьяго Бернабеу", остаться в "Челси", заключив улучшенную сделку, или уехать на заработки в ПСЖ.



Более того, парижане даже проделали предварительную работу по трансферу Куртуа, однако сам вратарь склоняется к возвращению в столицу Испании. Независимо от своего решения, Тибо станет самым высокооплачиваемым голкипером мира.