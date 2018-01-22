Харри Кейн — лучший игрок сборной Англии в 2017 году

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн был признан лучшим игроком сборной Англии в 2017 году.

Как известно, Кейн стал самым результативным игроком в топ-4 европейских лиг по итогам прошлого года, забив 56 голов в 52 матчах за клуб и сборную.

За национальную команду в 2017 году Харри отличился семь раз, включая победные голы против Литвы и Словении в рамках отбора к Чемпионату Мира в России. А в июне Кейн на последней минуте избавил англичан от поражения против Шотландии.

Болельщики по достоинству оценили успехи 24-летнего бомбардира, посредством голосования присудив тому награду лучшему футболисту сборной Англии в ушедшем году. Этот приз переходит к Кейну из рук полузащитника "Ливерпуля" Адама Лалланы.

Добавим, что лучшим футболистом молодежной сборной Англии был признан голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд, который помог команде U-21 "трех львов" добраться до полуфинала Чемпионата Европы.

Харри Кейн



Метки Кейн, награды, сборная Англии, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2018 20:40

Количество просмотров Просмотров: 1016

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Последние комментарии:




  1. mikkiynwa 22.01.2018 21:20 # mikkiynwa
    Каждый пенс горит от ЛФК как же это ахуенно

    (ответить)

  2. melwood-lfc 22.01.2018 21:16 # melwood-lfc
    РОКСТААААААААААААААААААААААААР

    (ответить)

  3. wymkentski 22.01.2018 21:15 # wymkentski
    Вообще на этом чм у англичан хорошие шансы, боевитый состав, нормальный вратарь, хорошие крайки и главное лицо— Харри Кейн, должны брать медали..
    Пикфорд
    уолкер Кейхилл смаллинг роуз
    Стерлинг дайер уилшер Заа
    Кейн Варди

    (ответить)

  4. mane 22.01.2018 21:15 # mane
    пили Мхитаряна в Аснл отморот

    (ответить)

  5. sayanara 22.01.2018 21:13 # sayanara
    Зачем так улыбаться то блеать?

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  6. red-devil-4ever 22.01.2018 21:13 # red-devil-4ever
    Миха, Санчес офф, ждём-с

    (ответить)

  7. stakhanov 22.01.2018 21:10 # stakhanov
    пили чилийца опездал

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  8. wymkentski 22.01.2018 21:09 # wymkentski
    Выучив китайский я понял что сук какой же русский сложный язык, по сравнению с ним, столько e6аных грамматических правил, всякой куйню, и в какой то момент осознал что выучил рашнс благодаря фаплу, спасибо отцам..

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  9. chelsea-ferrari 22.01.2018 21:08 # chelsea-ferrari
    никуя не пойму. на фото Бивис или батхед?

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  10. francois 22.01.2018 21:07 # francois
    Михаил, пили новость.

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  11. al-faarabi 22.01.2018 21:02 # al-faarabi
    заслуженно, одна из лучших девяток в мире на данный момент

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  12. leon-britton 22.01.2018 21:01 # leon-britton
    Что у этого урода с зубами?
    А вообще такое чувство, что ему перед фотосессией провели шершавым мухомором по губам.

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  13. one-on-one 22.01.2018 20:59 # one-on-one
    erevansky

    Моральным дегенератом себя не считаю, имею высшее образование, полученное в признанном в СНГ ВУЗе, победитель олимпиад,победитель интеллектуальных игр на гос.уровне, владею четырьмя языками.

    >живет в таджикистане
    >победитель интеллектуальных игр и олимпиад(среди хачей очевидно)
    >владеет 4 языками(таджикский, узбекский, казахский, русский?)

    (ответить)

  14. jesus33 22.01.2018 20:59 # jesus33
    гпенсы, и где ваш азар?

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  15. kos9k 22.01.2018 20:53 # kos9k
    куда деньги на лечение скидывать? (с)

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  16. xah 22.01.2018 20:52 # xah
    Жаль что так рано женился ибо только долбоебы так рано женятся.

    Короче

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  17. mane 22.01.2018 20:46 # mane
    страшный он пздц. Реал таких в атаку не покупает.
    придется перейти в Сити или Маню

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