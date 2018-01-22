Пирес не понимает, почему Венгер отпускает лидеров "Арсенала"

Бывший полузащитник "Арсенала" Робер Пирес выразил недоумение, почему главный тренер "канониров" Арсен Венгер отпускает лидеров своей команды вроде Алексиса Санчеса.

Пирес уверен, что уходящий в "Манчестер Юнайтед" чилиец хотел и дальше выступать за "Арсенал", но остался недоволен трансферной политикой клуба. Вдобавок француз не понимает, почему Венгер не озаботился продлением контракта с Санчесом заранее.



"На мой взгляд, Алексис хотел остаться. Я не разговаривал с ним, но из того, что я видел, я могу сделать вывод: он хорошо себя чувствовал в Лондоне и конкретно в "Арсенале". Алексис хотел одного: чтобы "Арсенал" тратил деньги на новых игроков. Возможно, я ошибаюсь, но мне казалось именно так".



"Если бы у меня в команде был такой игрок, как Санчес, я первым делом бы продлил с ним контракт. Затем я бы купил классных игроков к нему в придачу и попытался бы выиграть титул".

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"Чего я не понимаю, так этого, почему Арсенал" позволяет своим лучшим игрокам уходить к прямым конкурентам", - сообщил Пирес La Tercera.