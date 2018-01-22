Энди Кэрролл пропустит три месяца после операции на лодыжке

Энди Кэрролл Нападающий "Вест Хэма" Энди Кэрролл пропустит три месяца после перенесенной операции на травмированной лодыжке.

Проблемы со здоровьем беспокоят Кэрролла на протяжении всей его карьеры в лондонском клубе, и этот сезон не стал исключением. В рамках Премьер-Лиги Энди провел 12 матчей, включая лишь семь в стартовом составе.

29-летний англичанин успел отметиться только двумя голами — дублем против "Вест Бромвича" в начале января — однако этого оказалось достаточно, чтобы заинтересовать главного тренера "Челси" Антонио Конте.

К сожалению, осуществить переход своей мечты Кэрроллу не удастся, и причиной тому новая травма. Энди так и не удалось избежать операции на лодыжке, где была обнаружена трещина.

Как сообщает The Telegraph, доктора решили, что будет чрезмерным риском надеяться на естественное заживление лодыжки, поэтому было принято решение об операции. На восстановление экс-игроку "Ньюкасла" и "Ливерпуля" потребуется три месяца.

Предполагается, что эту травму Кэрролл получил в том злополучном матче против "Вест Бромвича". Спустя пару дней Энди вышел на концовку дерби против "Тоттенхэма", уже испытывая дискомфорт.



Метки Вест Хэм, Кэрролл, травмы

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 591

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  1. lahmatyj 22.01.2018 21:40 # lahmatyj
    Последняя надежда пенсов была, но увы. Еще и Крауча не хотят им отдавать. Лохи пздц.

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  2. morkovka 22.01.2018 20:42 # morkovka
    Да и еще Уилшира им загнать!!!

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  3. gav8704 22.01.2018 20:28 # gav8704
    в членси топаря

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