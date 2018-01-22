В Египте ожидают, что "Реал" попробует купить Салаха
Президент Футбольной Ассоциации Египта Або Рида уверен, что следующим летом "Реал" выйдет на звезду "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.
В начале января мерсисайдский клуб потерял плеймейкера Филиппе Коутиньо — бразилец отправился за трофеями в "Барселону". Ожидается, что в конце сезона другой гранд испанской Ла Лиги активизирует интерес к Салаху.
Або Рида тоже считает, что грядущим летом "Реал" может выдвинуть официальное предложение о покупке игрока, который забил уже больше двух десятков голов в своем дебютном сезоне на "Энфилде".
"Если Салах будет выступать за такой популярный клуб, как "Реал", это будет отличная новость для всего египетского футбола. Думаю, летом они сделают предложение по Мохамеду", - сообщил Рида.
22.01.2018 16:00
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Последние комментарии:
Пусть пососут как и асс египта
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дело идёт к тому, что ливер следующий сезон и в 10-ку не попадёт...
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Чувак который забивает 70 голов за сезон стоит явно дороже Неймара
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200 mil
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даже египет ссыт на портовую перевалочную базу) хахахаха ору 6лять))
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350 илн и он ваш
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250 млн и он ваш
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Если Реал его купит то скорее всего только для усиления скамейки, но все равно для Салаха это лучше чем деревенский середняк.
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будет неплохо если спихнут им египтянина за лямов 150-180.
Клопп за 40 найдет еще одного такого
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бейл и кросс , и он ваш.
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Миха сделай, чтобы можно было фильтровать новости от фокцмц. Такой бред пишет))
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Пошл вы все на хлеб ))(
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Нехуй ему там делать!!! Чтоб У Реала был спад на 10 лет!!!
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