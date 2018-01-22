Азар раскритиковал планы "Челси" по покупке мощного нападающего

Плеймейкер "Челси" Эден Азар считает, что его клубу не нужно покупать еще одного нападающего.

В это трансферное окно чемпионы Премьер-Лиги активно ищут мощного форварда, проявляя интерес к игрокам вроде Энди Кэрролла, Фернандо Льоренте, Питера Крауча и Эдина Джеко.



Однако Азар, уже поигравший в этом сезоне на позиции нападающего, считает, что "синие" укомплектованы достаточно хорошо, и Альваро Мората с Мичи Батшуайи вполне справятся.



"Какая команда лучше всех в этом году? "Манчестер Сити". Их нападающие, Жезус и Агуэро, не обладают большим ростом. Все просто: это зависит от того, как ты хочешь играть".



"Если ты хочешь играть через длинные мячи, тогда тебе нужна точка опоры впереди. Если ты хочешь держать мяч внизу, тебе нужны невысокие парни. Это зависит от того, как ты хочешь играть".



"Если вы посмотрите на гол Виллиана против "Брайтона", то это один из лучших в сезоне, потому что мы создали движение, передавали мяч в одно касание, а затем последовал хороший завершающий удар. Мы хотим чаще делать подобное".



Все просто: нужно держать мяч внизу и стараться играть так, как это удалось нам. Думаю, мы обладаем двумя очень хорошими нападающими в лице Альваро и Мичи. Если они не готовы играть в нападении, это могу делать я. Не думаю, что нам нужен еще один нападающий".



"Люди говорят, что нам нужен еще один нападающий, потому что мы упускаем моменты. Когда мы забиваем голы и показываем лучшую атакующую игру в лиге, никто не может сказать, что нам нужен нападающий".



"Это зависит от формы команды, и я думаю, мы довольны имеющимся подбором игроков", — цитирует Азара Daily Mirror.