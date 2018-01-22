В Египте ожидают, что "Реал" попробует купить Салаха

Мохамед Салах Президент Футбольной Ассоциации Египта Або Рида уверен, что следующим летом "Реал" выйдет на звезду "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

В начале января мерсисайдский клуб потерял плеймейкера Филиппе Коутиньо — бразилец отправился за трофеями в "Барселону". Ожидается, что в конце сезона другой гранд испанской Ла Лиги активизирует интерес к Салаху.

Або Рида тоже считает, что грядущим летом "Реал" может выдвинуть официальное предложение о покупке игрока, который забил уже больше двух десятков голов в своем дебютном сезоне на "Энфилде".

"Если Салах будет выступать за такой популярный клуб, как "Реал", это будет отличная новость для всего египетского футбола. Думаю, летом они сделают предложение по Мохамеду", - сообщил Рида.



Метки Ливерпуль, Реал, Салах

Автор foxmcfc   

Дата 22.01.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 2429

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Последние комментарии:




  1. ezh28 22.01.2018 20:01 # ezh28
    Пусть пососут как и асс египта

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  2. kojan 22.01.2018 19:22 # kojan
    дело идёт к тому, что ливер следующий сезон и в 10-ку не попадёт...

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  3. dallaslp 22.01.2018 19:15 # dallaslp
    Чувак который забивает 70 голов за сезон стоит явно дороже Неймара

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  4. botan1k 22.01.2018 17:19 # botan1k
    200 mil

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  5. bezviz 22.01.2018 17:06 # bezviz
    даже египет ссыт на портовую перевалочную базу) хахахаха ору 6лять))

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  6. bmw-e34 22.01.2018 16:38 # bmw-e34
    350 илн и он ваш

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  7. vals1702 22.01.2018 16:33 # vals1702
    250 млн и он ваш

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  8. cristean2 22.01.2018 16:32 # cristean2
    Если Реал его купит то скорее всего только для усиления скамейки, но все равно для Салаха это лучше чем деревенский середняк.

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  9. rap-woiska 22.01.2018 16:32 # rap-woiska
    будет неплохо если спихнут им египтянина за лямов 150-180.

    Клопп за 40 найдет еще одного такого

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  10. chr1s8rown 22.01.2018 16:14 # chr1s8rown
    бейл и кросс , и он ваш.

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  11. electric 22.01.2018 16:12 # electric
    Миха сделай, чтобы можно было фильтровать новости от фокцмц. Такой бред пишет))

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  12. liverpool-95 22.01.2018 16:09 # liverpool-95
    Пошл вы все на хлеб ))(

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  13. kapken 22.01.2018 16:08 # kapken
    Нехуй ему там делать!!! Чтоб У Реала был спад на 10 лет!!!

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