Харри Кейн — лучший игрок сборной Англии в 2017 году
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн был признан лучшим игроком сборной Англии в 2017 году.
Как известно, Кейн стал самым результативным игроком в топ-4 европейских лиг по итогам прошлого года, забив 56 голов в 52 матчах за клуб и сборную.
За национальную команду в 2017 году Харри отличился семь раз, включая победные голы против Литвы и Словении в рамках отбора к Чемпионату Мира в России. А в июне Кейн на последней минуте избавил англичан от поражения против Шотландии.
Болельщики по достоинству оценили успехи 24-летнего бомбардира, посредством голосования присудив тому награду лучшему футболисту сборной Англии в ушедшем году. Этот приз переходит к Кейну из рук полузащитника "Ливерпуля" Адама Лалланы.
Добавим, что лучшим футболистом молодежной сборной Англии был признан голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд, который помог команде U-21 "трех львов" добраться до полуфинала Чемпионата Европы.
22.01.2018 20:40
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Последние комментарии:
Каждый пенс горит от ЛФК как же это ахуенно
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РОКСТААААААААААААААААААААААААР
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Вообще на этом чм у англичан хорошие шансы, боевитый состав, нормальный вратарь, хорошие крайки и главное лицо— Харри Кейн, должны брать медали..
Пикфорд
уолкер Кейхилл смаллинг роуз
Стерлинг дайер уилшер Заа
Кейн Варди
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пили Мхитаряна в Аснл отморот
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Зачем так улыбаться то блеать?
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Миха, Санчес офф, ждём-с
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пили чилийца опездал
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Выучив китайский я понял что сук какой же русский сложный язык, по сравнению с ним, столько e6аных грамматических правил, всякой куйню, и в какой то момент осознал что выучил рашнс благодаря фаплу, спасибо отцам..
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никуя не пойму. на фото Бивис или батхед?
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Михаил, пили новость.
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заслуженно, одна из лучших девяток в мире на данный момент
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Что у этого урода с зубами?
А вообще такое чувство, что ему перед фотосессией провели шершавым мухомором по губам.
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erevansky
Моральным дегенератом себя не считаю, имею высшее образование, полученное в признанном в СНГ ВУЗе, победитель олимпиад,победитель интеллектуальных игр на гос.уровне, владею четырьмя языками.
>живет в таджикистане
>победитель интеллектуальных игр и олимпиад(среди хачей очевидно)
>владеет 4 языками(таджикский, узбекский, казахский, русский?)
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гпенсы, и где ваш азар?
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куда деньги на лечение скидывать? (с)
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Жаль что так рано женился ибо только долбоебы так рано женятся.
Короче
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страшный он пздц. Реал таких в атаку не покупает.
придется перейти в Сити или Маню
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