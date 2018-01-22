"Вест Хэм" хочет купить Леандера Дендонкера

"Вест Хэм" заинтересован в приобретении полузащитника "Андерлехта" и сборной Бельгии Леандера Дендонкера.

К своим 22 годам Дендонкер уже может похвастать солидным опытом выступлений, включающим в себя четыре матча за национальную команду и 155 на клубном уровне.



Как сообщает Sky Sports, в минувший уикенд Стюарт Пирс, ассистент главного тренера "молотобойцев" Дэвида Мойеса, лично просматривали Леандера в победном для "Андерлехта" матче против "Генка".



Отметим, что ранее в январе интерес к Дендонкеру приписывали "Манчестер Юнайтед". Приобретение Леандера обойдется "Вест Хэму" в солидную сумму, однако Мойес надеется отбить эти затраты с помощью продажи ряда атакующих игроков — лондонский клуб открыт к предложениям насчет Андре Айю, Диафры Сако и Хавьера Эрнандеса.