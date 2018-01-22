Де Брюйне заключил новый контракт с "Сити"

Кевин Де Брюйне "Манчестер Сити" объявил о подписании нового контракта с плеймейкером Кевином Де Брюйне. Бельгиец останется на "Этихад" как минимум до лета 2023 года.

Де Брюйне перебрался в "Сити" два с половиной года назад из "Вольфсбурга". В дебютном сезоне Кевин помог "горожанам" добраться до полуфинала Лиги Чемпионов.

Под руководством Пепа Гвардиолы плеймейкер вышел на новый уровень, став настоящим лидером команды. Высока вероятность, что именно Де Брюйне будет признан лучшим игроком сезона в Премьер-Лиге.

В отличие от "Арсенала", "Сити" заранее озаботился подписанием нового контракта со своей звездой. Сегодня все формальности были соблюдены, и Кевин продлил сотрудничество с клубом до лета 2023 года.

По слухам, теперь именно Де Брюйне стал самым высокооплачиваемым игроком "горожан". Зарплата Кевина увеличилась до 260 тысяч фунтов в неделю.

"Как я уже говорил ранее, моим желанием всегда было остаться в "Сити". С самого первого дня здесь я чувствую себя как дома. Мы не только побеждаем, но и показываем великолепный футбол. Для меня честь быть в этой команде, и я с нетерпением жду наших будущих успехов", - сообщил Де Брюйне официальному сайту "Сити".




Метки Де Брюйне, контракты, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 22.01.2018 21:25

Количество просмотров Просмотров: 840

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kos9k 22.01.2018 21:47 # kos9k
    Лучший в АПЛ на пару с Салахом!

    (ответить)

  2. jesus33 22.01.2018 21:35 # jesus33
    Зарплата Кевина увеличилась до 260 тысяч фунтов в неделю.

    Источник: http://fapl.ru/posts/60060/

    Норм
    Зарплата 26 летнего КДБ по новому контракту 260к в неделю.

    Зарплата 30 летнего Санчеса в МЮ 400к в неделю.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: