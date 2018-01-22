Пирес не понимает, почему Венгер отпускает лидеров "Арсенала"

Венгер и Санчес Бывший полузащитник "Арсенала" Робер Пирес выразил недоумение, почему главный тренер "канониров" Арсен Венгер отпускает лидеров своей команды вроде Алексиса Санчеса.

Пирес уверен, что уходящий в "Манчестер Юнайтед" чилиец хотел и дальше выступать за "Арсенал", но остался недоволен трансферной политикой клуба. Вдобавок француз не понимает, почему Венгер не озаботился продлением контракта с Санчесом заранее.

"На мой взгляд, Алексис хотел остаться. Я не разговаривал с ним, но из того, что я видел, я могу сделать вывод: он хорошо себя чувствовал в Лондоне и конкретно в "Арсенале". Алексис хотел одного: чтобы "Арсенал" тратил деньги на новых игроков. Возможно, я ошибаюсь, но мне казалось именно так".

"Если бы у меня в команде был такой игрок, как Санчес, я первым делом бы продлил с ним контракт. Затем я бы купил классных игроков к нему в придачу и попытался бы выиграть титул".
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"Чего я не понимаю, так этого, почему Арсенал" позволяет своим лучшим игрокам уходить к прямым конкурентам", - сообщил Пирес La Tercera.



Метки Арсенал, Венгер, Пирес, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 22.01.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. morkovka 22.01.2018 20:41 # morkovka
    Всё правильно делает - весь цимус в молодёже

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  2. kojan 22.01.2018 19:15 # kojan
    Арсенал становится как ливерные с прошлым, но без будущего...

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  3. osivori 22.01.2018 19:14 # osivori
    такие не нужны

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  4. footballstyle 22.01.2018 19:09 # footballstyle
    ну потому что арс - дно, оттуда надо бежать

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  5. megan063 22.01.2018 18:17 # megan063
    пфф это экономия

    зп мхитаряна 150,
    а у Санчиса 400 или 450 ?

    плюс Санчис показал в этом сезоне, как он хочет играть за Арсенал

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  6. pauk 22.01.2018 18:13 # pauk
    Потому что Венгер ни о чем. Трофеи его не интересуют, молодежь уже давно перестал в топарем превращать, да и деньги теперь теряет, а не зарабатывает клубу. Зачем его держат?

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  7. gerrard08 22.01.2018 18:09 # gerrard08
    Наивности переса нет предела.

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