"Юнайтед" и "Арсенал" осуществили обмен Мхитарян-Санчес

Алексис Санчес "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" официально подтвердили обмен полузащитника Генриха Мхитаряна на нападающего Алексиса Санчеса.

Ранее в январе претендентом номер один на Санчеса считался "Манчестер Сити". "Горожане" пытались приобрести Алексиса еще прошлым летом, предлагая тогда 60 миллионов фунтов.

Однако проблемы "Юнайтед" с нападением — затяжной спад у Ромелу Лукаку и возвращение в лазарет Златана Ибрагимовича — заставили главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо вступить в борьбу за 29-летнего чилийца, чей контракт с "канонирами" истекал в конце сезона.

"Юнайтед" сделал настолько выгодное предложение Санчесу, что "Сити" был вынужден выйти из борьбы за игрока. И вот сегодня трансфер Алексиса на "Олд Траффорд" был официально подтвержден.

Чтобы заполучить экс-игрока "Барселоны", Моуриньо пришлось принести в жертву Мхитаряна, с которым у него осенью, если верить слухам, случился серьезный конфликт на тренировочной базе. Таким образом, "Юнайтед" и "Арсенал" обменялись футболистами, без доплаты с чьей-либо стороны.

"Я в восторге от перехода в крупнейший клуб мира. Я провел три с половиной замечательных года в "Арсенале", и я сохранил очень позитивные воспоминания об этом клубе и его фанатах. Я не мог отказаться от возможности выступать на этом историческом стадионе и работать с Жозе Моуриньо. Я очень горжусь тем, что стал первым чилийским игроком в "Юнайтед" и надеюсь показать нашим фанатам со всего мира, почему клуб захотел пригласить меня", — сообщил Санчес.

"Алексис один из лучших атакующих игроков в мире, и он дополнит нашу очень молодую и талантливую группу игроков. Он придаст ей амбиций, драйва и характера, — качеств, которыми должен обладать игрок "Манчестер Юнайтед". Этот игрок сделает команду сильнее и заставит болельщиков гордиться размахом и престижем своего клуба", — высказался Моуриньо.

"Я очень рад, что мы смогли завершить эту сделку, и я очень рад оказаться здесь. Моя мечта исполнилась, потому что я всегда мечтал выступать за "Арсенал". Теперь я здесь, я буду стараться изо всех сил ради этого клуба, чтобы творить историю", — заявил Мхитарян.

"Генрих — совершенный игрок. Он создает моменты, он хорошо обороняется, он может покрывать дистанцию, а также он очень демонстрирует большую самоотдачу. Должен сказать, что он игрок со всеми атрибутами", — сообщил главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер.



Генрих Мхитарян



Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Мхитарян, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2018 21:20

Количество просмотров Просмотров: 5894

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. chelsea-super 22.01.2018 22:18 # chelsea-super
    Ну че ссать будут ща на залупуль

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  2. one-on-one 22.01.2018 22:16 # one-on-one
    Поссали на щольси

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  3. arsland 22.01.2018 22:12 # arsland
    Удачи, Алексис.

    Добро пожаловать, Генрих.

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  4. unreal84 22.01.2018 22:06 # unreal84
    "Мхитарян был в слезах, когда покидал «Олд Траффорд». Я бы тоже (плакал — прим.), если бы переходил от паркования автобуса к игре в прекрасный футбол", — написал Уэлбек.

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  5. fail 22.01.2018 22:06 # fail
    https://www.youtube.com/watch?v=I6lVLUfx6Xs
    )))

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  6. ganinilyha 22.01.2018 22:05 # ganinilyha
    Чё-то в глориус с помойки покупать такой мусор как Матич и Санчез. И всё равно года 3 чемпиком будет Сити, пока Пип не наиграется.
    Ну и "шутка про армянское имя Венгера"

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  7. melwood-lfc 22.01.2018 22:03 # melwood-lfc
    ВАУХАХАХ ДЖАН КЭП

    сукаааааааа
    клап просто уничтожил всю значимость капитанской повязки

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  8. melwood-lfc 22.01.2018 22:02 # melwood-lfc
    Liverpool Xl vs. Swansea: Karius, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Can, Wijnaldum, Chamberlain, Salah, Mane, Firmino.

    Subs: Mignolet, Klavan, Alexander-Arnold, Milner, Lallana, Ings, Solanke

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  9. gerrard08 22.01.2018 21:58 # gerrard08
    По переходу Санчеса:
    Да, в этом и все "величие" мю. Наскоряк заплатить бешеные деньги + игрока благодаря которому играют в лч. 400 тон самому игроку и все ради того что бы он не ждал пол года и своих подъемных за лояльность от, казалось бы, денежных мешков. Довольно жалко со стороны юнайтед, но зато наглядно показывает кто в манчестере щас правит.

    По самому Санчесу:
    Поднимать тонны бабла можно было бы и в мс, но при этом еще и реально претендовать на самые крутые трофеи в виде лч и апл. При этом играя в привлекательный футбол и набивая статистику результативности и записывая свое имя в историю футбола.
    Будет интересно глянуть как он будет играть деревенский, защитный ватокат.

    По Мхо:
    С одной стороны безумно рад за Гено. Наконец он может скинуть защитные оковы антифутбола и заблистать в своей стихии комбинационной и атакующей игры. С другой стороны в нынешних реалиях переход в арсенал это явное понижение. А самое главное полная неизведанность в будущем. Кто заменит старика? Застанет ли Гено эту замену? Кароче много вопросов. Но решение бало однозначно верным. Рожденный летать ползать не может. Удачи Гено.

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  10. rachuba 22.01.2018 21:57 # rachuba
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    "Юнайтед" вступил в борьбу за Алексиса Санчеса

    11.01.2018 16:26 #
    bezviz

    у мю нет шансов если предложат даже 100 млн, а сити 15))

    Источник: http://fapl.ru/posts/59803/?c=1

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  11. januzaj00 22.01.2018 21:55 # januzaj00
    По одной презентации можно увидеть какой большой клуб МЮ по сравнению с Арсеналом. Гг быстренько сфотали все, а у нас целый трейлер вышел

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  12. alexrez 22.01.2018 21:54 # alexrez
    Надо бы уже переобуваться и находить в нем массу положительных качеств, но чёт не хочется :(

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  13. toledo 22.01.2018 21:54 # toledo
    Санчес канеш топарь жуткий, и в игровом плане и в человеческом, видно было, что его уже год тянет блевать от Арсенала, но все в каждом матче выкладывался на 200%, за пределами поля никаких вбросов не кидал, сми даже не на чем было желтуху разводить.
    В общем, провалиться ему канеш в мю вместе со всей командой, но думаю, манки оргазмировать будут от его игры.

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  14. morkovka 22.01.2018 21:53 # morkovka
    жалко, арменин толковый игрок, но увы не с физруком

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  15. manreds 22.01.2018 21:53 # manreds
    Просто реАМсКа поздравлю ))

    06.07.2016 19:58 #
    reams

    больно уж распиарен, а на деле быстро скагавится и через год свалит ))

    03.10.2016 18:30 #
    reams

    пздц, купили распиаренное дно, скоро все забудут как его звали, хех

    14.12.2017 22:47 #
    reams

    вот и закончился мхитарян, такое распиареное говно, рад что мавр это понял, пусть валит нах с АПЛ

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  16. kojan 22.01.2018 21:52 # kojan
    в первой же игре против ливерных Генрих, как Андрюша Аршавин, впендюрит им ЧЕТЫРИ в геморрой..

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  17. chr1s8rown 22.01.2018 21:48 # chr1s8rown
    "Я очень рад, что мы смогли завершить эту сделку, и я очень рад оказаться здесь. Моя мечта исполнилась, потому что я всегда мечтал выступать за "Арсенал".
    и все ары с детство за гунеров

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  18. manreds 22.01.2018 21:44 # manreds
    Ну наконец то скааа
    Надеюсь усилит МЮ

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  19. ian 22.01.2018 21:44 # ian
    На этой неделе сразу два футболиста с большой буквы и один армянин дебютируют за свои новые клубы. Коутиньо, Санчес, Мхитарян... Будем посмотреть.

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  20. bezviz 22.01.2018 21:44 # bezviz
    кажется что арсиноль о6оссали и нае6али, как без доплаты?)) ахахаха они что там л0хи совсем?)) но там доплата мю была райоле и мхитаряну. порядка 20-25 млн, почему об этом не написано? по сути, оба клуба в минусе, кто в большем минусе покажет игра этих обменок, но платить 450 кусков в неделю на протяжении аж 4.5 лет 30 летнему сдающему латиносу. который уже забил болт на футбол и не будет рвать ж0пу за англ. клуб, это маразм и дикий фейл, урок с иброй видать ничему не учит скамов

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