Харри Кейн — лучший игрок сборной Англии в 2017 году

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн был признан лучшим игроком сборной Англии в 2017 году.

Как известно, Кейн стал самым результативным игроком в топ-4 европейских лиг по итогам прошлого года, забив 56 голов в 52 матчах за клуб и сборную.



За национальную команду в 2017 году Харри отличился семь раз, включая победные голы против Литвы и Словении в рамках отбора к Чемпионату Мира в России. А в июне Кейн на последней минуте избавил англичан от поражения против Шотландии.



Болельщики по достоинству оценили успехи 24-летнего бомбардира, посредством голосования присудив тому награду лучшему футболисту сборной Англии в ушедшем году. Этот приз переходит к Кейну из рук полузащитника "Ливерпуля" Адама Лалланы.



Добавим, что лучшим футболистом молодежной сборной Англии был признан голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд, который помог команде U-21 "трех львов" добраться до полуфинала Чемпионата Европы.



