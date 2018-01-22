Пирес не понимает, почему Венгер отпускает лидеров "Арсенала"
Бывший полузащитник "Арсенала" Робер Пирес выразил недоумение, почему главный тренер "канониров" Арсен Венгер отпускает лидеров своей команды вроде Алексиса Санчеса.
Пирес уверен, что уходящий в "Манчестер Юнайтед" чилиец хотел и дальше выступать за "Арсенал", но остался недоволен трансферной политикой клуба. Вдобавок француз не понимает, почему Венгер не озаботился продлением контракта с Санчесом заранее.
"На мой взгляд, Алексис хотел остаться. Я не разговаривал с ним, но из того, что я видел, я могу сделать вывод: он хорошо себя чувствовал в Лондоне и конкретно в "Арсенале". Алексис хотел одного: чтобы "Арсенал" тратил деньги на новых игроков. Возможно, я ошибаюсь, но мне казалось именно так".
"Если бы у меня в команде был такой игрок, как Санчес, я первым делом бы продлил с ним контракт. Затем я бы купил классных игроков к нему в придачу и попытался бы выиграть титул".
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"Чего я не понимаю, так этого, почему Арсенал" позволяет своим лучшим игрокам уходить к прямым конкурентам", - сообщил Пирес La Tercera.
22.01.2018 18:00
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Всё правильно делает - весь цимус в молодёже
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Арсенал становится как ливерные с прошлым, но без будущего...
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такие не нужны
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ну потому что арс - дно, оттуда надо бежать
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пфф это экономия
зп мхитаряна 150,
а у Санчиса 400 или 450 ?
плюс Санчис показал в этом сезоне, как он хочет играть за Арсенал
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Потому что Венгер ни о чем. Трофеи его не интересуют, молодежь уже давно перестал в топарем превращать, да и деньги теперь теряет, а не зарабатывает клубу. Зачем его держат?
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Наивности переса нет предела.
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