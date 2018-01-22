Эванс сможет уйти за 3 миллиона фунтов в случае вылета "Вест Бромвича"

В случае вылета "Вест Бромвича" из Премьер-Лиги защитник Джонни Эванс будет волен покинуть клуб в конце сезона всего за 3 миллиона фунтов.

Как известно, еще прошлым летом переманить Эванса с "Хоторнс" пытались "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Лестер", однако "дрозды" смогли сохранить Джонни, надеясь впоследствии заключить с ним новую сделку.



"Вест Бромвич" даже сделал 30-летнего североирландца капитаном команды, однако Эванс по-прежнему не собирается продлевать свой истекающий в конце следующего сезона контракт. С наступлением же января пресса вновь принялась спекулировать насчет будущего Джонни.



Однако ни "Арсенал", ни "Сити" не спешат выдвигать свои предложения насчет бывшего игрока "Манчестер Юнайтед". BBC предполагает, что это может быть связано с опцией в действующем соглашении Эванса.



Если "Вест Бромвич", в данный момент занимающий предпоследнее место в Премьер-Лиге, не сможет избежать вылета, то Джонни будет доступен для приобретения всего за 3 млн. фунтов — это на порядок меньше той суммы, в которую "дрозды" оценивают Джонни сейчас.