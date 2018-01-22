Энди Кэрролл пропустит три месяца после операции на лодыжке

Нападающий "Вест Хэма" Энди Кэрролл пропустит три месяца после перенесенной операции на травмированной лодыжке.

Проблемы со здоровьем беспокоят Кэрролла на протяжении всей его карьеры в лондонском клубе, и этот сезон не стал исключением. В рамках Премьер-Лиги Энди провел 12 матчей, включая лишь семь в стартовом составе.



29-летний англичанин успел отметиться только двумя голами — дублем против "Вест Бромвича" в начале января — однако этого оказалось достаточно, чтобы заинтересовать главного тренера "Челси" Антонио Конте.



К сожалению, осуществить переход своей мечты Кэрроллу не удастся, и причиной тому новая травма. Энди так и не удалось избежать операции на лодыжке, где была обнаружена трещина.



Как сообщает The Telegraph, доктора решили, что будет чрезмерным риском надеяться на естественное заживление лодыжки, поэтому было принято решение об операции. На восстановление экс-игроку "Ньюкасла" и "Ливерпуля" потребуется три месяца.



Предполагается, что эту травму Кэрролл получил в том злополучном матче против "Вест Бромвича". Спустя пару дней Энди вышел на концовку дерби против "Тоттенхэма", уже испытывая дискомфорт.