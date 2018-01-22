"Бордо" не отпустит Малкома в январе

Новоиспеченный тренер "Бордо" Гус Пойет заявил, что нападающий Малком не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Как известно, 20-летний бразилец вызывает повышенный интерес со стороны ведущих клубов Премьер-Лиги. Ранее в январе Малкома сватали в "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", а с недавних пор фаворитом в борьбе за талантливого игрока было принято считать "Тоттенхэм".



Однако после своего назначения в субботу Пойет, экс-наставник "Брайтона" и "Сандерленда", объявил, что уже обсудил с руководством клуба будущее Малкома. Этот сезон бразилец доиграет во Франции.



"Я спросил прямо, останется Малком или нет. Они ответили "да". Я сказал: "Хорошо, теперь мы можем продолжить разговор", — цитирует Пойета BBC.



Президент "Бордо" Стефан Мартин также подтвердил, что Малком никуда не уйдет посреди сезона, несмотря на желание выступать в Премьер-Лиге.



"Мы раз за разом это твердим: он не уйдет. Он говорил, что однажды хочет поиграть в Премьер-Лиге. Это нормально. Какой игрок не хотел бы выступать в Премьер-Лиге? У нас нет проблем с Малкомом", — добавил Мартин.