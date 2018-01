"Юнайтед" и "Арсенал" осуществили обмен Мхитарян-Санчес

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" официально подтвердили обмен полузащитника Генриха Мхитаряна на нападающего Алексиса Санчеса.

Ранее в январе претендентом номер один на Санчеса считался "Манчестер Сити". "Горожане" пытались приобрести Алексиса еще прошлым летом, предлагая тогда 60 миллионов фунтов.



Однако проблемы "Юнайтед" с нападением — затяжной спад у Ромелу Лукаку и возвращение в лазарет Златана Ибрагимовича — заставили главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо вступить в борьбу за 29-летнего чилийца, чей контракт с "канонирами" истекал в конце сезона.



"Юнайтед" сделал настолько выгодное предложение Санчесу, что "Сити" был вынужден выйти из борьбы за игрока. И вот сегодня трансфер Алексиса на "Олд Траффорд" был официально подтвержден.



Чтобы заполучить экс-игрока "Барселоны", Моуриньо пришлось принести в жертву Мхитаряна, с которым у него осенью, если верить слухам, случился серьезный конфликт на тренировочной базе. Таким образом, "Юнайтед" и "Арсенал" обменялись футболистами, без доплаты с чьей-либо стороны.



"Я в восторге от перехода в крупнейший клуб мира. Я провел три с половиной замечательных года в "Арсенале", и я сохранил очень позитивные воспоминания об этом клубе и его фанатах. Я не мог отказаться от возможности выступать на этом историческом стадионе и работать с Жозе Моуриньо. Я очень горжусь тем, что стал первым чилийским игроком в "Юнайтед" и надеюсь показать нашим фанатам со всего мира, почему клуб захотел пригласить меня", — сообщил Санчес.



"Алексис один из лучших атакующих игроков в мире, и он дополнит нашу очень молодую и талантливую группу игроков. Он придаст ей амбиций, драйва и характера, — качеств, которыми должен обладать игрок "Манчестер Юнайтед". Этот игрок сделает команду сильнее и заставит болельщиков гордиться размахом и престижем своего клуба", — высказался Моуриньо.



"Я очень рад, что мы смогли завершить эту сделку, и я очень рад оказаться здесь. Моя мечта исполнилась, потому что я всегда мечтал выступать за "Арсенал". Теперь я здесь, я буду стараться изо всех сил ради этого клуба, чтобы творить историю", — заявил Мхитарян.



"Генрих — совершенный игрок. Он создает моменты, он хорошо обороняется, он может покрывать дистанцию, а также он очень демонстрирует большую самоотдачу. Должен сказать, что он игрок со всеми атрибутами", — сообщил главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер.





