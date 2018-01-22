"Юнайтед" и "Арсенал" осуществили обмен Мхитарян-Санчес
"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" официально подтвердили обмен полузащитника Генриха Мхитаряна на нападающего Алексиса Санчеса.
Ранее в январе претендентом номер один на Санчеса считался "Манчестер Сити". "Горожане" пытались приобрести Алексиса еще прошлым летом, предлагая тогда 60 миллионов фунтов.
Однако проблемы "Юнайтед" с нападением — затяжной спад у Ромелу Лукаку и возвращение в лазарет Златана Ибрагимовича — заставили главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо вступить в борьбу за 29-летнего чилийца, чей контракт с "канонирами" истекал в конце сезона.
"Юнайтед" сделал настолько выгодное предложение Санчесу, что "Сити" был вынужден выйти из борьбы за игрока. И вот сегодня трансфер Алексиса на "Олд Траффорд" был официально подтвержден.
Чтобы заполучить экс-игрока "Барселоны", Моуриньо пришлось принести в жертву Мхитаряна, с которым у него осенью, если верить слухам, случился серьезный конфликт на тренировочной базе. Таким образом, "Юнайтед" и "Арсенал" обменялись футболистами, без доплаты с чьей-либо стороны.
"Я в восторге от перехода в крупнейший клуб мира. Я провел три с половиной замечательных года в "Арсенале", и я сохранил очень позитивные воспоминания об этом клубе и его фанатах. Я не мог отказаться от возможности выступать на этом историческом стадионе и работать с Жозе Моуриньо. Я очень горжусь тем, что стал первым чилийским игроком в "Юнайтед" и надеюсь показать нашим фанатам со всего мира, почему клуб захотел пригласить меня", — сообщил Санчес.
"Алексис один из лучших атакующих игроков в мире, и он дополнит нашу очень молодую и талантливую группу игроков. Он придаст ей амбиций, драйва и характера, — качеств, которыми должен обладать игрок "Манчестер Юнайтед". Этот игрок сделает команду сильнее и заставит болельщиков гордиться размахом и престижем своего клуба", — высказался Моуриньо.
"Я очень рад, что мы смогли завершить эту сделку, и я очень рад оказаться здесь. Моя мечта исполнилась, потому что я всегда мечтал выступать за "Арсенал". Теперь я здесь, я буду стараться изо всех сил ради этого клуба, чтобы творить историю", — заявил Мхитарян.
"Генрих — совершенный игрок. Он создает моменты, он хорошо обороняется, он может покрывать дистанцию, а также он очень демонстрирует большую самоотдачу. Должен сказать, что он игрок со всеми атрибутами", — сообщил главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер.
🎹 Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Alexis7…#GGMU #MUFC @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/t9RIIx4mE4— Manchester United (@ManUtd) 22 января 2018 г.
22.01.2018 21:20
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Последние комментарии:
Ну че ссать будут ща на залупуль
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Поссали на щольси
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Удачи, Алексис.
Добро пожаловать, Генрих.
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"Мхитарян был в слезах, когда покидал «Олд Траффорд». Я бы тоже (плакал — прим.), если бы переходил от паркования автобуса к игре в прекрасный футбол", — написал Уэлбек.
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https://www.youtube.com/watch?v=I6lVLUfx6Xs
)))
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Чё-то в глориус с помойки покупать такой мусор как Матич и Санчез. И всё равно года 3 чемпиком будет Сити, пока Пип не наиграется.
Ну и "шутка про армянское имя Венгера"
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ВАУХАХАХ ДЖАН КЭП
сукаааааааа
клап просто уничтожил всю значимость капитанской повязки
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Liverpool Xl vs. Swansea: Karius, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Can, Wijnaldum, Chamberlain, Salah, Mane, Firmino.
Subs: Mignolet, Klavan, Alexander-Arnold, Milner, Lallana, Ings, Solanke
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По переходу Санчеса:
Да, в этом и все "величие" мю. Наскоряк заплатить бешеные деньги + игрока благодаря которому играют в лч. 400 тон самому игроку и все ради того что бы он не ждал пол года и своих подъемных за лояльность от, казалось бы, денежных мешков. Довольно жалко со стороны юнайтед, но зато наглядно показывает кто в манчестере щас правит.
По самому Санчесу:
Поднимать тонны бабла можно было бы и в мс, но при этом еще и реально претендовать на самые крутые трофеи в виде лч и апл. При этом играя в привлекательный футбол и набивая статистику результативности и записывая свое имя в историю футбола.
Будет интересно глянуть как он будет играть деревенский, защитный ватокат.
По Мхо:
С одной стороны безумно рад за Гено. Наконец он может скинуть защитные оковы антифутбола и заблистать в своей стихии комбинационной и атакующей игры. С другой стороны в нынешних реалиях переход в арсенал это явное понижение. А самое главное полная неизведанность в будущем. Кто заменит старика? Застанет ли Гено эту замену? Кароче много вопросов. Но решение бало однозначно верным. Рожденный летать ползать не может. Удачи Гено.
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
"Юнайтед" вступил в борьбу за Алексиса Санчеса
11.01.2018 16:26 #
bezviz
у мю нет шансов если предложат даже 100 млн, а сити 15))
Источник: http://fapl.ru/posts/59803/?c=1
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По одной презентации можно увидеть какой большой клуб МЮ по сравнению с Арсеналом. Гг быстренько сфотали все, а у нас целый трейлер вышел
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Надо бы уже переобуваться и находить в нем массу положительных качеств, но чёт не хочется :(
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Санчес канеш топарь жуткий, и в игровом плане и в человеческом, видно было, что его уже год тянет блевать от Арсенала, но все в каждом матче выкладывался на 200%, за пределами поля никаких вбросов не кидал, сми даже не на чем было желтуху разводить.
В общем, провалиться ему канеш в мю вместе со всей командой, но думаю, манки оргазмировать будут от его игры.
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жалко, арменин толковый игрок, но увы не с физруком
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Просто реАМсКа поздравлю ))
06.07.2016 19:58 #
reams
больно уж распиарен, а на деле быстро скагавится и через год свалит ))
03.10.2016 18:30 #
reams
пздц, купили распиаренное дно, скоро все забудут как его звали, хех
14.12.2017 22:47 #
reams
вот и закончился мхитарян, такое распиареное говно, рад что мавр это понял, пусть валит нах с АПЛ
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в первой же игре против ливерных Генрих, как Андрюша Аршавин, впендюрит им ЧЕТЫРИ в геморрой..
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"Я очень рад, что мы смогли завершить эту сделку, и я очень рад оказаться здесь. Моя мечта исполнилась, потому что я всегда мечтал выступать за "Арсенал".
и все ары с детство за гунеров
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Ну наконец то скааа
Надеюсь усилит МЮ
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На этой неделе сразу два футболиста с большой буквы и один армянин дебютируют за свои новые клубы. Коутиньо, Санчес, Мхитарян... Будем посмотреть.
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кажется что арсиноль о6оссали и нае6али, как без доплаты?)) ахахаха они что там л0хи совсем?)) но там доплата мю была райоле и мхитаряну. порядка 20-25 млн, почему об этом не написано? по сути, оба клуба в минусе, кто в большем минусе покажет игра этих обменок, но платить 450 кусков в неделю на протяжении аж 4.5 лет 30 летнему сдающему латиносу. который уже забил болт на футбол и не будет рвать ж0пу за англ. клуб, это маразм и дикий фейл, урок с иброй видать ничему не учит скамов
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