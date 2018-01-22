В Египте ожидают, что "Реал" попробует купить Салаха

Президент Футбольной Ассоциации Египта Або Рида уверен, что следующим летом "Реал" выйдет на звезду "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

В начале января мерсисайдский клуб потерял плеймейкера Филиппе Коутиньо — бразилец отправился за трофеями в "Барселону". Ожидается, что в конце сезона другой гранд испанской Ла Лиги активизирует интерес к Салаху.



Або Рида тоже считает, что грядущим летом "Реал" может выдвинуть официальное предложение о покупке игрока, который забил уже больше двух десятков голов в своем дебютном сезоне на "Энфилде".



"Если Салах будет выступать за такой популярный клуб, как "Реал", это будет отличная новость для всего египетского футбола. Думаю, летом они сделают предложение по Мохамеду", - сообщил Рида.